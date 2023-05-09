Два капитана и генерал: В честь героев войны названы теплоходы, которые ходят по Селигеру

На этом пароходе был капитаном до своей гибели один из героев-речников - Иван Марков. Фото: из архива Осташковского краеведческого музея

Давать теплоходам и речным прогулочным катерам имена чем-либо отличившихся людей - есть такая традиция. В Осташковском крае по озеру Селигер ходят три небольших теплохода, которые названы в честь героев Великой Отечественной войны. Двое из этих мужчин и сами были капитанами…

Об этом в преддверии 9 Мая напомнила Осташковская детская библиотека. Писал о них и местный краеведческий музей.

Речь идет о капитанах Алексее Хоробрых и Иване Маркове, а также о генерале, Герое Советского Союза Алексее Родине. Двое из них - уроженцы Осташковской земли. Войну пережил только Родин.

ГЕРОИ СЕЛИГЕРА

Алексей Хоробрых родился в деревне Денисово Кировской области в 1915 году в большой семье. В 1936 году получил специальность судоводителя. До войны успел поработать в Московском речном пароходстве.

Алексей Хоробрых. Фото: из архива Осташковского краеведческого музея

Затем, когда на СССР напала нацистская Германия, он оказался на Селигере, где под огнем противника водил караваны по озеру. Хоробрых командовал пароходом «Луначарский», который доставлял боеприпасы, горючее, снаряжение и войска к линии фронта, а раненых солдат и эвакуированных мирных жителей - в тыл.

Иван Марков родился в 1894 году в деревне Поселье бывшего Осташковского уезда. С 15 лет пошел работать на пристань, был и грузчиком, и кочегаром, и простым матросом, и шкипером, прежде чем стать капитаном.

Иван Марков. Фото: из архива Осташковского краеведческого музея

Осенью 1941 года, когда линия фронта приближалась к Осташкову, Маркову было доверено командование пароходом «Кропоткин», а затем другим судном с не менее броским названием «Максим Горький»…

К смерти обоих капитанов привел один день, 15 июля 1942 года.

Как сообщал местный краеведческий музей, фашисты знали, что всё снабжение фронта в районе Демянска идёт водным путём по Селигеру, и летом 1942-го их авиация начала систематически делать облёты по линии Котчище - Ломы - Свапуще и обстреливать обнаруженные суда.

15 июля 1942 года во время выполнения заданий оба парохода капитанов были атакованы немецкими истребителями.

«Луначарского» обстреляли в Свапуще с двумя баржами, гружёнными бензином и бутылками с зажигательной смесью. Хоробрых был тяжело ранен, но продолжал командовать и довел судно до места назначения. Груз был спасён. Капитана положили в госпиталь, он скончался там 23 июля 1942 года.

Иван Марков и его пароход попал под обстрел 15 июля 1942-го у пристани «Дубово». Ситуацию осложняло то, что судно с четырьмя баржами, помимо военных грузов, в тот момент перевозило эвакуированное население.

Как выяснили местные краеведы, в результате налета на пароходе было ранено 15 пассажиров, трое убиты. Смертельное ранение получил и Марков: капитану оторвало кисть левой руки. Однако он остался в рубке. Только после второго ранения в спину Марков уже не мог управлять пароходом, но судно с караваном все-таки дошло до места назначения. Капитан был отправлен в осташковский госпиталь, однако на следующий день, 16 июля, скончался от тяжелых ранений.

Два отважных капитана: Алексей Хоробрых и Иван Марков - были посмертно награждены орденами Красной Звезды.

ГЕРОЙ СТАЛИНГРАДА И КУРСКОЙ ДУГИ

Алексей Родин родился в 1902 году в деревне Зуево Осташковского района. В Красную Армию вступил в апреле 1920 года, воевал в Гражданскую. Окончил военную академию...

Алексей Родин. Фото: из журнала «Красноармеец» № 20, октябрь 1943 года

Когда началась Великая Отечественная война, был уже командиром танковой бригады, в 1942 году руководил 26-м танковым корпусом в звании генерал-майора.

Осенью 1942-го танкисты под началом Родина помогли успешному соединению частей Юго- Западного и Сталинградского фронтов в районе станции Кривомузгинской. В результате крупная фашистская группировка оказалась в окружении.

7 февраля 1943 года Алексею Родину было присвоено звание Героя Советского Союза...

После Сталинградской битвы командовал 2-й танковой армией, которая сражалась на Курской дуге...

После войны Алексей Григорьевич был нзначен командиром военного округа, однако прожил недолго: умер в 1955 году в возрасте 53 лет.

Кстати, в Твери также есть судно - маленький речной теплоход, названный именем героя войны, вернее героини. Речь, конечно же, о Лизе Чайкиной. Уроженка Пеновского района в войну была партизанкой. Отважную девушку схватили немцы, но даже под жестокими пытками она не сдала своих. Лизу расстреляли 23 ноября 1941 года. Ей посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.

Примечательно, но теплоходик, названный в ее честь, тоже некоторое время ходил по озеру Селигер…