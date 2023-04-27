Вступил в силу новый порядок медицинской реабилитации на дому

Здоровье превыше всего! Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Об этом рассказал заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения РФ Даржа Бадлуев во время круглого стола в Совете Федерации 10 апреля.

Медицинскую реабилитацию на дому проводят, если у пациента есть показания к ее получению, но получить ее в медицинской организации он не может. Например, потому что живет в отдаленном населенном пункте или ограничен в передвижении.

В число медицинских вмешательств в рамках медицинской реабилитации на дому входят в том числе воздействие магнитными полями, воздействие на сознание и психическую сферу, ЛФК, массаж.

Медицинские изделия предоставляются пациенту на период курса реабилитации, не позднее 3 дней после окончания курса их необходимо вернуть. Медицинская реабилитация на дому оплачивается из средств ОМС, если в реестре медицинских организаций, работающих по территориальной программе ОМС, есть сведения о том, что в ее рамках медицинская организация оказывает услуги по медицинской реабилитации.

«Я надеюсь, что приказ будет воспринят и внедрен в регионах. В приказ также включен порядок передачи медицинских изделий пациенту и отражены вопросы по оплате», — сказал Бадлуев.

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