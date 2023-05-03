Куда и как будут трудоустраивать школьников в Тверской области летом-2023

В районах подростки, к примеру, могут получить трудовой опыт в сельском хозяйстве. Фото: ПТО

В последние несколько лет в регионе наблюдается рост количества подрабатывающих на летних каникулах подростков (от 14 до 18 лет). Власти выделяют субсидии на это для предприятий, стимулируют самих ребят. 3 мая на заседании областного правительства как раз был рассмотрен вопрос трудовой занятости подростков предстоящим летом. В частности, объявлено, что в планах по трудоустройству не меньшего количества подростков, чем было в прошлом году.

Губернатор Игорь Руденя, открывая заседание, подчеркнул важность получения первого трудового опыта школьниками.

- Для школьников и студентов это также знакомство с реальной экономикой, предприятиями различных отраслей и трудовыми коллективами, - сказал Игорь Руденя.

Губернатор провел заседание областного правительства. Фото: ПТО

ИТОГИ

Фактически в 2022 году в 769 организациях региона было трудоустроено 7541 подросток в возрасте от 14 до 18 лет. При том, что изначально планировалось обеспечить временной работой на каникулах 5900 школьников.

Таким образом, прошлым летом получить трудовой опыт и подзаработать, по официальным данным, смогли 14% подростков Верхневолжья. По этому показателю Тверская область стала седьмой в ЦФО и 21-й по России в целом. Для сравнения - в 2020 году был трудоустроен 5301 школьников, в 2021-м – 6433.

Графика: ПТО

Бросается в глаза рост количества ребят, получивших временную работу во внебюджетной сфере (на частных предприятиях). В 2020-м таких было 1144 человек, в 2021-м — 1469, а в 2022-м уже 3091.

Графика: ПТО

Трудоустраивают ребят в последние два года в среднем на 20 календарных дней во время каникул (во внебюджетной сфере чуть больше дней, в бюджетной чуть меньше).

Графика: ПТО

Наблюдается и рост зарплат. В среднем (если брать в расчет и бюджетные, и внебюджетные организации) в 2016-м году школьникам за их временную работу в регионе платили 3,2 тыс. рублей, в 2020-м — 7,5 тыс, в 2022-м — 11 тыс. При этом на некоторых предприятиях подростки в прошлом году могли заработать и 20 тыс. рублей за без малого месяц труда.

Графика: ПТО

В регионе действует систему субсидирования предприятий, которые летом берут на работу школьников. В 2022-м работодателям из областного бюджета было выплачено в целом 51,8 млн рублей, сами предприятия потратили на заплаты и обеспечение условий труда подростков около 4,9 млн. Для сравнения — в 2020-м — эта сумма равнялась всего 6 млн. (при этом работодатели выложили 14,4 млн), в 2021-м — 14,5 млн (работодатели — 29,9 млн). Как видно, регион заметно повысил объемы субсидирования.

Тут стоит отметить, что с 2022 года в Тверской области увеличена компенсация заработной платы с 50% до 100% МРОТ, возмещаются затраты на предоставление ребятам горячего питания, оплату работы наставников. В прошлом году такую поддержку региона получили 357 предприятий (на 18 организаций больше, чем в 2021-м), где поработали свыше 2600 подростков.

В финансирование трудоустройства подростков вкладываются и муниципалитеты: в 2020-м они на всех выделили 10,1 млн рублей, в 2021-м — 22,3 млн, в 2022-м — 14,5 млн.

Добавим: за счет областного бюджета получающим трудовой опыт школьникам выплачивается материальная поддержка в виде примерно 1,5 тыс. рублей за период работы на каждого. В прошлом году на это было выделено 6,8 млн. рублей.

Графика: ПТО

ПЛАНЫ

Наступающим летом в регионе определена квота на трудоустройство 7500 подростков (она может и увеличиться в итоге). К слову, как сообщили на заседании, 47 ребят уже получили работу. Также в целом уже заключено 80 договоров о трудоустройстве школьников.

Больше всего распределено на сферы Минпромторга — 3182 человека, а также Минобразования — 1076. Меньше всего, как ни странно, распределено квот на отрасль туризма — 44 подростка.

Графика: ПТО

Графика: ПТО

Больше всего ребят запланировано трудоустроить этим летом, естественно, в Твери — 2316 человек. Следом в лидерах Конаковский, Вышневолоцкий и Ржевский районы (там больше 400 ребят).

На субсидии принимающим ребят внебюджетным предприятиям в областном бюджете заложено пока 46,4 млн рублей. Однако эта сумма, по прогнозу правительства региона, может вырасти до 54,7 млн. рублей. Плюс регион направит 5,2 млн рублей на выплаты материальной поддержки трудоустраивающимся подросткам. Муниципалитеты на всех выделяют 17,4 млн рублей.

Есть нововведения — решается вопрос с организацией организованных доставок ребят на предприятия при помощи школьных автобусов.

ВАКАНСИИ

Согласно информации Центра занятости населения Тверской области, сейчас во внебюджетной сфере для подростков открыты 5592 вакансии. Самые популярные — подсобный рабочий, почтальон, оператор связи, медицинский регистратор, швея, помощник повара, укладчик-упаковщик и комплектовщик, курьер, культорганизатор, оператор ПК.

ПОРУЧЕНИЯ

Глава региона поручил обеспечить дальнейшее развитие системы трудоустройства подростков в округах и районах.

Среди ключевых задач – увеличение количества рабочих мест, востребованных в организациях области. В качестве примера Игорь Руденя отметил большой потенциал сферы здравоохранения.

По мнению, губернатора, также важно, чтобы подростки получали опыт работы в органах власти, администрациях территорий и на муниципальных предприятиях. Следует развивать и движение стройотрядов.

Графика: ПТО