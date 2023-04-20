Росреестр в Твери рассказал, как избежать проблем при покупке земельных участков под дачу или дом

Росреестр советует строить дома на проверенных участках и обязательно их регистрировать. Фото: Евгения ГУСЕВА

Люди уже потянулись на дачи, а у кого-то появилось желание прикупить себе участок под дачный дом. Однако тут надо быть осторожным - участок может оказаться не подходящим под жилое строительство. Разъяснения на эту тему, а также по нюансам перехода прав собственности на загородные дома и земельные участки и стройкам у водоемов, 20 апреля на брифинге дал руководитель Управления Росреестра по Тверской области Николай Фролов.

руководитель Управления Росреестра по Тверской области Николай Фролов. Фото: Александр ЖМУЛИН

ПРОВЕРКА

Прежде, чем покупать какой-либо загородный земельный участок, стоит запросить по нему сведения из Государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства (ГФДЗ). Это можно сделать, подав заявление на портале Госуслуг, либо по электронной почте gfdz@69.kadastr.ru.

В Тверской области полномочия по ведению и предоставлению материалов ГФДЗ осуществляет региональный филиал ППК "Роскадастр". Все материалы предоставляются гражданам и бизнесу бесплатно.

В случае подачи заявления через Госуслуги в личный кабинет в течение трех дней будет направлена ссылка на материалы фонда по участку. При обращении по электронной почте материалы придут туда.

Зачем проверка? Дело в том, что если гражданин или юрлицо случайно купит участок, который относится к категории земель сельхозназначения, то строительство жилых домов там будет запрещено. Построить, конечно, можно, но зарегистрировать – не получится. Да и если какая-нибудь проверка нагрянет, то дом придется снести.

ДВА ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ПРАВИЛ

Во-первых, с 2019 года разрешено строительство индивидуальных жилых домов (а также садовых дач) на участках категории земель сельхозназначения, если вид разрешённого использования там позволяет садоводство для собственных нужд.

Но это не относится к так называемым сельскохозяйственным угодьям, которые подлежат особой охране.

Во-вторых, федеральный закон о крестьянском (фермерском) хозяйстве (№ 74-ФЗ) с 1 марта 2022 года позволяет фермерам строить дома на земельных участках сельхозназначения рядом с их хозяйствами.

В таком случае можно возвести один жилой дом максимум в три этажа и общей площадью не более 500 кв. м. Площадь застройки под домом не должна превышать 0,25 % от площади участка.

Если пытаться обойти закон и построить дом на земельном участке большой площадью, но не вести на нём сельское хозяйство, то такой участок в конечном итоге может быть изъят за неиспользование.

Николай Фролов отметил важный момент - окончательное решение вопроса о возможности строительства «домов фермеров» федеральный закон оставил за регионами.

- В Тверской области принят Закон № 2-ЗО от 25.02.2022 об утверждении перечня муниципалитетов, где не допускаются строительство, реконструкция и эксплуатация жилых домов на землях сельхозназначения, используемых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами. В этом списке - 36 городских и муниципальных округов и муниципальных районов Тверской области, - уточнил руководитель тверского управления Росреестра.

ОГРАНИЧЕНИЯ ВБЛИЗИ ВОДОЁМОВ

По закону в нашей стране никто не вправе ставить заборы или шлагбаумы, перекрывая доступ к берегам рек и озёр. А также требовать плату за проход.

Законом установлена береговая полоса, которая должна быть доступна для всех.

У небольших рек и ручьев протяженностью до 10 км береговая полоса между водоемом и ближайшим забором домовладения должна быть не менее 5 м.

В остальных случаях - не менее 20 м.

Графика: Росреестр

Предоставление земельных участков в береговой полосе в частную собственность (как и строительство там дома) в нашей стране запрещено. Так повелось еще со времен СССР.

Если участок у воды с нарушением указанных выше параметров попал в частные руки, то соответствующая его часть может быть истребована у собственника в судебном порядке.

