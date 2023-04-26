Мусор убирают, цветов не густо: Как выглядят воинские захоронения Твери в преддверии Дня Победы

Воинские захоронения – главные места чествования людей, павших за наше будущее и мир. Фото: Виктория ТУШКОВА

Близится 78-я годовщина Великой Победы. В преддверии праздника принято обихаживать и приводить в порядок памятники героям Великой Отечественной войны и, конечно, воинские захоронения – ведь это главные места чествования людей, павших за мир.

В каком состоянии сегодня находятся братские могилы и воинские захоронения города, проверила «КП»-Тверь».

БРАТСКОЕ ЗАХОРОНЕНИЕ НА ПЛОЩАДИ ЛЕНИНА

В самом центре города под каменной плитой покоятся девять офицеров, погибших на Калининском фронте: Герой Советского Союза, командир полка 21-й отдельной танковой бригады майор Михаил Алексеевич Лукин, генерал-лейтенант Иван Александрович Богданов, генерал-майор Николай Александрович Соколов, полковник Матвей Семёнович Терещенко, полковой комиссар Иван Филиппович Иванцов, полковник Георгий Николаевич Мишенев, майор Николай Тарасович Редюк, старший батальонный комиссар Михаил Маркович Эрлих и майор Дмитрий Борисович Цибульский.

Было дело, на их братской могиле очень красиво высаживали цветы. Яркие орнаменты создавались из разноцветных тюльпанов или другой декоративной растительности, белой гранитной крошки. Сегодня тюльпанчики тоже посажены. Но цветов очень мало – земля светится. Бедно. И с узорами нынче не заморачиваются…

Цветник выглядит уныло... Фото: Виктория ТУШКОВА

Может быть, в таком отношении городских служб виноваты сами горожане? Не раз наблюдала воочию, как пожилые женщины ведут себя точно разбойницы: выкапывают и уносят луковицы тюльпанов. Тем не менее, очень жаль...

В целом захоронение в норме - там и отваливаться то нечему. Площадь вокруг тоже в порядке – плитка когда-то была положена на совесть. Вот только памятник Ленину, что стоит рядом, очень грязный.

СМОЛЕНСКОЕ ВОИНСКОЕ ЗАХОРОНЕНИЕ

На Смоленском воинском захоронении, где покоятся более 230 героев – офицеров, сержантов, рядовых и партизан – часто проводят официальные митинги. Издалека здесь красота и порядок: аккуратные кустики, распустились тюльпаны на клумбах, лежат довольно свежие венки. Таблички извещают посетителей о том, что на территории ведётся фото и видео-фиксация.

Смоленское воинское захоронение. Фото: Виктория ТУШКОВА

Главное помыть всё перед Днём Победы. Гранит припорошен пыльцой, кое-где встречается птичий помёт. Неаккуратно выглядят швы между гранитными плитами, замазка потрескалась. Но хотя бы ничего не отваливается.

И хотелось бы, чтобы перед праздником в порядок успели привести военную технику, что стоит справа от мемориального комплекса. Краска местами уже здорово облупилась.

Военная техника сбоку от основного мемориала. Фото: Виктория ТУШКОВА

ЗАХОРОНЕНИЕ В МИГАЛОВО

В братской могиле на Рябеевском шоссе погребены 627 героев. Имена 482 из них выбиты на гранитных плитах. Ещё 145 – неизвестные солдаты. Среди тех, чьи имена известны, два Героя Советского Союза: гвардии капитан Марк Сидоренко и младший лейтенант Евгений Пичугин.

Воинское захоронение прибрано. Бортовые камни побелены, мусора на территории нет. Ближе к 9 мая осталось лишь помыть плиты с именами воинов и облицованную гранитом большую красную звезду – центральную часть мемориала.

В братской могиле погребены 627 героев. Фото: Виктория ТУШКОВА

Перед мемориалом имеется большая асфальтированная площадка. Есть лавочки. Краска на них облупилась, нужно подкрасить. А одну и подремонтировать – кто-то поломал досоку сиденья.

Сюда запрещено въезжать на автомобилях – стоит соответствующий знак. Но, судя по следам от шин, машины, определённо здесь бывают и даже крутят «пятаки». Пожалуй, как и на Смоленском захоронении, здесь стоило бы установить камеры.

ВОИНСКОЕ ЗАХОРОНЕНИЕ В ПОСЁЛКЕ ЭЛЕВАТОР

В братской могиле лежат 132 красноармейца. Их имена высечены в граните, венчает памятник небольшой обелиск. Здесь чисто, свежая побелка. Клумбы, мягко говоря, скромные: под обелиском растут редкие крошечные синие цветочки. В целом - порядок. Немного сколота лишь одна из ступенек каменной лестницы, что ведёт к могиле.

