Ржавеющий танк Т-34 на въезде в Тверь перед 9 Мая покрасили энтузиасты

Танк покрасили участники отряда «Академия памяти» Тверской сельхозакадемии. Фото: ТГСХА
В плачевном состоянии на днях мы обнаружили легендарный танк Т-34, установленный на въезде в областную столицу. «КП»-Тверь» побывала у памятника в преддверии Дня Победы и увидела его заброшенным и заржавевшим…
Вот таким мы обнаружили легендарный танк.
Фото: Виктория ТУШКОВА
Но буквально через пару дней после нашей публикации, прилетела воодушевляющая новость: памятник почистили и покрасили. Оказалось, косметический ремонт танка - дело рук энтузиастов из студенческого патриотического отряда «Академия памяти» Тверской государственной сельскохозяйственной академии.
- Наши ребята под руководством командира отряда Андрея Брагина второй год приводят танк в порядок к 9 мая, - сообщил «КП»-Тверь» замдекана инженерного факультета ТГСХА Артём Виноградов.
В прошлом году состоянием танка озаботился ректор вуза Павел Мигулёв.
- Проезжая мимо танка, наш ректор увидел, что он не в лучшем виде. И попросил нас позаботиться о памятнике, - рассказывает Артём Виноградов. – Ребята почистили и покрасили его.
В этом году участники отряда «Академия памяти» не перекрашивали танк заново, а как следует почистили, сняли ржавчину, обновили краску в местах, где поработала коррозия. Отметим, что энтузиасты всё делают на свои кровные, – спонсоров у них нет. Похвально!
Но, по хорошему, танком нужно заниматься серьёзно, а не в авральном режиме, перед праздником.
А ребята, конечно, молодцы.