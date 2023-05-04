В День Победы в Твери может пройти небольшой дождь

Отправляясь к мемориалам, захватите зонтики - на всякий пожарный. Фото: Виктория ТУШКОВА

- Тепло уже спешит к нам, - воодушевляет доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова. - Но пока холодно! До понедельника сохранятся ночные заморозки и северный ветер. Суббота так и вообще день, когда лучше посидеть дома.

В субботу всего +6, возможны осадки: дождь или даже небольшой снег. В ночь на воскресенье 3 градуса мороза.

В воскресенье +8, облачно с прояснениями, осадки должны обойти нас стороной. В ночь на понедельник до -2.

В понедельник 8 мая за окном уже +11. К радости огородников, с начала недели ночи вернутся в плюсовую температуру - можно высаживать цветы в открытый грунт.

Ну а во вторник, 9 мая, отправляясь погулять по праздничному городу и возложить цветы к мемориалам, захватите с собой на всякий случай зонтики или дождевики. Будет +13, облачно с прояснениями, маловетрено, но местами могут побрызгать небольшие дождики.

- Потерпеть осталось немного. По всему видно, что температура скоро начнёт расти! - обещает Наталья Сердитова. - С наступающим Днём Победы вас!

Ну а если в праздник вы захотите поехать к Ржевскому мемориалу Советскому солдату, напомним: вход в музей на территории мемориала будет 9 мая бесплатным.

Торжества у мемориала начнутся в 8 утра с торжественного митинга. В 13:30 у подножия величественного монумента состоится масштабная акция. Более 200 активистов движений «Волонтёры Победы» и «Юнармия» развернут огромную копию Знамени Победы площадью 200 квадратных метров. Затем около памятника выступят добровольцы молодёжных организаций и прочтут стихотворения, посвящённые героям Великой Отечественной.

Выставочный павильон Ржевского мемориала Советскому солдату будет работать с 10:00 до 21:00 (вход для посетителей до 20:00).

В День Победы бесплатно также можно будет посетить музей «Ставка Сталина», в котором воссоздан исторический интерьер времён Великой Отечественной войны и представлены военные документы, фотоматериалы и личные вещи солдат и офицеров.

Музей «Ставка Сталина» работает с 10:00 до 18:00 (вход для посетителей до 17:45).