Захоронение содержат в порядке. Фото: Виктория ТУШКОВА

На Московском шоссе, при повороте к братской могиле, почти напротив мемориала-рубежа в честь начала боевых действий за освобождения Калинина в декабре 1941 года, идёт торговля. Предприимчивый молодой человек продаёт с машины знамёна из тонкой синтетической ткани. Знамя Победы, знамёна разных родов войск, абстрактные знамёна с портретом Сталина и советским гербом и прочее.

- Покупайте сейчас, сделаю скидку. Ближе к празднику все цены повысят! – предупредил продавец. – Какое вас интересует?

- Ну, знамя Победы, например…

- Тысяча триста. Это если с древком. Если без древка – то по тысяче двести.

Древко – это пластиковая тонкая труба. Поцокав языком, откланиваемся, успев перед уходом познакомиться с ассортиментом патриотических значков. Их можно взять по 150 целковых за штуку.

Говорят, перед праздником дороже будет. Фото: Виктория ТУШКОВА

ЧЕРКАССКОЕ ВОИНСКОЕ ЗАХОРОНЕНИЕ

Здесь захоронено 609 солдат и офицеров, из них известны 323 человека. Их имена можно прочесть на облицованных гранитом тумбах, что установлены по бокам от скульптуры коленопреклонённого воина – центральной фигуры мемориала.

Видно, что за братской могилой ухаживают. Могильные плиты, брусчатка и лавочки в порядке. Стоят лампадки. Бортики побелены, как и два больших бетонных камня при входе, на которых выбиты огромные цифры - годы Великой Отечественной войны. Недалеко от захоронения в большую кучу скидан мусор, который заблаговременно собрали, но ещё не успели вывезти. Там же лежат выгоревшие венки – перед праздником их убрали.

Захоронение в полном порядке. Жаль, цветы не посажены. Фото: Виктория ТУШКОВА

Единственное в чём можно упрекнуть людей, обихаживающих мемориал, - те же клумбы. Тут их фактически нет, хотя место под посадку цветов есть.

ВОЛЫНСКОЕ ВОИНСКОЕ ЗАХОРОНЕНИЕ

Здесь покоятся 1 407 советских воинов 243-й, 252-й, 256-й стрелковых дивизий, а также других частей и подразделений, участвовавшие в освобождении Калинина. Имена 629 до сих пор остаются неизвестными.

Издалека полный порядок. Всё подкрашено, побелено, территория прибрана. Стоят довольно свежие, ещё не выцветшие венки и искусственные цветы.

Волынское захоронение. Фото: Виктория ТУШКОВА

Некоторое время назад от постамента и тумб с именами бойцов начали отваливаться плиты. «КП»-Тверь» писала об этом в марте 2021 года. Сейчас вся облицовка на месте, видно, что был косметический ремонт, швы между плитами промазаны. Выглядит это при ближайшем рассмотрении не очень презентабельно, но памятник цел.

БРАТСКОЕ ЗАХОРОНЕНИЕ В ПОСЁЛКЕ КЕРАМИЧЕСКОГО ЗАВОДА

Здесь захоронены останки бойцов 5-й и 256-й стрелковых дивизий. Всего в большой общей могиле лежат 565 воинов. Издалека мемориал над захоронением сверкает белизной. Не везде, правда, побелку можно счесть качественной: на мемориальных плитах кое-где видно, как устало водили рабочие кистью.

Свежая побелка. Фото: Виктория ТУШКОВА

Пятнами налипла на побелку жёлтая пыльца. Но то природа, ничего не попишешь. Если перед 9 мая памятник помоют, будет красиво. И старые венки бы стоило убрать – они совсем потеряли вид. Немного печалит лестница, ведущая к памятнику. Ступеньки местами обколоты, но в целом держатся. Не очень красиво, но пока безопасно.

Лестница видала виды, но держится. Фото: Виктория ТУШКОВА

В этой могиле, кстати, среди прочих героев лежит Камен Костович Цанов, в честь которого в Твери назван бульвар, - болгарский коммунист, политрук роты 190-го полка 5-й стрелковой дивизии, погибший смертью храбрых в ходе боёв при обороне Калинина.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Памятник танку Т-34 на въезде в Тверь со стороны Санкт-Петербурга ржавеет. Об этой проблеме мы тоже уже писали – в 2021 году, например. Увы, бравая боевая машина стоит без какого-либо ухода.

Ржавчина проедает краску и металл практически везде – на корпусе, на катках. Проржавел и металлический заборчик, ограждающий монумент. В общем, в лучшую сторону с 2021-го, определённо, ничего не изменилось.

Легенда ржавеет. Фото: Виктория ТУШКОВА

Вспоминают о танке всё чаще лишь брачующиеся: поездка свадебного кортежа к нему – давнишняя городская традиция. Вот и сегодня из урны рядом привычно торчала пустая бутылка из-под игристого.

А ведь танк был установлен в честь отчаянного рейда по оккупированному городу такой боевой машины под командованием Степана Горобца в октябре 1941 года. Легенда ржавеет…