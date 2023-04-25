Эксперты ВАО АЭС обучили персонал Калининской АЭС методологии «улучшенного мониторинга»

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

Эксперты Московского центра Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные электростанции (ВАО АЭС-МЦ) провели на Калининской АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом») обучающий семинар по методологии процесса «Улучшенный мониторинг».

Учебный курс прошли порядка 70 человек, в их числе - руководство Калининской АЭС и сотрудники основных подразделений предприятия. В качестве лекторов выступили советники ВАО АЭС-МЦ Сергей Фаллер, Андрей Подопригора и Юрий Щелик.

Как пояснил Андрей Подопригора, «улучшенный мониторинг» является обновленной моделью взаимодействия и поддержки входящих в ВАО АЭС организаций и включает в себя проведение на атомных станциях совместных постоянных наблюдений за производственной деятельностью по ряду направлений

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

В течение двух дней участники обучения познакомились с методологией процесса «Улучшенный мониторинг», входящими в него основными элементами, ролями персонала и инструментарием.

«Процесс улучшенного мониторинга работы АЭС используется для выявления на ранней стадии изменений в производственной деятельности, которые могут повлиять на безопасную, надежную и эффективную эксплуатацию атомной станции, а также для реализации обратной связи и оказания поддержки со стороны ВАО АЭС. В рамках этого процесса обновлена методология взаимодействия с ВАО АЭС в области реализации постоянного мониторинга. К использованию рекомендуется ряд новых производственных показателей по отдельным областям, а также периодические визиты функциональных экспертов ВАО АЭС и их общение с партнерами на станциях», - отметил Андрей Подопригора.

Он добавил, что подобный обучающий курс уже прошли работники центрального аппарата Концерна «Росэнергоатом», четырех российских и трех зарубежных АЭС в Армении, Индии и Китае. С 2024 года процесс улучшенного мониторинга намечено внедрить и использовать на всех атомных станциях, входящих в Московский центр ВАО АЭС.

В свою очередь, главный инженер Калининской АЭС Александр Дорофеев отметил, что развитие взаимодействия с ВАО АЭС направлено на поддержание соответствия высоким международным стандартам, непрерывное повышение уровня безопасности и надежности работы атомной станции.