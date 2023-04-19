Сотрудники АтомЭнергоСбыта завоевали три бронзы на Reaskills-2023

Фото: АО «АтомЭнергоСбыт»

По итогам чемпионата REASkills-2023 будет сформирована команда для участия в чемпионате профессионального мастерства Госкорпорации «Росатом» AtomSkills-2023, который пройдет в июне текущего года в Екатеринбурге.

Ведущий специалист группы тестирования и документирования АО «АтомЭнергоСбыт» Тимофей Бондаренко занял III место в компетенции «Машинное обучение и большие данные». Администратор группы по информационной безопасности обособленного подразделения «АтомЭнергоСбыт» Тверь Александр Колпаков занял III место в компетенции «Корпоративная защита от угроз внутренней информационной безопасности. А III места в компетенции «Информационная безопасность» удостоился главный специалист группы по информационной безопасности филиала «АтомЭнергоСбыт» Курск Павел Вялых.

«Мы гордимся успехом наших коллег и желаем им дальнейших побед и достижений в профессиональной сфере», - отметил заместитель генерального директора по техническому развитию АО «АтомЭнергоСбыт» Денис Кириенко.

Кроме того, за подготовку конкурсантов-победителей дипломами чемпионата AtomSkills-2023 были отмечены:

– главный эксперт отдела автоматизации и поддержки бизнес процессов АО «АтомЭнергоСбыт» Павел Захаров;

– эксперт группы информационной безопасности АО «АтомЭнергоСбыт» Кирилл Гладышев;

– главный специалист отдела технической поддержки филиала «АтомЭнергоСбыт» Курск – Алексей Меркушин.

В этом году Reaskills-2023 прошел на пяти площадках в разных городах России, а его участниками стали около 430 человек. Соревнования по 22 компетенциям проходили в Удомле, Нововоронеже, Балаково, Екатеринбурге и Чебоксарах.

Сотрудники АтомЭнергоСбыта приняли участие в чемпионате профмастерства на площадках Калининской АЭС в городе атомщиков Удомле, где соревнования проводились сразу по девяти компетенциям. В их числе «Технологические системы энергетических объектов», «Сетевое и системное администрирование», «Информационная безопасность», «Машинное обучение и большие данные», «Управление жизненным циклом», «Инженерное мышление. Каракури», «Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности», «Сварочные технологии» и «Управление качеством».

Фото: АО «АтомЭнергоСбыт»