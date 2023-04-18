Выпускные, свадьбы, праздники в отеле «Барская усадьба» в Тверской области: сделайте торжество незабываемым

Фото: Мария Зуева

Весна - пора пикников, встреч с друзьями и прогулок на свежем воздухе! А ещё впереди выпускные. Ну и свадебные торжества никто не отменял.

Куда же отправимся? Конечно, на природу и чтобы с комфортом! Конечно, в «Барскую усадьбу»! Знаменитый отель, где для гостей всегда «все включено» - идеальное место для загородного отдыха с первоклассным сервисом. Расположен комплекс в 200 километрах от Москвы, в Старицком районе Тверской области в акватории реки Волги. Отель знаменит и любим посетителями, недаром у «Барской усадьбы» 8 место в рейтинге 100 лучших отелей России -2022. В минувшем году отель стал победителем проекта «Маршрут построен» при поддержке Федерального агентства по туризму РФ и медиа холдинга «Комсомольская правда».

ПРАЗДНИКИ, КОРПОРАТИВЫ, ДНИ РОЖДЕНИЯ

«У нас фантастическая природа!», - говорят в «Барской усадьбе». И ничуть не лукавят. Природа прибрежных волжских берегов здесь прекрасна, воздух чистейший. Можно побродить экотропами недалеко от усадьбы.

Праздник на открытом воздухе - отличная идея. Например, барбекю-вечеринка в беседках с панорамным видом. Или мастер-класс по изготовлению сыра на свежем воздухе. Будет очень вкусно, сытно и красиво.

Корпоратив в «Барской усадьбе»– это незабываемо проведенное время на природе, вкусная еда и море развлечений.

Причём, мероприятие может проходить в абсолютно разных форматах. Здесь можно:

- Устроить конференцию;

- Провести дружеский турнир в боулинг или соревнования в бассейне;

- Посетить увлекательный мастер-класс по приготовлению сыра;

- Комфортно расселиться в номерах и домиках;

- Пообщаться с животными на ферме;

- Отправиться на конную прогулку;

- Расслабиться в бане или в spa-центре.

Персонал поможет с организацией и координацией праздника.

Остаться на ночь большой компанией - это не проблема.

Барский Корпус «Усадьбы» как раз для отдыха компанией до 18 человек и для уютных семейных праздников.

Это отдельно стоящий корпус. Рядом с ним падают струи водопада, образуя ручей и прудик, в котором плавают карпы. Создается впечатление, что Барский корпус находится на своем мини-острове. В корпусе шесть стильных номеров и просторная общая приветственная зона с большим столом. Тут можно провести праздничный ужин и отметить День рождения. Очень удобно заселяться сюда большой компанией.

Фото: Мария Зуева

СВАДЕБНЫЕ ХЛОПОТЫ

У вас скоро свадьба? Свадьба мечты – это торжество вдали от шумного города, среди красивой природы, рядом с родными и близкими людьми. В «Барской усадьбе» ваша свадьба будет незабываемой.

В окружении живописной природы и тишины. Отметим, свадьба вашей мечты может быть любого масштаба, от камерного праздника от 5 человек до пышного торжества до 200 человек.

К услугам новобрачных и их гостей три банкетных зала и целый корпус:

- Cтеклянный свадебный шатёр с панорамным видом на лес. Здесь поместятся до 60 гостей.

- Белоснежный зал «Княжеский» c вместимостью до 100 гостей.

- «Просторный «Боярский» зал. С размещением до 300 гостей.

- Корпус «Барский». Идеально подойдет для свадьбы до 18 человек.

Так что приезжайте выбирать зал и место для выездной регистрации. При бронировании свадьбы, вас ждёт свадебный подарок от отеля:

- Номер для молодоженов на 2-е суток;

- Трансфер для гостей из Твери.

Фото: Мария Зуева

Фото: Мария Зуева

ВЗРЫВНОЙ ВЫПУСКНОЙ

Начало июня - традиционная пора выпускных вечеров. В «Барской усадьбе» прощание со школьной порой будет трогательным и незабываемым. Это будет праздник на природе с гулянием до утра, веселыми конкурсами, живой музыкой и самыми вкусными угощениями.

К услугам выпускников и их родителей:

- Трансфер из Твери для выпускников;

- Торжественный фуршет со вкусными напитками и десертами;

- Праздничная программа до самого рассвета;

- Веселый ведущий;

- Романтичная фотосессия с лошадкой на закате;

- Зажигательная вечеринка;

- Песни у костра под гитару до самого утра;

- Запуск светящихся шаров в небо на рассвете и загадывание желания.

Специалисты «Барской усадьбы» организуют трансфер из Твери и для родителей, помогут с координацией праздника. В этот день вы насладитесь отдыхом и отправите своих чад во взрослую жизнь.

РАНЕЕ БРОНИРОВАНИЕ - ВЫ ВСЕГДА «В ПЛЮСЕ»!

Планировать отдых, конечно, нужно заранее. Вот, к примеру, майские праздники уже не за горами. И забронировав именно сейчас номер в «Барской усадьбе» можно существенно сэкономить: ранняя бронь даст скидку в 10% по предоплате -50%!

Программа с 1 по 10 мая очень насыщенная, скучать точно не придётся:

- Праздничная патриотика;

- Барбекю-вечеринка;

- Душевные песни у костра;

- Прогулки по живописной природе;

- Вкусные угощения на «Шведском столе»

- Игры, конкурсы, песни и пляски.

Бронируйте отдых на сайте: https://Барская.рф или по тел.: 8 920 188 88 10

Фото: Мария Зуева

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