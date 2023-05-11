В выходные в Твери будет почти летняя погода

Дождались! Фото: Алексей БУЛАТОВ

В выходные в Твери вполне можно будет принять воздушные ванны, а может, и позагорать!

- В субботу утром - солнце, днём набегут облачка. Очень тепло: +23, а на солнце ещё жарче! - порадовала прогнозом доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова. - Ветер северных направлений, но совсем слабый. Ночи стали тёплыми: +7…+8 градусов. Дождей в ближайшие дни не будет.

В воскресенье переменная облачность и прохладнее: +18 в тени. Понедельник поприветствует трудящихся почти такой же погодой: на один градус теплее. Во вторник +21. В среду, скорее всего, ещё жарче - до 24 градусов.

Атмосферное давление почти не меняется, держится немного выше нормы: 755-757 мм рт. ст. - для нас это довольно комфортно.

- В целом просто великолепная погода. Один только минус: совсем без осадков. Помните, что в такие дни высока пожарная опасность, - предупреждает Наталя Сердитова. - И дачникам придётся поливать свои огороды. Дожди могут вернуться во второй половине рабочей недели, но так далеко заглядывать пока не будем.

Кстати, а давайте в субботу встанем пораньше и узнаем, какое нас ждёт лето? Точных серьёзных прогнозов так надолго метеорологи не дают, зато народные приметы знают всё! Запоминайте: если 13 мая на восходе солнца небо будет чистым и ясным, то лето должно быть солнечным.

А в воскресенье не забудьте поздравить любимых мам: 14 мая отмечается Международный день матери.