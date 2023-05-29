Доктор Шахнович в Твери рассказал о том, как правильно противостоять старению

Профессор, доктор медицинских наук, руководитель кабинета когнитивного здоровья на базе клиники Тверского медицинского университета Виктор Шахнович

Как бы хотелось вечно быть молодым, сохраняя красоту тела и ума! Увы, старение – естественный процесс. Но каковы его причины и как отсрочить старение и сохранить когнитивное здоровье, то есть, трезвый ум и хорошую память? Об этом в тверском эфире радио «Комсомольская правда» (99,3 FM) состоялся очередной разговор с профессором, доктором медицинских наук, руководителем кабинета когнитивного здоровья на базе клиники Тверского медуниверситета Виктором Шахновичем.

СОСУДЫ НАЧИНАЮТ СТАРЕТЬ УЖЕ В ЮНОСТИ

- Правильно отношение к себе необходимо воспитывать с самого юного возраста. Старение организма и потеря когнитивного здоровья – это старение сосудов. И стареют они достаточно рано. Внутренняя оболочка сосуда начинает стареть с четырнадцати лет, когда мы ещё активно развиваемся, - огорошил информацией доктор Шахнович. – Поэтому мы всегда говорим: нужно заниматься собой, нужно увеличивать количество выброса крови сердцем.

Этому поможет правильная физическая нагрузка. Умеренный, «здоровый» спорт – это не ежедневные походы в «качалку» во имя тестостерона и не истязание себя тяжёлыми упражнениями в целях похудения, отмечает профессор. Всё должно быть разумно: если вы не профессиональный спортсмен и не стремитесь к высоким достижениям, то 15-минутные ежедневные занятия на домашних тренажёрах будут для вас вполне удовлетворительной физнагрузкой, которая позволит поддержать молодость.

ВАЖНЫЕ МИКРОЭЛЕМЕНТЫ

Витамины и микроэлементы – одна из основ здоровья и долголетия. Но просто скупать аптечные витамины и микроэлементы нельзя. Хотя сегодня это очень модно – пить селен, цинк, магний, принимать витаминные комплексы.

-Буквально вчера у меня на приёме был пациент, у которого железо в крови было в четыре раза выше нормы. Он выпивает каждый лень натощак стакан гранатового сока. И считает, что чувствует себя хорошо. Но когда я начал перечислять, к чему может привести переизбыток железа, он начал соглашаться: «Да, у меня это есть, и это есть…», - рассказывает доктор Шахнович. - Надо очень чётко знать биохимический состав крови, для того, чтобы понимать, какие витамины и микроэлементы нужны вам. Вот магний – это основной строитель для нашего организма. Введение магния в большом проценте случаев позволяет нормализовать сон, снизить уровень тревожности. Но это всё нужно грамотно подбирать!

Что же, даже знакомую всем с детства «аскорбинку» самостоятельно пить нельзя?

- А почему именно аскорбинку и прочее? Почему не чёрный хлеб, в котором много витамина А, почему не гречку, где большое количество железа, почему не чечевицу, в которой огромное количество микроэлементов? – задаёт риторические вопросы профессор. – А ко всем витаминным комплексам я вообще очень скептически отношусь. Мы же не покупаем чайник, который может ещё и бельё постирать? Так и здесь всё - мы должны употреблять отдельно. Всё нужно подбирать со специалистом!

НЕ ТАБЛЕТКОЙ ЕДИНОЙ

- Я учу своих коллег и молодых неврологов тому, что назначение каждого препарата нужно проводить очень осознанно! Ведь нет той таблетки, которая не имеет отрицательного эффекта, - подчёркивает доктор.

Конечно, в некоторых случаях медикаменты необходимы. Но случается, что они просто не работают. С такой проблемой в наш эфир позвонил очень молодой ещё человек, сообщивший, что два года принимает медикаменты для нормализации уровня сахара, но тот стоит на месте.

- Сегодня у нас есть огромное количество методов немедикаментозного воздействия. Каждый орган имеет специфические белки – пептиды. Введение этих пептидов нормализует ту или иную функцию. В частности, при нарушениях сахара очень часто страдает поджелудочная железа. И почти всегда при нормализации её функции специальными белками удаётся нормализовать и сахар – немедикаментозным путём, - объясняет доктор Шахнович.

СТРАТЕГИЮ ПРОТИВ СТАРЕНИЯ ПОДБЕРУТ СПЕЦИАЛИСТЫ

- Есть три фактора – здоровье органов, качество иммунитета и вязкость крови. Изучив эти факторы, доктор на приёме должен составить вашу индивидуальную программу. В кабинете когнитивного здоровья всё начинается со сбора анамнеза и выявления факторов риска для органов и систем пациента. Будет составлена схема лабораторного обследования и дообследования каких-либо систем или органов, - рассказывает доктор Шахнович. - А также пациент пройдёт нейропсихологическое тестирование у врача нейропсихолога для выявления тревожности, стресса, снижения когнитивных функций или просто утомляемости. Будет составлен алгоритм, который именно этому конкретному пациенту позволит сохранить здоровье.

КАК ПОПАСТЬ НА ПРИЁМ

Следующий приём в Твери доктор Шахнович проведёт 19 июня.

Кабинет когнитивного здоровья находится по адресу: Тверь, Петербургское шоссе, д. 115, корп. 1. Остановка «Медицинский колледж» (автобусы № 3, 108) или «Областная больница» (автобусы № 31, 114, 117, 118, 127, 138, 154, 204, 233).

Запись по телефону: (4822) 57-11-11.

Сайт Виктора Шахновича: vashvash.ru

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