Досуг в Твери с 3 по 10 мая: Концерты в День Победы, спектакль о предвоенной молодости, атмосфера Средневековья и живописный калейдоскоп

В Твери в ближайшие дни будет на что сходить, в том числе готовится концерт в честь Дня Победы в театре драмы. Фото: Александр ЖМУЛИН

КОНЦЕРТЫ

Отчизны верные сыны

В День Победы, 9 мая в 17:00, на большой сцене театра драмы в Твери будет представлен театрализованный концерт «Отчизны верные сыны».

Прозвучат песни военных лет, стихи, подлинные письма с фронта, также будут исполнены сцены из военных спектаклей.

Поставили этот театрализованный концерт главный режиссер Тверского театра драмы Александр Павлишин и Никита Бахметьев. Музыкальный руководитель – Иоланта Мельникова.

Цена билетов: от 200 до 500 рублей.

16+

«Помним…»

Это название концерта, на который 9 мая в 12:00 приглашает Тверской Дворец культуры «Пролетарка». Посвящен он, конечно же, 78-й годовщине Великой Победы.

Праздничную программу «Помним...» откроет оркестр русских народных инструментов имени В.В.Андреева. В продолжение концерта прозвучат патриотические песни в исполнении лучших творческих коллективов Тверского областного Дворца культуры «Пролетарка»: группы «Наша» под руководством подполковника запаса, участника войны в Афганистане, поэта, композитора, автора-исполнителя Станислава Назимова, Народной хоровой академической капеллы, а также солиста капеллы Андрея Кирпу, Народного хора «Ельничек», Народного вокального ансамбля «Жар – птица». И это еще не все...

Вход свободный.

0+

Бах и русская музыка

6 мая в 18:30 областная филармония приглашает на концерт "Иоганн Себастьян Бах и русская музыка".

Выступит Елена Привалова - лауреат всероссийской премии «Органист года – 2021» в номинации «Персона».

В программе: И. - С. Бах: Фантазия и фуга соль минор, BWV542, Прелюдия и фуга ля минор, BWV 543; А.Ф. Гедике. Прелюдия-фантазия; Х.С. Кушнарев. Пассакалия и фуга фа-диез минор, Соната си минор, и др.

Стоимость: 300-500 рублей.

6+

СПЕКТАКЛИ

Молодость перед войной

Тверской ТЮЗ 5 мая в 12:00 и 16:00, а также непосредственно в День Победы, 9 мая в 17:00, приглашает на показы спектакля «Завтра была война» на малой сцене. Это постановка режиссёра Евгения Зимина.

- Герои спектакля не знают, что завтра будет война, что очень многим осталось жить считанные дни. Они упоенно воюют с учительницей, влюбляются, плачут и смеются, веселятся, дерутся, озорничают и дерзят.., - сказано в анонсе.

Цена билетов: 400-500 рублей.

12+

ФЕСТИВАЛИ

Айда на заставу с мечами и песнями

7 и 8 мая на берегу Волги в Твери, рядом с поселком Власьево (напротив Химинститута) пройдет исторический фестиваль «Тверская застава 2023»

На поле под синим небом мая вновь засверкают мечи и заиграет средневековая музыка.

В программе фестиваля: интерактивные фотозоны, турнир по средневековым боям, средневековая ярмарка, мастер-классы (в том числе для детей), тир с луком и стрелами, качели и другие аттракционы...

Вновь будет выставлена юрта с доспехами, оружием и предметами быта Средневековья, в которой гостей ждут интересные рассказы на тему «Русь и Орда: от поражения к победе». Там можно будет и примерить на себя доспехи ордынцев и русских витязей.

Вход свободный

6+

ВЫСТАВКИ

Их частного собрания

До 28 мая в Твери в галерее имени Е.И. Зверькова (ул. Пушкина, 6) открыта выставка картин тверских художников из коллекции Натальи и Андрея Барковских, архитекторов и ценителей искусства из Твери.

В экспозиции представлено около 30 работ в разных техниках и стилях. Тут вам и портреты, и пейзажи, и почти абстракция... Есть яркие краски. Есть лиричная акварель. Есть приглушенная душевная пастель… Описывать бессмысленно, это надо увидеть.

Больше всего на выставке картин таких великолепных одаренных мастеров, как Борис Федоров и Геннадий Самойлов.

Также есть работы Константина Первухина, Владимира Дмитриева и других.

Цена билета: 100 рублей.

12+