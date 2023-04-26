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Звезды26 апреля 2023 12:48

Автор сериала «Раневская» - новый худрук Тверского областного академического театра драмы

Ученик Олега Табакова предстал перед труппой под аккомпанемент пожарной сигнализации
Александр ЖМУЛИН
Александр ЖМУЛИН
Нового худрука театра Дмитрия Петруня труппе представила Ксения Глинка. Фото: ТАТД/Руслан Чечин

Нового худрука театра Дмитрия Петруня труппе представила Ксения Глинка. Фото: ТАТД/Руслан Чечин

У Тверского академического театра драмы, наконец, появился новый худрук. Это театральный и кинорежиссер, ученик Олега Табакова Дмитрий Петрунь. Он приглашен из Москвы. Недавно его сериал «Раневская» прошёл в прайм-тайм на Первом канале.

Напомним, долгие годы нашим классическим театром творчески руководила народная артистка России, лауреат Государственной премии режиссер Вера Андреевна Ефремова. Она служила храму Мельпомены практически до самой смерти в возрасте 91 года в 2021 году. Нового худрука труппе и работникам театра 26 апреля представила министр культуры Тверской области, актриса Ксения Глинка.

Дмитрий Петрунь будет работать в творческом дуэте с главным режиссером театра драмы Александром Павлишиным.

Представление прошло непосредственно в Театре драмы, в большом зале.

На знакомство с худруком пришли практически все актеры и другие работники театра.

На знакомство с худруком пришли практически все актеры и другие работники театра.

Фото: Александр ЖМУЛИН

Ксения Глинка сказала, что Дмитрий Петрунь вдохнет новую жизнь в театр, а также сообщила, что хорошо его знает и только с лучшей стороны.

Новый худрук словно даже немного разволновался: поначалу вел себя как будто застенчиво. Хотя, возможно, мне показалось.

Он был не слишком многословен. Подчеркнул, что является приверженцем классических постановок. Не любит представлений творческих театральных лабораторий: это внутренняя кухня, сырой материал, зачем же публике показывать. С другой стороны, высказался за творческие коллаборации с другими театрами и творческими коллективами Твери.

Дмитрий Петрунь сказал, что является приверженцем классических постановок. Фото: ТАТД/Руслан Чечин

Дмитрий Петрунь сказал, что является приверженцем классических постановок. Фото: ТАТД/Руслан Чечин

Во время его речи произошел казус, а может, знак. На полуслове нового худрука оборвал резкий звук пожарной сигнализации.

- Внимание, в здании пожар! - несколько раз подряд возвестил ровный роботизированный женский голос.

Возник небольшой переполох, но большинство восприняли происходящее с юмором. В панике выбегать из зала никто не стал. Дмитрий Петрунь с Ксенией Глинкой также сохраняли спокойствие.

Быстро стало известно, что это ложное срабатывание сигнализации.

В общем, вышло забавно. Так и хочется сказать:

- А худрук-то - огонь!

Впрочем, посмотрим, время покажет...

Дмитрий Петрунь родом из Хабаровска, с юных лет посещал театральную студию. Получил диплом местного Института культуры. В конце 1990-х годов перебрался в столицу, где окончил Школу-студию МХАТ. Учился на курсе народного артиста СССР Олега Табакова. В его же театре вплоть до 2005 года служил артистом, поставил спектакль «Солдатики».

Затем до 2011 года руководил Кемеровским театром драмы имени Луначарского, где поставил «Три сестры», «Калигулу», «Боинг-Боинг» и другие спектакли. Затем несколько лет проработал в Пензенском драматическом театре, там ставил «Господ Головлевых» и «Клинический случай». На московских подмостках состоялись его «Роман с кокаином», «Чулимск прошлым летом», «Hot dog».

Как кинорежиссер Дмитрий Петрунь известен прежде всего по недавно вышедшему сериалу «Раневская». Среди других его экранных работ - «Молчание» (2022), «Торгсин» (2017), «Офицерские жены» (2015) и другие.

ЛЫКО В СТРОКУ

Тень Табакова вновь витает над нашим театром драмы

Нынешний худрук Дмитрий Петрунь - ученик Олега Табакова. А предыдущий худрук - Вера Андреевна Ефремова, как известно, с юных лет дружила с Олегом Павловичем. Он часто приезжал в Тверь.

Они познакомились в Саратове. Он был школьником, а Ефремова уже известной в городе актрисой...

Памятен такой случай. В 1999 году Вере Ефремовой исполнилось 70 лет. Юбилей отмечали в Москве в Центральном доме актёра имени Яблочкиной. В какой-то момент дверь распахнулась и в неё буквально влетел с огромным букетом цветов Олег Табаков. Он опустился на одно колено и произнес: «У тебя спёрли серёжки, а я тебе их подарю!» и вручил имениннице коробочку с роскошными бриллиантовыми серьгами.

Оказывается, у подарка была предыстория. Давным-давно у Веры Ефремовой пропали любимые серёжки, доставшиеся ей по наследству, и она об этом очень переживала. Олег Табаков помнил о той неприятности. И вот спустя годы он исправил ситуацию. С этими Серьгами Вера Ефремова не расставалась до самой смерти...

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