В Тверской области поисковики установили имена ещё девяти солдат, которые почти 80 лет числились без вести пропавшими

Поисковики на одном из перезахоронений поднятых солдат. Фото: VK/НИ ВПЦ Подвиг

Весна стремительна и вот уже в 20 числах апреля в Тверской области официально стартовала очередная, которая уже по счету Вахта Памяти. Бойцы поисковых отрядов вновь взялись за щупы и лопаты и оправились в леса, урочища, поля и болота, чтобы искать и поднимать останки советских воинов, павших в годы Великой Отечественной войны, память о ком так и могла навсегда затеряться за скупой фразой «Пропал без вести». Сколько их еще лежит безвестными в сырой земле?.. Да и среди поднятых нечасто удается установить имена...

Имя солдата - это всегда большая победа для поисковиков. Недавно в паблике тверского научно-исторического военно-патриотического центра "Подвиг" была обнародована информация о девяти красноармейцах, останки которых были подняты в разные годы в Зубцовском районе. Ею поделился командир архивно-поискового отряда "Броня" из Саранска Алексей Кузнецов.

Напомним, "Броня" уже давно работает в нашем регионе и конкретно в Зубцовском районе. Недавно Алексей Кузнецов рассказал нам подробности того, как поисковики устанавливали личность погибшего воина по надписи на каске...

- В начале года в соцсетях мы разместили информацию о нескольких десятках бойцов и командиров Красной армии, останки которых были найдены в разные годы разными отрядами на территории Зубцовского района Тверской области, - предварил информацию о воинах мордовский поисковик.

- Так их судьбам было предрешено, что носители информации о солдатиках осели у меня, - пояснил командир, говоря о смертных медальонах и других документах воинов.

Алексей выразил большое человеческое спасибо всем, чьими стараниями были установлены личности этих бойцов, тем, кто помогал искать их родственников.

Вот имена и краткая информация о погибших под Зубцовом воинах.

Даниил Иванович Воробьёв, уроженец Пензенской области. Политрук. Погиб 16 августа 1942 года в районе деревне Рублево. Личность помог установить найденный при нем идеальный, двухсторонний бланк. Найден в 2022 году вместе с неизвестным. Останки обоих будут перезахоронены в августе этого года на воинском мемориале в деревне Веригино Зубцовского района.

Алексей Кузнецов рассказал, что с трудом, но все-таки был найден племянник политрука. Розыском родных занималась группа поисковиков в составе Игоря Михайлюка, Григория Кузнецова, Вячеслава Гришакова и Анны Востоковой. Именно благодаря Анне удалось в Российском государственном архиве социально-политической истории найти учетную карточку политрука. Планируется передать медальон на хранение в Пензенскую область.

Маматалы Сарьянов, Киргизская ССР. Красноармеец. Личность удалось установить по записке в гильзе, поднятой при переборке грязного отвала в районе урочища Гредякино в 2021 году. Боец обрел покой на мемориале в Веригино в августе 2021 года. На запрос в соцсетях откликнулся глава местного поселения Шамиль Мурат, который и нашел родных погибшего солдата.

Алексей Александрович Павлов, Мордовская АССР. Красноармеец. Имя установлено по спискам солдат, поднятых поисковиками в 2011 году из воронки в урочище Васильки. Анной Востоковой найдена сестра солдата. Михаил Геннадьевич Гусев, Молотовская область (сейчас - Пермский край). Младший лейтенант, заместитель командира роты автоматчиков. Имя установлено по спискам командиров из офицерской воронки, поднятых "Броней" у высоты Безымянная близ урочища Васильки. Родных помогла найти Ольга Томилова из Перми.

- Но весточка из 42-го оказалась больше нужна нам, чем родным.., - замечает Алексей Кузнецов.

Арам Акопович Мартиросян, уроженец Турции. Призван в Красную Армию из Армянской ССР. Сержант, автоматчик. Личность установлена по спискам захороненных в воронке, поднятой близ урочища Васильки в 2012 году. По словам Кузнецова, родственник погибшего воина сам вышел на поисковиков. Живет во Владикавказе.

- Тут отдельное спасибо администрации Зубцова, в частности Натальи Подчуваловой, которая зачастую добровольно работает по внесению имен поднятых поисковиками в базу поднятых и похороненных в Веригино. Много лет спустя это помогло родным узнать о судьбе Арама Акоповича, - пишет мордовский поисковик.

Николай Андреевич Порохин, Омская область. Красноармеец, артиллерист. Пропал без вести. Установить личность помогла подписанная крышка котелка, найденная поисковиками в 2003 году в воронке с бойцами в урочище Харино. Именно с этого бойца начался контакт с Натальей Крючковой (Тамбовская область), которая не только помогла найти родных артиллериста, но продолжает работу по многим их того списка... Родные Порохина найдены.

Иван Данилович Вакуленко, Красноярский край. Сержант, командир отделения разведки. Погиб 14 сентября 1942 года. Похоронен в деревне Векшино. В 2002 году его медальон попал в руки Андрею Виноградову, командиру Зубцовского поискового отряда "Долина", затем к "Броне". Чаяниями Натальи Крючковой и Сергея Шулейкина (Кемерово) в этом году в Кемерово найдены родные бойца. Медальон и капсула переданы родным солдата.

Андрей Михайлович Фролов, Горьковская (ныне - Нижегородская) область. Красноармеец. Числился пропавшим без вести в октябре 1943 года. Поднят в ноябре 2011 года под Ржевом Зубцовским отрядом "Память". Похоронен в Веригино в братской могиле. Только в этом году благодаря коллегам и друзьям поисковиков из нижегородского "Кургана" (в частности, Евгении Евдокимовой) найдены родные. Медальон погибшего передан им.

Ахмед Валеев, Челябинская область. Пропал без вести. Поднят в Мончаловских лесах в 1995 году московским отрядом "Дозор". В 2020 году медальон солдата был все-таки прочитан Олегом Гусевым и другими экспертами лаборатории "Солдатский медальон". Записка отправлена родным погибшего.