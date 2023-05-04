Поисковики в Тверской области нашли солдата со значком ГТО и ищут экипаж бомбардировщика Пе-2

Работали поисковики в лесу, где рядом бродили дикие звери, в том числе хищники. Фото: Фото: отряд "Ополченец"/НИ ВПЦ "Подвиг"/коллаж

Совсем недавно мы писали о первых результатах начавшейся в конце апреля Вахты Памяти. Теперь же с нами подробностями только-только закончившегося выезда в поле, а вернее в лес, поделился поисковик тверского отряда «Ополченец» Николай Ивлев. По его словам, это была одна из самых сложных и утомительных вахт из его многолетнего поискового стажа. К слову, еще и опасность подстерегала - дело-то было в чащобе, а рядом бродили медведи и некоторые другие хищники...

Отряд «Ополченец», напомним, входит (как и еще несколько десятков отрядов) в структуру Тверского научно-исторического военно-патриотический центра «Подвиг».

- С нами также были ребята из саранской «Брони», которая также входит в «Подвиг». А еще - из московского отряда «Витязь», - пояснил Николай. - Работали мы восемь дней в Зубцовском районе, в местности на границе Тверской, Смоленской и Московской областей. Раньше эта территория называлась Погореловский район.

Поисковики в лесу. Готовы к поиску. Фото: отряд "Ополченец"/НИ ВПЦ "Подвиг"

Как он сказал, завершился первый этап весенней Вахты Памяти:

- Это у нас была разведка в районе, который вот именно нашему отряду был практически незнаком. Однако не скажу, что мы пошли прямо наугад, то есть мы и поисковиков опрашивали, которые ранее там работали, и архивы изучали, и немецкие аэрофотоснимки, и старожилов опрашивали в близлежащих деревнях.

Работать поисковикам пришлось в довольно тяжелых условиях.

- Тот кусок, который мы обследовали, очень труднодоступный, дорог там нет, есть какие-то лесные просеки, давным-давно заросшие бывшие узкоколейки, при этом местность еще и сильно заболочена, - описал Николай Ивлев. - Конечно, там и дикие звери были рядом. Подъезжал местный егерь проверить, кто мы такие. Так вот, он предупредил, чтобы мы тут осторожней себя вели, потому что в этом районе бродит очень много медведей. Добирались мы туда с горем пополам, грунтовка там тоже сильно пошатанная.

Кстати, судя по обнаруженным поисковиками следам, там и рысь, вроде бы, рыскала. Или волк. Поисковики сошлись всё-таки на сером хищнике.

След хищника, попавшийся на глаза поисковикам. Фото: отряд "Ополченец"/НИ ВПЦ "Подвиг"

Николай рассказал, что в день по лесу в ходе поисков они проходили в среднем по шесть- семь километров, но был день, когда намотали по прямо-таки не очень удобной для ходьбы местности аж около 13 км:

- Устали, конечно. У меня это одна из самых сложных вахт за 19 лет моего поискового стажа.

На раскопе. Фото: отряд "Ополченец"/НИ ВПЦ "Подвиг"

- Каковы же результаты этих стараний?

- На данном этапе считаю, что разведка прошла успешно, - отметил поисковик. - Да, к сожалению, только одного нашего бойца мы нашли. Как там у Маршака: «Знак «ГТО» на груди у него. Больше не знают о нем ничего». При останках этого солдата обнаружен значок ГТО, всё. Что это за боец, из каких частей, мы не знаем. Либо это пехота, 150 стрелковая бригада. Либо это 82-я стрелковая дивизия, которая была сформирована из 64-й отдельной стрелковой бригады Тихоокеанского флота, то есть это может быть моряк. Также известно, что в этих местах действовал 2-й гвардейский кавалерийский корпус .

Тот самый значок ГТО. Фото: отряд "Ополченец"/НИ ВПЦ "Подвиг"

Однако это еще не всё. Николай также сообщил, что сводной группой поисковиков найдены детали Пе-2:

- До нас на этом месте уже были люди, но в этот раз мы нашли просто гору частей самолета. Личности летчиков экипажа установлены. О них позже сообщу. Мы сейчас просто продублировали, то есть самолет был установлен ранее по номеру мотора, а мы нашли номер самолета, нарисованный краской. И это уже однозначно тот самый борт, сомнений нет. Это пикирующий бомбардировщик Пе-2. Будем искать экипаж.

Фрагменты самолета. Фото: отряд "Ополченец"/НИ ВПЦ "Подвиг"

Поисковик уточнил, что он с соратниками еще вернутся в тот район местности и продолжат там работать не только на месте падения самолета.