Автор сериала «Раневская» - новый худрук Тверского областного академического театра драмы

Нового худрука театра Дмитрия Петруня труппе представила Ксения Глинка. Фото: ТАТД/Руслан Чечин

У Тверского академического театра драмы, наконец, появился новый худрук. Это театральный и кинорежиссер, ученик Олега Табакова Дмитрий Петрунь. Он приглашен из Москвы. Недавно его сериал «Раневская» прошёл в прайм-тайм на Первом канале.

Напомним, долгие годы нашим классическим театром творчески руководила народная артистка России, лауреат Государственной премии режиссер Вера Андреевна Ефремова. Она служила храму Мельпомены практически до самой смерти в возрасте 91 года в 2021 году. Нового худрука труппе и работникам театра 26 апреля представила министр культуры Тверской области, актриса Ксения Глинка.

Дмитрий Петрунь будет работать в творческом дуэте с главным режиссером театра драмы Александром Павлишиным.

Представление прошло непосредственно в Театре драмы, в большом зале.

На знакомство с худруком пришли практически все актеры и другие работники театра. Фото: Александр ЖМУЛИН

Ксения Глинка сказала, что Дмитрий Петрунь вдохнет новую жизнь в театр, а также сообщила, что хорошо его знает и только с лучшей стороны.

Новый худрук словно даже немного разволновался: поначалу вел себя как будто застенчиво. Хотя, возможно, мне показалось.

Он был не слишком многословен. Подчеркнул, что является приверженцем классических постановок. Не любит представлений творческих театральных лабораторий: это внутренняя кухня, сырой материал, зачем же публике показывать. С другой стороны, высказался за творческие коллаборации с другими театрами и творческими коллективами Твери.

Дмитрий Петрунь сказал, что является приверженцем классических постановок. Фото: ТАТД/Руслан Чечин

Во время его речи произошел казус, а может, знак. На полуслове нового худрука оборвал резкий звук пожарной сигнализации.

- Внимание, в здании пожар! - несколько раз подряд возвестил ровный роботизированный женский голос.

Возник небольшой переполох, но большинство восприняли происходящее с юмором. В панике выбегать из зала никто не стал. Дмитрий Петрунь с Ксенией Глинкой также сохраняли спокойствие.

Быстро стало известно, что это ложное срабатывание сигнализации.

В общем, вышло забавно. Так и хочется сказать:

- А худрук-то - огонь!

Впрочем, посмотрим, время покажет...

Дмитрий Петрунь родом из Хабаровска, с юных лет посещал театральную студию. Получил диплом местного Института культуры. В конце 1990-х годов перебрался в столицу, где окончил Школу-студию МХАТ. Учился на курсе народного артиста СССР Олега Табакова. В его же театре вплоть до 2005 года служил артистом, поставил спектакль «Солдатики».

Затем до 2011 года руководил Кемеровским театром драмы имени Луначарского, где поставил «Три сестры», «Калигулу», «Боинг-Боинг» и другие спектакли. Затем несколько лет проработал в Пензенском драматическом театре, там ставил «Господ Головлевых» и «Клинический случай». На московских подмостках состоялись его «Роман с кокаином», «Чулимск прошлым летом», «Hot dog».

Как кинорежиссер Дмитрий Петрунь известен прежде всего по недавно вышедшему сериалу «Раневская». Среди других его экранных работ - «Молчание» (2022), «Торгсин» (2017), «Офицерские жены» (2015) и другие.

ЛЫКО В СТРОКУ

Тень Табакова вновь витает над нашим театром драмы

Нынешний худрук Дмитрий Петрунь - ученик Олега Табакова. А предыдущий худрук - Вера Андреевна Ефремова, как известно, с юных лет дружила с Олегом Павловичем. Он часто приезжал в Тверь.

Они познакомились в Саратове. Он был школьником, а Ефремова уже известной в городе актрисой...

Памятен такой случай. В 1999 году Вере Ефремовой исполнилось 70 лет. Юбилей отмечали в Москве в Центральном доме актёра имени Яблочкиной. В какой-то момент дверь распахнулась и в неё буквально влетел с огромным букетом цветов Олег Табаков. Он опустился на одно колено и произнес: «У тебя спёрли серёжки, а я тебе их подарю!» и вручил имениннице коробочку с роскошными бриллиантовыми серьгами.

Оказывается, у подарка была предыстория. Давным-давно у Веры Ефремовой пропали любимые серёжки, доставшиеся ей по наследству, и она об этом очень переживала. Олег Табаков помнил о той неприятности. И вот спустя годы он исправил ситуацию. С этими Серьгами Вера Ефремова не расставалась до самой смерти...