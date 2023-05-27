Тверь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия27 мая 2023 9:30

Два беспилотника атаковали нефтеперерабатывающую станцию в Тверской области

Ситуация находится на личном контроле у губернатора региона
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
Беспилотники прилетели на станцию недалеко от деревни Ерохино, которая обслуживает нефтепровод «Дружба».

Беспилотники прилетели на станцию недалеко от деревни Ерохино, которая обслуживает нефтепровод «Дружба».

Фото: Олег ЗОЛОТО

Два дрона-камикадзе в ночь на 27 мая атаковали нефтеперерабатывающую станцию в деревне Ерохино Тверской области. Информацию об этом подтвердили в правительстве Тверской области.

«На месте падения БПЛА в Андреапольском округе Тверской области работают спецслужбы: ситуация находится на личном контроле губернатора Игоря Рудени», - сообщает пресс-служба правительства Тверской области.

Известно, что первый дрон-камикадзе упал около трех часов ночи 27 мая. УМВД региона ввело план «Крепость». Второй беспилотник почти одновременно упал и взорвался на территории станции переработки нефти, рядом с маслоцехом.

По информации Телеграм-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», дроны сегодня ночью также атаковали нефтепровод «Транснефти» в Псковской области

Что до инцидента в Тверской области, то пожар на станции потушили работники предприятия. Жертв и пострадавших нет. С огнём справились оперативно, однако, в здании выбиты стёкла, повреждена крыша и стены. В настоящее время на месте происшествия работают спецслужбы. Официальных комментариев от силовиков на данный момент нет. О том, как действовать, если в небе вы заметили дрон, читайте здесь.

КриминалКАРТИНА ДНЯ