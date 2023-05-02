Система пожарной безопасности и противопожарной защиты Калининской АЭС выстроена правильно и эффективно работает – ВАО АЭС

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

В течение четырех дней эксперты оценивали работу атомной станции по направлению «Анализ эффективности реализуемых решений по повышению пожарной безопасности и противопожарной защиты».

Миссия проходила в формате ассист-визита, суть которого заключается в совместном с персоналом предприятия анализе отдельных направлений деятельности, влияющих на безопасность, для определения путей их дальнейшего совершенствования.

В ходе визита представители ВАО АЭС-МЦ совершили ознакомительные обходы энергоблоков станции, провели наблюдения и интервьюирование персонала, проанализировали техническую документацию. Эксперты оценивали выполнение и эффективность корректирующих мероприятий, разработанных на Калининской АЭС по результатам партнерской проверки в 2022 году.

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

«Система пожарной безопасности и противопожарной защиты Калининской АЭС выстроена правильно и эффективно работает», - сказал руководитель команды экспертов, советник ВАО АЭС-МЦ Галим Мусин.

Эксперты отметили ряд положительных моментов в этой области. В их числе: разработка и применение устройства для проверки работоспособности лафетных стволов в машинном зале первой очереди атомной станции, дублирование автоматической установки системы пожаротушения на блочных трансформаторах, позволяющее подключить основную пожарную технику для запитки системы и др.

Кроме того, представители ВАО АЭС-МЦ обратили внимание на то, что персонал атомной станции, участвующий в миссии поддержки, проявил лучшие качества в области «Открытости и доверия».

Итогом работы стал отчет, в который вошли конкретные рекомендации для дальнейшего совершенствования производственной деятельности Калининской АЭС в области пожарной безопасности и противопожарной защиты.