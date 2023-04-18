388 км газопроводов: Власти Тверской области определились с задачами по дальнейшей газификации

В регионе реализуется масштабная программа газификации. Фото: ПТО

На сегодняшний день протяженность магистральных газовых сетей в регионе составляет 3146,7 км, межпоселковых - 2673,9 км, распределительных - 8080,6 км. Поставлена задача к 2025 году построить еще 388 км межпоселковых и газораспределительных сетей. Планы по дальнейшей газификации Тверской области в 2023-2024 годах рассмотрели 18 апреля на заседании правительства региона.

– Для Тверской области первоочередной задачей является газификация ранее негазифицированных муниципалитетов юго-запада и северо-востока региона, - в который раз отметил губернатор Игорь Руденя.

Губернатор на заседании. Фото: ПТО

Работа эта ведется не первый год. Так, в прошлом году газ провели в Жарковский, Краснохолмский и Молоковский округа.

Задача на два ближайших года довести уровень газификации региона до почти 73%. Сейчас этот показатель оценивается областным Минэнерго примерно в 70%.

До 2025 года, повторимся, предстоит построить еще 388 км газопроводов, провести газ в 25 населенных пунктов - это почти 7500 квартир и домовладений.

Среди ключевых объектов - магистральный газопровод-отвод от Ржева до Западной Двины протяженностью почти 150 км и ввод газораспределительных станций в Оленино, Нелидово, Западной Двине. Старт строительства газопровода предусмотрен в текущем году по программе ПАО «Газпром».

Также запланированы разработки проектов и старты строительства межпоселковых газопроводов между Нелидово и Белым (протяженность - 109 км, окончание работ - в августе 2026-го), Удомлей и Лесным (104 км, плюс распределительные сети в населенных пунктах, окончание работ - в 2026-м), от ГРС Устюжна в Вологодской области до Весьегонска (92,2 км, окончание работ - в 2025-м), а также сетей в Западной Двине. Предусмотрено продолжение работ по газификации Нелидова, Оленина, Калязинского округа, прокладка газопровода до Сонкова и распределительных сетей внутри его, строительство газопровода до Торопца и т.д.

Кроме того, при участии Газпрома предусмотрено проектирование и в перспективе ввод ряда объектов в Сандовском и Осташковском округах.

На заседании правительства региона 18 апреля. Фото: ПТО

Несколько позиций программы газификации реализуется в рамках новых инвестпроектов. Один из них – межпоселковый газопровод от деревни Квакшино до Игнатово в Калининском районе. Он нужен для развития инновационно-промышленного парка «Боровлево-3». В этом году предстоит завершающий этап.

По Адресной инвестиционной программе Тверской области введут новые объекты в Зубцовском, Сонковском, Лихославльском, Нелидовском, Максатихинском, Кимрском, Оленинском, Ржевском, Осташковском округах, Бежецком районе. В том числе, будут проложены внутрипоселковые сети в Оленино, Нелидово, Максатихе.

За счет средств спецнадбавок к тарифам на транспорт газа в 2024 году заявлен ввод газопровода Бежецк - Максатиха протяженностью более 60 км. Уже построено 27 км.

В 2023 и 2024 годах продолжится строительство и модернизация блочно-модульных котельных в газифицированных населенных пунктах. Всего до октября 2024 года планируется построить 31 котельную общей мощностью 133 МВт. К примеру, новые котельные введут в Вышнем Волочке, Максатихе, Красном Холме, Жарковском, Торжке и селе Грузины Торжокского района.

Губернатор по итогам рассмотрения вопроса дал несколько поручений. Профильным министерствам необходимо актуализировать план газификации подведомственных объектов образования, соцзащиты, культуры и здравоохранения. Также глава региона поручил областному правительству рассмотреть возможность ввода рассрочки за оплату оборудования при догазификации домовладений для граждан, а также меры поддержки при газификации для малого бизнеса.

СПРАВКА КП

В 2022 году построено 359 км газовых сетей, проведено проектирование еще 85 км. Работы проводились в 15 муниципалитетах.

Продолжается реализация программы по бесплатному подведению газа до границ земельных участков с домами. С момента ее старта газ в Верхневолжье подведен к более 7700 домовладениям.

В Тверской области целый ряд категорий жителей могут получить региональную поддержку при газификации своих домовладений, в том числе, многодетные семьи.

Графика: ПТО

Графика: ПТО

Графика: ПТО

Графика: ПТО

Графика: ПТО