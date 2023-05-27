Два беспилотника атаковали нефтеперерабатывающую станцию в Тверской области

Беспилотники прилетели на станцию недалеко от деревни Ерохино, которая обслуживает нефтепровод «Дружба». Фото: Олег ЗОЛОТО

Два дрона-камикадзе в ночь на 27 мая атаковали нефтеперерабатывающую станцию в деревне Ерохино Тверской области. Информацию об этом подтвердили в правительстве Тверской области.

«На месте падения БПЛА в Андреапольском округе Тверской области работают спецслужбы: ситуация находится на личном контроле губернатора Игоря Рудени», - сообщает пресс-служба правительства Тверской области.

Известно, что первый дрон-камикадзе упал около трех часов ночи 27 мая. УМВД региона ввело план «Крепость». Второй беспилотник почти одновременно упал и взорвался на территории станции переработки нефти, рядом с маслоцехом.

По информации Телеграм-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», дроны сегодня ночью также атаковали нефтепровод «Транснефти» в Псковской области

Что до инцидента в Тверской области, то пожар на станции потушили работники предприятия. Жертв и пострадавших нет. С огнём справились оперативно, однако, в здании выбиты стёкла, повреждена крыша и стены. В настоящее время на месте происшествия работают спецслужбы. Официальных комментариев от силовиков на данный момент нет. О том, как действовать, если в небе вы заметили дрон, читайте здесь.