Первомай в Твери будет прохладным

Плащи и шарфики убирать подальше не спешите. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Апрель всплакнёт уходя, а май поприветствует Тверь холодом…

- Уходящий апрель был на два с половиной градуса теплее нормы. Но в ближайшие дни порцию холодного воздуха пригонят к нам Североатлантические циклоны, - предупреждает доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова.

Дождливую пятницу сменит облачная суббота. 29 апреля днём +13. Лишь к вечеру облака разойдутся, но оттого ночь станет зябкой: +3, кое-где и заморозки возможны!

Воскресенье, последний апрельский день, с утра подарит нам пару солнечных лучей. Днём +15. Но позже вновь набегут облака, в ночь на понедельник местами могут пройти дожди.

- Садоводы и огородники, будьте внимательны, не заморозьте растения! - предостерегает Наталья Сердитова. - Ночи сейчас могут быть холодными.

Поздравляем с Первомаем! В нерабочий понедельник с утра ещё может поморосить. Днём переменная облачность, +13, будет довольно свежо из-за северного ветра.

Во вторник +14, к вечеру всё чаще начнёт выглядывать солнышко. Но со среды 3 мая могут опять подкрасться дожди. Однако это мы ещё поглядим.

Уходящий апрель действительно выдался на диво тёплым. Чего ждать от мая? Посмотрим, что могут рассказать нам данные многолетних наблюдений.

- Средняя температурная норма мая - 12,6 градуса тепла. Самым тёплым за всю историю наблюдений в Твери был май 1906 года, он показал среднемесячную температуру в 17,6 градуса. А самым холодным был май 1980 года: всего +7,2 градуса, - рассказывает Наталья Сердитова. - Что до самого жаркого майского дня, то это было 29 мая 2007 года: +33,7! Самым холодным днём стало для нас 5 мая 1918 года: -7,4 градуса. Но, надеюсь, нынче нам такое не грозит!

С Первомаем вас!