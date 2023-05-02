Специалисты подсчитали: Жители Тверской области стали меньше курить

Среди женщин курильщиц стало почти вдвое меньше, считает статистика. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Курить - здоровью вредить. В прошлом году, если верить статистике, некоторое число жителей Тверской области усвоило эту нехитрую истину.

В целом по стране количество курящих в 2022 году уменьшилось на 5,8%. В Тверской области - на 4,1%. По доле курильщиков среди населения в 2022 году наш регион оказался на 45-м месте в стране (среди 85 регионов РФ, ранжирование от большей доли курильщиков к меньшей).

Вот несколько интересных цифр о курении в Тверской области.

В 2022 году:

20,5% от всего населения в возрасте старше 15 лет курили (в 2021 году - 24,6%);

40,2% - доля курильщиков среди мужчин (в 2021 году - 40,7%);

8,5% - доля курильщиц среди женщин (в 2021 году - 14,3%).

Очевидно, что доля курильщиков у нас снизилась в основном за счёт женщин. Но и число курящих мужчин пусть незначительно, но уменьшилось.

Похвально, но как-то не верится. 2022 год выдался отнюдь не лёгким. А как звучит главная отговорка любителей посмолить? Правильно: «Курение нервы успокаивает». Хотя на самом деле это не так. Как же в столь тревожное время нам удалось сказать сигарете «нет»? Будем разбираться.

Исследование о числе курильщиков в регионах страны, из которого мы почерпнули цифры статистики, опубликовала группа аудиторско-консалтинговых компаний «ФинЭкспертиза». Специалисты основывались на имеющихся в их распоряжении данных Росстата.

Однако исследователи оговариваются: при подсчётах учитывался только классический способ потребления табака через традиционные курительные изделия типа сигарет, сигар, трубок и так далее, то есть учитывались потребители именно табака, а не каких-либо его никотинсодержащих заменителей.

Так что, вполне возможно, всё не так позитивно. Подробных исследований о том, сколько в регионах страны «вейперов» и людей, зависимых от прочих заменителей табака, пока нет. Но… просто выйдите на улицу и посмотрите. Стали ли мы действительно курить меньше? Вопрос.

«ПАРЮ, ГДЕ ХОЧУ» БОЛЬШЕ НЕ РАБОТАЕТ

Напомним: «вейперы» - полноценные курильщики. Вейпы, кальяны, а также электронные сигареты приравнены к табачным изделиям. Соответствующий закон Президент РФ подписал ещё в 2020 году. А с 2023 года ужесточены и правила продажи электронных курительных устройств и смесей к ним.

То есть, на всю никотинсодержащую продукцию, равно как и на устройства для её употребления («вейпы», «бездымные системы курения», кальяны и прочее) распространено действие запретов, содержащихся в антитабачном законе.

ГДЕ НЕЛЬЗЯ КУРИТЬ И «ПАРИТЬ»

Человек, курящий на остановке транспорта, например, зрелище обычное. С принятием антитабачного закона курильщики пошумели, что подымить им негде, да и забыли.

А мы напомним, где по закону нельзя дымить и «парить».

Подробный перечень общественных мест, в которых действует запрет на курение, указан в ст. 12 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ.

Если вкратце, то курить запрещено во всех общественных местах, а именно:

- на территориях и в помещениях, где оказываются услуги торговли и общественного питания;

- на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания образовательных, медицинских, санаторных и социальных услуг;

- на территориях и в помещениях учреждений культуры, физкультуры и спорта, органов по делам молодёжи;

- во всех видах общественного транспорта, остановках, вокзалах, перронах, в аэропортах, а также в местах на открытом воздухе на расстоянии менее чем пятнадцать метров от входа в помещение вокзала или аэропорта;

- на автозаправочных станциях;

- в гостиницах, отелях, хостелах, на базах отдыха и т.д.;

- в помещениях органов государственной власти и местного самоуправления;

- на детских площадках;

- на общественных пляжах;

- на рабочих местах и в рабочих зонах, организованных в помещениях;

- в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов.

Отметим, что закон не запрещает оборудовать специальные места для курения в специально выделенных местах на открытом воздухе или в изолированных помещениях, которые оборудованы системами вентиляции.

ШТРАФЫ ЗА КУРЕНИЕ В НЕПОЛОЖЕННОМ МЕСТЕ

За курение в неположенном месте можно поплатиться рублём: штраф составляет от 500 до 1500 рублей (ч. 1 ст. 6.24 КоАП РФ). Более высокий штраф, от 2000 до 3000 рублей, предусмотрен для тех, кто курит на детских площадках (ч. 2 ст. 6.24 КоАП РФ).

А ещё, бросив курить, можно здорово сэкономить. По текущим ценам заядлый курильщик, у которого в день уходит около пачки сигарет средней ценовой категории, в год на свою опасную привычку тратит порядка 58 тысяч рублей! Стоит задуматься.

А КАК У СОСЕДЕЙ

Вот как обстоят дела с курением табака в регионах-соседях (доля курильщиков от всего населения в возрасте старше 15 лет):

Новгородская область - 24,3%

Смоленская область - 23,4%

Вологодская область - 21,8%

Псковская область - 20,6%

Тверская область - 20,5%

Московская область - 18,4%

Ярославская область - 14,3%