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Общество29 мая 2023 10:00

Доктор Шахнович в Твери рассказал о том, как правильно противостоять старению

Сохранять свежесть тела и ума можно долгие годы
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Профессор, доктор медицинских наук, руководитель кабинета когнитивного здоровья на базе клиники Тверского медицинского университета Виктор Шахнович

Профессор, доктор медицинских наук, руководитель кабинета когнитивного здоровья на базе клиники Тверского медицинского университета Виктор Шахнович

Как бы хотелось вечно быть молодым, сохраняя красоту тела и ума! Увы, старение – естественный процесс. Но каковы его причины и как отсрочить старение и сохранить когнитивное здоровье, то есть, трезвый ум и хорошую память? Об этом в тверском эфире радио «Комсомольская правда» (99,3 FM) состоялся очередной разговор с профессором, доктором медицинских наук, руководителем кабинета когнитивного здоровья на базе клиники Тверского медуниверситета Виктором Шахновичем.

СОСУДЫ НАЧИНАЮТ СТАРЕТЬ УЖЕ В ЮНОСТИ

- Правильно отношение к себе необходимо воспитывать с самого юного возраста. Старение организма и потеря когнитивного здоровья – это старение сосудов. И стареют они достаточно рано. Внутренняя оболочка сосуда начинает стареть с четырнадцати лет, когда мы ещё активно развиваемся, - огорошил информацией доктор Шахнович. – Поэтому мы всегда говорим: нужно заниматься собой, нужно увеличивать количество выброса крови сердцем.

Этому поможет правильная физическая нагрузка. Умеренный, «здоровый» спорт – это не ежедневные походы в «качалку» во имя тестостерона и не истязание себя тяжёлыми упражнениями в целях похудения, отмечает профессор. Всё должно быть разумно: если вы не профессиональный спортсмен и не стремитесь к высоким достижениям, то 15-минутные ежедневные занятия на домашних тренажёрах будут для вас вполне удовлетворительной физнагрузкой, которая позволит поддержать молодость.

ВАЖНЫЕ МИКРОЭЛЕМЕНТЫ

Витамины и микроэлементы – одна из основ здоровья и долголетия. Но просто скупать аптечные витамины и микроэлементы нельзя. Хотя сегодня это очень модно – пить селен, цинк, магний, принимать витаминные комплексы.

-Буквально вчера у меня на приёме был пациент, у которого железо в крови было в четыре раза выше нормы. Он выпивает каждый лень натощак стакан гранатового сока. И считает, что чувствует себя хорошо. Но когда я начал перечислять, к чему может привести переизбыток железа, он начал соглашаться: «Да, у меня это есть, и это есть…», - рассказывает доктор Шахнович. - Надо очень чётко знать биохимический состав крови, для того, чтобы понимать, какие витамины и микроэлементы нужны вам. Вот магний – это основной строитель для нашего организма. Введение магния в большом проценте случаев позволяет нормализовать сон, снизить уровень тревожности. Но это всё нужно грамотно подбирать!

Что же, даже знакомую всем с детства «аскорбинку» самостоятельно пить нельзя?

- А почему именно аскорбинку и прочее? Почему не чёрный хлеб, в котором много витамина А, почему не гречку, где большое количество железа, почему не чечевицу, в которой огромное количество микроэлементов? – задаёт риторические вопросы профессор. – А ко всем витаминным комплексам я вообще очень скептически отношусь. Мы же не покупаем чайник, который может ещё и бельё постирать? Так и здесь всё - мы должны употреблять отдельно. Всё нужно подбирать со специалистом!

НЕ ТАБЛЕТКОЙ ЕДИНОЙ

- Я учу своих коллег и молодых неврологов тому, что назначение каждого препарата нужно проводить очень осознанно! Ведь нет той таблетки, которая не имеет отрицательного эффекта, - подчёркивает доктор.

Конечно, в некоторых случаях медикаменты необходимы. Но случается, что они просто не работают. С такой проблемой в наш эфир позвонил очень молодой ещё человек, сообщивший, что два года принимает медикаменты для нормализации уровня сахара, но тот стоит на месте.

- Сегодня у нас есть огромное количество методов немедикаментозного воздействия. Каждый орган имеет специфические белки – пептиды. Введение этих пептидов нормализует ту или иную функцию. В частности, при нарушениях сахара очень часто страдает поджелудочная железа. И почти всегда при нормализации её функции специальными белками удаётся нормализовать и сахар – немедикаментозным путём, - объясняет доктор Шахнович.

СТРАТЕГИЮ ПРОТИВ СТАРЕНИЯ ПОДБЕРУТ СПЕЦИАЛИСТЫ

- Есть три фактора – здоровье органов, качество иммунитета и вязкость крови. Изучив эти факторы, доктор на приёме должен составить вашу индивидуальную программу. В кабинете когнитивного здоровья всё начинается со сбора анамнеза и выявления факторов риска для органов и систем пациента. Будет составлена схема лабораторного обследования и дообследования каких-либо систем или органов, - рассказывает доктор Шахнович. - А также пациент пройдёт нейропсихологическое тестирование у врача нейропсихолога для выявления тревожности, стресса, снижения когнитивных функций или просто утомляемости. Будет составлен алгоритм, который именно этому конкретному пациенту позволит сохранить здоровье.

КАК ПОПАСТЬ НА ПРИЁМ

Следующий приём в Твери доктор Шахнович проведёт 19 июня.

Кабинет когнитивного здоровья находится по адресу: Тверь, Петербургское шоссе, д. 115, корп. 1. Остановка «Медицинский колледж» (автобусы № 3, 108) или «Областная больница» (автобусы № 31, 114, 117, 118, 127, 138, 154, 204, 233).

Запись по телефону: (4822) 57-11-11.

Сайт Виктора Шахновича: vashvash.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

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ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России.

БИЗНЕС-ПРЕСС