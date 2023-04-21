Калининская АЭС и Обнинский институт атомной энергетики обсудили стратегию подготовки высококвалифицированных кадров для отрасли

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

Перспективы взаимовыгодного сотрудничества и стратегия подготовки высококвалифицированных кадров для атомных станций стали главными темами визита на Калининскую АЭС делегации Обнинского института атомной энергетики Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» (ИАТЭ НИЯУ МИФИ).

В рамках визита гости посетили промышленную площадку Калининской АЭС, побывали в машинных залах первой и второй очереди электростанции, на блочном щите управления энергоблоком. Также программа визита включала посещение спорткомплекса и Центра общественной информации.

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

На атомной станции для гостей был организован круглый стол, на котором директор Калининской АЭС Виктор Игнатов и заместитель директора по управлению персоналом Олег Лебедев представили основную информацию о деятельности атомной станции, рассказали о кадровых потребностях и профессиях на предприятии, условиях труда, возможностях профессионального и карьерного роста, многочисленных мерах поддержки молодых специалистов и обширном социальном пакете, возможностях спортивного и культурного развития.

В ходе диалога стороны обсудили возможности сотрудничества в области подготовки специалистов по ядерным технологиям, в том числе вовлечение в образовательный процесс работников Калининской АЭС, привлечение большего количества студентов на производственную практику на предприятии, реализация комплекса мероприятий по повышению информированности молодых людей об атомной станции.

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

«НИЯУ МИФИ является лидером мирового ядерного образования и ключевым опорным вузом Госкорпорации «Росатом», готовящим специалистов по большому ряду «атомных» специальностей. Примерно 8% молодых людей, пришедших на работу на Калининскую АЭС за последние четыре года, это выпускники НИЯУ МИФИ и его филиалов. Мы готовы существенно увеличить эту цифру и расширить совместную образовательную программу, поскольку рассматриваем этот вуз как стратегического партнера», - отметил Олег Лебедев.

По словам исполняющего обязанности директора ИАТЭ НИЯУ МИФИ Алексея Панова, университет заинтересован в сотрудничестве с Калининской АЭС.

«Мы наметили обширный план, начиная от мероприятий по повышению заинтересованности школьников в изучении технических наук и до обучения студентов непосредственно на рабочих местах на производстве. Это многоплановая и долгосрочная работа, которая потребует много усилий от обеих сторон», - сказал Алексей Панов.

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭСммммммм

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС