Кому отключат горячую воду в Твери в первой половине июня

В столице региона наступают очередные этапы сезонных отключений горячей воды. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Твери продолжаются плановые отключения горячей воды из-за гидравлических испытаний и сезонных ремонтов на сетях. График опубликовала «Тверская генерация». Отключение горячей воды будет происходить в указанные числа, с 10:00 даты начала работ до 9:00 даты окончания работ. Телефоны для справок: (4822) 78-00-00, 78-00-28.

С 30 МАЯ ПО 13 ИЮНЯ

Заволжский район

2-я Красина ул., 49;

Грибоедова 2-я ул., 2/43, 4, 6/2, 20/2;

Дачная ул., 57, 67, 69, 71;

Докучаева ул., 36;

Кольцевая ул., 70, 72, 74, 76, 78;

Литвинки пос., 1, 2, 3, 3 к. 1, 3 к. 2, 4, 5, 13, 17, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35;

Первитинская ул., 41;

Прошина ул., 3 к. 1, 5;

Скворцова-Степанова ул., 85;

Хрустальная ул., 10, 32/67, 36, 36 к. 1, 37, 37 к. 1, 38, 40, 41 к. 1, 41 к. 2, 41 к. 4, 42, 43, 45, 45, 46 к. 3.

Центральный район

1-я Суворова ул., 6;

Академика Каргина ул., 12;

Андрея Дементьева ул., 4, 6, 16;

Бебеля ул., 2, 2 к. 1, 3;

Вольного Новгорода ул., 2;

Дарвина пр-д, 1, 2, 4 к. 1, 4 к. 2;

Достоевского ул., 1/19, 2б, 7 к. 1, 11 к. 1, 15;

Желябова ул., 3, 29/25, 34, 36, 42, 44, 46, 48 (50);

Жигарева ул., 5, 7, 19, 21, 31, 33;

Ивана Седых пер., 4, 6;

Коробкова ул., 6;

Лидии Базановой ул., 5, 18, 20;

Новоторжская ул., 2, 3, 4, 5, 7, 10, 10а, 10б, 12а, 12б, 14, 15, 16, 16 к. 1, 16 к. 2;

Пушкинская ул., 2, 2а, 2б, 6а;

Радищева б-р 4, 5, 7, 11, 17, 19, 21, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 30а, 31, 31а, 33, 37;

Реки Тьмаки наб., 1/32, 20 к. 1, 26;

Свободный пер., 1, 1в, 1г, 3 к. 1, 3 к. 2.

Симеоновская ул. 1, 2/8 (нж), 5, 7, 9, 11(нж), 14, 22, 30, 33, 33а, 35, 39, 52/12;

Славы пл., 1, 2;

Смоленский пер., 3, 5;

Советская ул., 5 к. 4, 6, 7, 18, 20, 20/22, 22, 24;

Степана Разина наб., 2;

Студенческий пер., 5, 10/15, 21, 23, 25;

Тверская пл., 16, 8, 9;

Тверской пр-т, 3, 5, 6, 8, 9;

Театральный пр-д, 3а, 3б;

Трехсвятская ул., 12, 18, 20, 24, 25, 29, 31;

Троицкая ул., 2/25, 2а;

Чайковского пр-т, 1 к. 1, 2, 4, 6 к. 2, 6 к. 4, 7, 16, 17.

Московский район

Победы пр-т, 5, 7, 7 к. 2, 7 к. 3, 7 к. 4, 7 к. 5, 11.

С 5 ПО 19 ИЮНЯ

Заволжский район

Шишкова ул., 88, 90, 90б, 90в, 100.

С 13 ПО 27 ИЮНЯ

Поселок Сахарово

Горютино, 80;

Маршала Василевского ул., 1, 1а, 2а, 2б, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 14, 16;

Полевая ул., 1, 4, 6, 7;

Садовая ул., 4, 5, 5а, 7, 8, 9, 10, 13, 15;

Школьная ул., 2, 3.