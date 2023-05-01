Вахта Памяти-2023: В Тверской области уже есть первые результаты - подняты останки нескольких бойцов

В нашем регионе поисковикам удалось найти и поднять останки десятков тысяч погибших советских воинов. Фото: VK/НИ ВПЦ Подвиг/Николай Ивлев

Поисковики ежегодно подходят к священному для страны празднику "со слезами на глазах" по своему разумению: в экспедициях очередной Вахты Памяти. В нашем регионе официальный старт был дан 20 апреля на Смоленском мемориале в Твери. «КП»-Тверь» узнала, что уже есть первые значимые результаты двух недель работы…

Связаться с поисковиками сейчас не так-то легко: многие из наших знакомых участников поисковых отрядов ведут свою благородную работу в лесных чащобах да забытых полях и оврагах, где нет мобильной связи.

Однако нам удалось, и мы узнали некоторые подробности первых двух недель работы Вахты Памяти-2023.

Нелегко дело поисковиков. Фото: VK/НИ ВПЦ Подвиг

Мы дозвонились до руководителя Тверского научно-исторического военно-патриотического центра «Подвиг» Сергея Титкова, одного из самых опытных поисковиков региона. А возглавляемая им общественная организация объединяет несколько десятков поисковых отрядов, причем не только верхневолжских, но и из других регионов страны. Например, в «Подвиг» входит отряд «Броня» из Мордовии.

- Они, кстати, уже приехали и, как обычно, работают в Зубцовском районе, - пояснил Сергей Вадимович. - Я сейчас тоже там, сейчас в Зубцов вот отъехал.

Он сообщил, что в этот раз также к тверским поисковикам присоединились ребята из отрядов Подмосковья, Красноярского края, Ямало-Немецкого округа.

Сергей Титков рассказал: из входящих в «Подвиг» местных отрядов в поле на сегодняшний день уже работает не менее тридцати.

- Если брать в расчет, что в каждом отряде у нас примерно по 10-15 человек, то сейчас в поисковые экспедиции отправилось более 300 человек. Охват такой: все районы Тверской области, где непосредственно шли бои.

Напомним, что это за районы: Андреапольский, Бельский, Жарковский, Западнодвинский, Зубцовский, Калининский, Конаковский, Нелидовский, Оленинский, Осташковский, Пеновский, Ржевский, Селижаровский, Старицкий, Торжокский, Торопецкий. И Тверь.

Руководитель «Подвига» сообщил, что уже есть первые результаты Вахты Памяти:

- В Зубцовском районе подняты останки 12 советских воинов.

Подробностей пока нет, так как событие только-только произошло.

Руководитель Тверского поисково-исследовательского объединения «Память поколений» Наталья Назарова рассказала, что их шесть отрядов с 21 апреля находятся в поисковой экспедиции «Ржевский выступ» в Оленинском районе. Напомним, что «Память поколений» ведет поиск останков бойцов только на территории этого муниципалитета, где шли жестокие бои Ржевской битвы в 1942-1943 годах.

- Всего в экспедиции у нас около 60 человек, причем есть коллеги-гости - поисковики из некоторых городов Подмосковья, а также Оренбурга и даже Камчатки, - уточнила Наталья. - Продлится наша экспедиция до 8 мая. Накануне Дня Победы подведем итоги.

Пока же, по словам Натальи Назаровой, у них поднятых бойцов нет.

СПРАВКА «КП»

В Тверской области поисковая работа ведется с 1988 года. За это время подняты и торжественно преданы земле на братских воинских захоронениях более 70 тысяч погибших за Родину советских солдат и офицеров.