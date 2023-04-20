Досуг в Твери с 19 по 26 апреля: Фестиваль имени великого композитора, гусли, керамика и космос

Культурная жизнь в Твери не замирает. К примеру, интересная выставка открылась в областной картинной галерее. Фото: ТОКГ

Рассказываем об интересных событиях ближайших дней

КОНЦЕРТЫ

Музыка Баха и не только

В Тверской академической филармонии вновь пройдет международный фестиваль Иоганна Себастьяна Баха. Он называется «Бах и мировая классика».

21 апреля в 18:30 состоятся торжественное открытие и первый концерт.

Великие творения Баха и мастеров французской органной школы XVII-XX веков прозвучат на открытии фестиваля в исполнении заслуженной артистки России, органистки Людмилы Голуб. Кроме того, известный музыковед Артем Варгафтик расскажет о Нотр-Дам-де-Пари и судьбах французской музыки. 22 апреля в 15:00 филармония приглашает на концерт «Молодые дарования Тверского края», где выступят стипендиаты губернатора.

Фестиваль «Бах и мировая классика» завершится 27 апреля в 18:30 концертом (6+) выпускника Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, органиста Владимира Королевского. Он исполнит самые известные произведения великого немецкого композитора, в том числе сонаты и прелюдии.

Стоимость билетов на концерты варьируется от 300 до 500 рублей. Они также доступны по программе «Пушкинская карта». Дополнительная информация по телефону: 8 (4822) 34-64-34.

Возрастные ограничения на все концерты фестиваля: 6+

МАСТЕР-КЛАССЫ

В мире гуслей

23 апреля в 16:00 тверской центр современной культуры «Рельсы» (Трёхсвятская, 18а) приглашает на мастер-класс от проекта «Мир гуслей». Его проведет Ренат Нечаев, музыкант и преподаватель

- Как вы думаете, сколько времени потребуется для того, чтобы освоить игру на инструменте, которому более тысячи лет? Год? Полгода? Месяц? Всего пятнадцать минут — и вы уже уверенно играете свою первую мелодию на гуслях. На мастер-классе от единственной в России мастерской по производству гуслей «Мир гуслей» вы сможете убедиться в этом сами. Сначала вы узнаете об истории гуслей и о создании мастерской, а затем научитесь играть свои первые наигрыши, - сказано в анонсе.

Записаться на мастер-класс можно бесплатно на сайте центра.

16+

ВЫСТАВКИ

Керамическая пластика

Тверская картинная галерея, расположенная в императорском дворце, приглашает познакомиться с работами замечательного мастера-керамиста, заслуженного художника РСФСР, основателя Художественной лаборатории Конаковского фаянсового завода Исидора Григорьевича Фрих-Хара (1893-1978).

Представленные на выставке «Первый» произведения всесторонне характеризуют творчество художника, а также подробно рассказывают о его творческом пути.

- Путь к оригинальному колористическому мышлению и новаторскими скульптурным решениям Фрих-Хара совпал с «эпохой самоопределения русского фарфора и русской керамики» (Э.Ф. Голлербах), когда нужно было, с одной стороны, влить в традиционный материал достижения современного изобразительного искусства, с другой – втянуть «больших» художников в работу по созданию нового стиля. Сложившиеся условия дали возможность максимально раскрыть свой творческий потенциал целой плеяде художников-керамистов, произведения которых стали классикой отечественного искусства, - сказано в аннсе к выставке.

Плюс ко всему Фрих-Хар был выдающимся скульптором-анималистом. Это направление его творчества говорит о многогранности его мировосприятия и о любви к природе и животному миру.

Экспозиция будет открыта до конца сентября.

Цена билетов: 150 рублей (льготные - от 50 рублей).

6+

Погружение в космос

В парке "Россия - Моя история" в твери до 30 апреля открыта мультимедийная выставка «Планетарий». Она посвящена планетам Солнечной системы и истории изучения космоса.

Экспозиции представлены цифровым контентом – зрители увидят видео и мультфильмы о смене дня и ночи, строении солнца, планетах, их спутниках, в том числе о Луне - спутнике Земли, расскажут о том, как изучали космос в далекие времена и какие новейшие способы его исследования существуют сегодня.

В девяти залах гости познакомятся с планетами Солнечной системы, после чего их ждет три зала с историей мировой и Отечественной космонавтики, а также просмотр познавательных фильмов в купольном зале диаметром – 12 метров.

Информацию о часах работы выставки и билетах можно уточнить по телефону администратора: 8 800 200 71 30.

6+