Николай Фролова отметил, что, к сожалению, для нашего региона случаи нарушения границ между домовладениями и водоемами, в том числе установки ограждений у воды, не редки - проблема стоит довольно остро. Он сообщил, по его сведениям, только в прошлом году в судах были рассмотрены несколько сотен исков от природоохранной прокуратуры по такому поводу.

РЕГИСТРАЦИЯ

Возведение (строительство) жилого дома обязательно должно заканчиваться постановкой его на кадастровый учет и регистрацией права собственности.

Преимущества регистрации:

- возможность его продажи или сдачи в аренду, сдачи в залог для получения кредита;

- участие в программе социальной газификации (без регистрации прав на объект газ не проведут;

- получение компенсации при изъятии для государственных нужд;

- возможность избежать земельных споров с соседями при уточнении границ,

- наследникам не придется доказывать свое право на наследство в суде и т.д.

Графика: Росреестр

ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ

Руководитель Тверского управления Росреестра напомнил, что с 2006 года в нашей стране действует так называемая «Дачная амнистия». Она изменялась и дополнялась.

До 1 марта 2031 года постановка на кадастровый учёт и регистрация прав на жилой или садовый дом может осуществляться на основании только технического плана и правоустанавливающего документа на земельный участок (он не потребуется, если право на участок зарегистрировано).

Технический план можно оформить на основании декларации собственника, без проектной документации. Направление уведомлений о планируемом строительстве и его окончании не обязательно.

Если дом перешёл к новому собственнику по наследству или по договору, а земельный участок был предоставлен предыдущему владельцу до 30 октября 2001 года (до введения в действие Земельного Кодекса РФ) и остался неоформленным, то новый владелец может зарегистрировать за собой право на участок по правоустанавливающему документу предыдущего собственника.

«Дачная амнистия 2.0» расширила эти возможности. Теперь можно узаконить право на жилой дом и земельный участок, даже если на них документы не оформлены.

Для этого гражданин должен постоянно проживать в таком доме, дом должен быть построен до 14 мая 1998 года и находиться в границах населённого пункта. Если эти условия соблюдены, гражданин имеет право на бесплатное предоставление в собственность земельного участка под домом. Одновременно он сможет оформить и сам дом. Данные правила будут действовать до 1 марта 2031 года.

Такому гражданину необходимо иметь хотя бы один из документов, указывающих на год постройки и принадлежность дома. Это может быть документ, подтверждающий подключение к сетям или оплату коммунальных услуг. Может быть и технический паспорт или документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства до 14 мая 1998 года.

КООРДИНАТЫ УЧАСТКОВ

Единая система координат в регионе для кадастрового учета регистрации прав принята с декабря 2006 года.

Есть объекты, которые ставились на кадастровый учет до этого, в том числе из-за недобросовестных кадастровых инженеров, с ошибками в обозначении координат. В итоге у людей возникают ситуации, когда часть участка могут у них отнять.

По словам Николая Фролова, это актуальная проблема и Росреестр прилагает усилия, чтобы исправить эту ситуацию.

- В 2022 году мы совместно с филиалом ППК "Роскадастр" совершенно бесплатно для граждан исправили эти реестровые ошибки свыше чем на 2000 земельных участках, - сообщил руководитель областного управления Росреестра. - В этом году мы планируем исправить ошибки в обозначенных координатах свыше 27 тысяч участков.

Он отметил, что не во всех случаях можно это сделать:

- Почему? Вот пример. Земельный участок был предоставлен гражданину в 2001 году, допустим. Межевание ему сделали в условной системе координат. Он этот участок по какой- то причине вообще не использовал. И вот прошло сколько-то лет, и администрация тоже забыла, что участок предоставлен этому гражданину, и предоставляет кому-то другому частично или полностью этот участок. Тут уже спор будет разрешаться в суде. А в тех случаях, когда просто нужно исправить ошибку в координатах без ущемления прав соседей, мы проводим работу при помощи ортофотопланов (просто говоря, это цифровое трансформированное изображение местности, созданное по фотоснимкам, - Ред.) после точной фотосъемки с самолета.