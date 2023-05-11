«За Победу!»: В ЗАО «Калининское» устроили праздник для ветеранов

Дорогих гостей сопровождали работники предприятия и генеральный директор ЗАО «Калининское» Александр Оводков. Фото: Екатерина АНТОНОВА

Ветеранов войны и труда на молочном производстве ЗАО «Калининское» в посёлке Загородный встречали под звуки настоящего духового оркестра. Праздник дорогим гостям в преддверии Дня Победы руководство и коллектив одного из крупнейших тверских сельскохозяйственных предприятий устраивают уже 27-й год подряд: добрая традиция.

Ветеранов войны и труда встречали под звуки настоящего духового оркестра. Фото: Екатерина АНТОНОВА

В этом году праздник состоялся 5 мая. Около 11 часов утра автобус с ветеранами встречали генеральный директор ЗАО «Калининское» Александр Оводков, дети и внуки сотрудников предприятия, школьники Михайловского сельского поселения Калининского района. В руках у встречающих - праздничные алые гвоздики.

ЧЕСТЬ ПРИНЯТЬ ВЕТЕРАНОВ

Гости вышли из автобуса. На праздник приехали ветеран Великой Отечественной войны, участник Ржевской битвы, почётный гражданин Твери Иван Евгеньевич Кладкевич, участница Великой Отечественной, кавалер ордена Отечественной войны II степени Мария Николаевна Сидорова, Герой Социалистического Труда, полный кавалер ордена Трудовой Славы Любовь Ивановна Парфёнова, представители разных ветеранских организаций города, жителей блокадного Ленинграда и дети Великой Отечественной войны - всего около ста гостей.

- Принять у себя ветеранов войны и труда в канун праздника Великой Победы - огромная честь! - поприветствовал гостей Александр Оводков. - Ваша непоколебимая сила духа помогла нашей стране преодолеть суровые испытания и выйти из той страшной войны победителем. Вы внесли огромный вклад в укрепление нашей Родины. И сегодня, в такое сложное время, нам как никогда нужно единение. Единение и наши реальные дела позволят обеспечить развитие и будущее России. Пока мы едины, мы непобедимы!

Для коллектива предприятия праздник в честь ветеранов - большая ответственность. Ежегодно почётных гостей стараются красиво поздравить, организовать программу с музыкой и застольем, сводить на интересную экскурсию.

АВТОМАТИКА!

Оркестр заиграл вальс. Некоторые гости, несмотря на солидный возраст, не удержались и пустились в пляс. Тем более что чувствуют они себя на предприятии уже как дома, не переставая удивляться техническим новшествам.

- На селе доили коров и разливали молоко вручную. Практически все сельскохозяйственные работы велись вручную, - вспоминает свою юность Иван Кладкевич. - А сейчас! Везде автоматика! Я не первый раз приезжаю на ЗАО «Калининское». Вижу, как развивается хозяйство: каждый раз нас ждёт какой-то сюрприз.

В этот раз гостей тоже удивили. Ветеранов пригласили увидеть запуск новой автоматизированной линии по розливу молока в ПЭТ-бутылки. Новое оборудование, на котором происходит процесс, отечественное. Оно прибыло на предприятие в декабре 2022 года. Монтаж линии уже завершён и начинает полноценно работать.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Молоко, полученное от коров, перерабатывается на предприятии и в тот же день развозится по тверским магазинам. А ещё - отвозится в московские кофейни и пекарни.

Вкус и качество молока зависят от рациона кормления коров. Фото: Екатерина АНТОНОВА

- Мощность нашей новой линии обеспечит производство 2500-3000 бутылок высококачественного молока в час, то есть в сутки мы сможем перерабатывать более 15 тонн молока, - рассказал ветеранам главный специалист ЗАО «Калининское» Дмитрий Петушков.

Запуск линии - важное свершение, оно позволит предприятию освоить новые рынки сбыта. И ещё большее число жителей сможет покупать хорошее, качественное и свежее молоко. Ведь ПЭТ-бутылки обрабатываются по специальной технологии с максимальной дезинфекцией, позволяющей сохранять молоко до десяти суток.

ЭКСКУРСИЯ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ

Гостям показали ещё много интересного. Ветеранов сводили на поля предприятия. Как раз в это время на них выходила сельскохозяйственная техника. Дело в том, что вкус и качество молока и изготовленных из этого молока продуктов в первую очередь зависят от рациона кормления коров и правильной технологии заготовки кормов. Поэтому ЗАО «Калининское» самостоятельно выращивает на своих полях пшеницу и кукурузу, из которых заготавливаются сенаж и силос.

- Для наших тёлочек мы готовим, как для людей. Стараемся разнообразить их стол, изучаем их потребности, постоянно анализируем качество кормов, - рассказал ветеранам гендиректор предприятия Александр Оводков. - Здоровье и самочувствие коров - самое важное. С хорошего корма, хорошего самочувствия коровы начинается качественное молоко.

Ветераны также побывали в доильном цехе, увидели, как содержится стадо. С радостью обнаружили, что коровы в ЗАО «Калининское» не стоят весь день на привязи. Это называется беспривязным содержанием: бурёнки свободно ходят по большим комфортным коровникам, где есть тёплая вода, вентиляторы и даже чесалки.

Ветераны пообщались с бурёнками, погладили их, отметили, какие разные у них характеры. Особенно понравилось женщинам.

- Коровы очень ухоженные и общительные! - отметили гости.

ПОНРАВИЛОСЬ!

Экскурсией ветераны остались довольны. Везде дорогих гостей сопровождали работники предприятия и Александр Оводков. Общались непринуждённо, шутили, слушали песни военных лет, много фотографировались. Конечно, никто не ушёл без подарков: гостям вручили наборы свежей продукции предприятия.

Пора и подкрепиться, тем более что аппетит у всех разгулялся на свежем воздухе. Ветеранов угостили вкусным обедом: работники ЗАО «Калининское» накрыли для них большой праздничный стол. Застолье удалось. Звучали поздравления, слова благодарности и надежды встретиться так в преддверии самого главного праздника ещё не раз и, конечно, главный тост: «За Победу!»