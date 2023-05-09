Парад в честь Дня Победы в Твери - это не только торжественный марш, но и предложение руки и сердца

Парад начался под звуки песни Александрова на стихи Лебедева-Кумача «Священная война». Фото: Виктория ТУШКОВА

С погодой в День Великой Победы повезло. Утро 9 мая Тверь встречала в ярких лучах солнца. На улицах в центре города было непривычно людно: гуляла молодёжь, семьи с детьми. У многих в руках были цветы. Кто-то шёл к обелиску, кто-то спешил на площадь Михаила Тверского, где должен был состояться парад в честь 78-й годовщины Победы.

Парад 9 Мая в Твери. Фото: Виктория ТУШКОВА

Прийти на парад требовалось заранее, чтобы успеть пройти через рамки металлоискателей, показать полицейским, нет ли чего запрещённого в сумках, - меры безопасности в День Победы были серьёзные. Уже в 11 утра чётная сторона улицы Советской (там размещались обычные зрители, а для почётных заранее возвели трибуну на площади) была заполнена.

Парад 9 мая прошёл по улице Советской. Фото: Виктория ТУШКОВА

В ожидании люди стояли тихо, смущаясь под пристальными взглядами курсантов. Их выставили через каждые два метра, а ещё один прохаживался вдоль заборчика, сурово вглядываясь в гостей праздника.

Зрители в ожидании. Фото: Виктория ТУШКОВА

Забегая вперёд, скажем, что парад прошёл без происшествий. Лишь перед его началом вдруг стало плохо (волнение плюс солнце печёт) молодому спасателю из парадного расчёта МЧС. Товарищи взяли его под руки, отвели в тенёк и привели в чувство.

А ещё незадолго до начала парада произошло трогательное событие, маленькая личная победа: один из курсантов подошёл к девушке-юнармейке и сделал ей предложение руки и сердца. Барышня, конечно, ответила «да». Будущих молодожёнов зовут Вика Апостолова и Павел Щербак.

Жених и невеста. Фото: Виктория ТУШКОВА

- Это так важно: рождение нашей будущей семьи именно в такой день! - растроганно сказала Вика.

А Павел признался, что услышать «нет» даже и не предполагал. Вот что значит настоящий воин!

За несколько минут до начала парада на трибуну на площади Михаила Тверского усадили почётных гостей, в том числе участников СВО и самых главных героев праздника - ветеранов-фронтовиков Бориса Ивановича Воробьёва, Ивана Евгеньевича Кладкевича, Петра Петровича Потёмкина, Ивана Михайловича Овинникова. Не было Спартака Андреевича Сычёва, так как он был приглашён на парад в Москву.

Ну а в Твери перед парадом ветеранов напоили чаем в здании областного правительства. Кто-то из них, как, например, Иван Кладкевич, держится бодро, несмотря на возраст. Кого-то вели на трибуну под руки…

Торжество началось в полдень. Участников парада и жителей города с Днём Победы поздравил губернатор Игорь Руденя.

Парад начался под звуки песни Александрова на стихи Лебедева-Кумача «Священная война». Торжественное прохождение войск принимал заместитель начальника Тверского территориального гарнизона полковник Валерий Зосиев. Командовал прохождением парада начальник кафедры оперативно-тактического применения сил и средств ракетно-космической обороны полковник Николай Слива.

Парад принимал заместитель начальника Тверского территориального гарнизона полковник Валерий Зосиев. Командовал парадом начальник кафедры оперативно-тактического применения сил и средств РКО полковник Николай Слива. Фото: Виктория ТУШКОВА

- Здравствуйте, товарищи!

- Здравия желаем, товарищ полковник!

- Поздравляю вас с 78-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне!

- Ура! Ура! Урааааа!!!

Самое громкое и звонкое «ура» выдали женские расчёты, особенно старались девушки-курсантки и воодушевлённые юнармейки.

Бравые курсантки. Фото: Виктория ТУШКОВА

Чеканя шаг, промаршировали по Советской парадные расчёты Тверского территориального гарнизона, Академии военно-космической обороны имени маршала Жукова и Военного учебного центра при ТвГТУ, лётчики 12-й гвардейской военно-транспортной авиационной Минской дивизии (до 2009 года - Мгинской), офицеры УФСИН, представители Академии государственной противопожарной службы МЧС, курсанты, кадеты и юнармейцы. Сверкая медью валторн и труб, прошагал сводный военный оркестр.

Парад на День Победы 2023 в Твери. Фото: Виктория ТУШКОВА

Парад завершился прохождением военной техники. Огромные машины - зенитные ракетные комплексы, бронетранспортёры, система залпового огня «Торнадо С» - мягко проплыли по главной городской улице, демонстрируя мощь современного вооружения.

Парад Победы 2023 в Твери. Фото: Виктория ТУШКОВА

После парада первые лица города и региона отправились возложить цветы к стеле «Город воинской славы». А Тверь продолжила праздновать. В этом году День Великой Победы в Твери должен завершиться большим концертом у обелиска Победы. Он начнётся в шесть часов вечера. А вот традиционный салют отменили. Посмотреть его можно будет по ТВ или в интернете: в Москве, как и в других городах России, фейерверк запланирован на 22:00 местного времени.