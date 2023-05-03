Ржавеющий танк Т-34 на въезде в Тверь перед 9 Мая покрасили энтузиасты

Танк покрасили участники отряда «Академия памяти» Тверской сельхозакадемии. Фото: ТГСХА

В плачевном состоянии на днях мы обнаружили легендарный танк Т-34, установленный на въезде в областную столицу. «КП»-Тверь» побывала у памятника в преддверии Дня Победы и увидела его заброшенным и заржавевшим…

Вот таким мы обнаружили легендарный танк. Фото: Виктория ТУШКОВА

Но буквально через пару дней после нашей публикации, прилетела воодушевляющая новость: памятник почистили и покрасили. Оказалось, косметический ремонт танка - дело рук энтузиастов из студенческого патриотического отряда «Академия памяти» Тверской государственной сельскохозяйственной академии.

- Наши ребята под руководством командира отряда Андрея Брагина второй год приводят танк в порядок к 9 мая, - сообщил «КП»-Тверь» замдекана инженерного факультета ТГСХА Артём Виноградов.

В прошлом году состоянием танка озаботился ректор вуза Павел Мигулёв.

- Проезжая мимо танка, наш ректор увидел, что он не в лучшем виде. И попросил нас позаботиться о памятнике, - рассказывает Артём Виноградов. – Ребята почистили и покрасили его.

В этом году участники отряда «Академия памяти» не перекрашивали танк заново, а как следует почистили, сняли ржавчину, обновили краску в местах, где поработала коррозия. Отметим, что энтузиасты всё делают на свои кровные, – спонсоров у них нет. Похвально!

Но, по хорошему, танком нужно заниматься серьёзно, а не в авральном режиме, перед праздником.

А ребята, конечно, молодцы.