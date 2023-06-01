Какие предметы чаще всего глотают дети, показали врачи областной больницы Твери

Вот такой «улов» вынули из детских желудков врачи областной детской больницы Твери. Фио: VK/ Детская областная больница-Тверь

О том, что извлекают врачи-эндоскописты ДОКБ Твери из пищевода и желудка маленьких пациентов, рассказала заведующая Эндоскопическим отделением детской областной больницы Татьяна Минько.

Ее рассказ с советами родителям малышей опубликован на страничке больницы в соцсети.

Эксперт обратила внимание на увеличившееся в последнее время количество поступающих в ДОКБ детей с инородными телами пищевода и желудка. Более всего участились случаи проглатывания маленьких игрушечных монеток, которые выдаются на кассе некоторых магазинов за определенный объем покупок. Их трудно обнаружить на рентгене, поскольку они не металлические, а металлизированные. Меньше, чем за месяц, их извлечено 7 штук.

КАКИЕ ПРЕДМЕТЫ ЧАЩЕ ВСЕГО ГЛОТАЮТ МАЛЫШИ

Среди инородных тел, которые извлекают эндоскописты ДОКБ, по словам врача, преобладают монеты (37%). 64 единицы только за прошлый год.

На различные мелкие детали (игрушки, пуговицы, кольца, крестик, другие металлические предметы, рыбьи кости, еду) приходится меньше четверти всех извлеченных в прошлом году инородных тел - 21%.

Плоские батарейки тоже держаться в опасных «лидерах». На их долю пришлось 18% извлеченных в 2022 году инородных тел, или 31 единица. Также было извлечено 8 магнитов, два гвоздя.

Обнаружен даже один безоар (комки из плотно свалянных волос или волокон растений в желудке или кишечнике, чаще встречаются у животных, иногда – у человека, в основном у пациентов с поведенческим расстройством, патологическим опорожнением желудка или изменениями желудочно-кишечной анатомии – Ред.).

Удаление всех инородных тел выполнялось под общей анестезией.

ВАЖНО!

Батарейки особо опасны

Особую опасность для здоровья представляют проглоченные плоские батарейки, поскольку вызывают локальный химический ожог стенки пищевода 1-3 степени (вскоре после проглатывания батареечный герметик разрушается, и электролит беспрепятственно проникает в просвет пищевода или желудка, вызывая тяжелейшие ожоги этих органов – Ред.).

В зависимости от степени ожога пациентам назначалась соответствующая терапия (антибактериальная, гормональная, антисекреторная), пояснила врач.

Дети с ожогами 2-3 степени после эндоскопического извлечения батареек находились на стационарном лечении до 20 суток и были выписаны при полной эпителизации ожога и отсутствии рубцовых изменений пищевода (по данным ЭГДС и Rg-скопии).

НА ЗАМЕТКУ

Советы родителям, помогающие понять, что ребёнок проглотил инородный предмет

Первыми признаками, что ребёнок проглотил инородный предмет, может быть чувство затруднённого глотания, повышенное слюнообразование и даже рвота. Дети более старшего возраста могут жаловаться на боли за грудиной. Также среди признаков - изменение поведения малыша: он как будто прислушивается к своему состоянию, как будто ему что-то мешает внутри.

В этой ситуации родителям нужно успокоить ребёнка и параллельно проанализировать, что он мог проглотить. Чтобы понять это, зачастую достаточно просто окинуть взглядом комнату и посмотреть, чем играл малыш.

Нельзя поить, кормить или давать какие-то лекарства ребенку. Не нужно лезть к нему в рот, чтобы достать инородное тело самостоятельно. Ни в коему случае нельзя вызывать рвоту, так как в такой ситуации может развиться синдром аспирации дыхательных путей рвотными массами, что очень опасно! Родителям необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.

Профилактикой проглатывания ребенком инородных тел может стать создание безопасного пространства. Нельзя оставлять ребёнка без присмотра, когда он играет с мелкими предметами!