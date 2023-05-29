Кому отключат горячую воду в Твери в первой половине июня

В столице региона наступают очередные этапы сезонных отключений горячей воды.
Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
В Твери продолжаются плановые отключения горячей воды из-за гидравлических испытаний и сезонных ремонтов на сетях. График опубликовала «Тверская генерация». Отключение горячей воды будет происходить в указанные числа, с 10:00 даты начала работ до 9:00 даты окончания работ. Телефоны для справок: (4822) 78-00-00, 78-00-28.
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Театральный пр-д, 3а, 3б;
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Троицкая ул., 2/25, 2а;
Чайковского пр-т, 1 к. 1, 2, 4, 6 к. 2, 6 к. 4, 7, 16, 17.
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