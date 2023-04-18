Выпускные, свадьбы, праздники в отеле «Барская усадьба» в Тверской области: сделайте торжество незабываемым

Фото: Мария Зуева
Весна - пора пикников, встреч с друзьями и прогулок на свежем воздухе! А ещё впереди выпускные. Ну и свадебные торжества никто не отменял.
Куда же отправимся? Конечно, на природу и чтобы с комфортом! Конечно, в «Барскую усадьбу»! Знаменитый отель, где для гостей всегда «все включено» - идеальное место для загородного отдыха с первоклассным сервисом. Расположен комплекс в 200 километрах от Москвы, в Старицком районе Тверской области в акватории реки Волги. Отель знаменит и любим посетителями, недаром у «Барской усадьбы» 8 место в рейтинге 100 лучших отелей России -2022. В минувшем году отель стал победителем проекта «Маршрут построен» при поддержке Федерального агентства по туризму РФ и медиа холдинга «Комсомольская правда».
«У нас фантастическая природа!», - говорят в «Барской усадьбе». И ничуть не лукавят. Природа прибрежных волжских берегов здесь прекрасна, воздух чистейший. Можно побродить экотропами недалеко от усадьбы.
Праздник на открытом воздухе - отличная идея. Например, барбекю-вечеринка в беседках с панорамным видом. Или мастер-класс по изготовлению сыра на свежем воздухе. Будет очень вкусно, сытно и красиво.
Корпоратив в «Барской усадьбе»– это незабываемо проведенное время на природе, вкусная еда и море развлечений.
Причём, мероприятие может проходить в абсолютно разных форматах. Здесь можно:
- Устроить конференцию;
- Провести дружеский турнир в боулинг или соревнования в бассейне;
- Посетить увлекательный мастер-класс по приготовлению сыра;
- Комфортно расселиться в номерах и домиках;
- Пообщаться с животными на ферме;
- Отправиться на конную прогулку;
- Расслабиться в бане или в spa-центре.
Персонал поможет с организацией и координацией праздника.
Остаться на ночь большой компанией - это не проблема.
Барский Корпус «Усадьбы» как раз для отдыха компанией до 18 человек и для уютных семейных праздников.
Это отдельно стоящий корпус. Рядом с ним падают струи водопада, образуя ручей и прудик, в котором плавают карпы. Создается впечатление, что Барский корпус находится на своем мини-острове. В корпусе шесть стильных номеров и просторная общая приветственная зона с большим столом. Тут можно провести праздничный ужин и отметить День рождения. Очень удобно заселяться сюда большой компанией.
Фото: Мария Зуева
У вас скоро свадьба? Свадьба мечты – это торжество вдали от шумного города, среди красивой природы, рядом с родными и близкими людьми. В «Барской усадьбе» ваша свадьба будет незабываемой.
В окружении живописной природы и тишины. Отметим, свадьба вашей мечты может быть любого масштаба, от камерного праздника от 5 человек до пышного торжества до 200 человек.
К услугам новобрачных и их гостей три банкетных зала и целый корпус:
- Cтеклянный свадебный шатёр с панорамным видом на лес. Здесь поместятся до 60 гостей.
- Белоснежный зал «Княжеский» c вместимостью до 100 гостей.
- «Просторный «Боярский» зал. С размещением до 300 гостей.
- Корпус «Барский». Идеально подойдет для свадьбы до 18 человек.
Так что приезжайте выбирать зал и место для выездной регистрации. При бронировании свадьбы, вас ждёт свадебный подарок от отеля:
- Номер для молодоженов на 2-е суток;
- Трансфер для гостей из Твери.
Фото: Мария Зуева
Фото: Мария Зуева
Начало июня - традиционная пора выпускных вечеров. В «Барской усадьбе» прощание со школьной порой будет трогательным и незабываемым. Это будет праздник на природе с гулянием до утра, веселыми конкурсами, живой музыкой и самыми вкусными угощениями.
К услугам выпускников и их родителей:
- Трансфер из Твери для выпускников;
- Торжественный фуршет со вкусными напитками и десертами;
- Праздничная программа до самого рассвета;
- Веселый ведущий;
- Романтичная фотосессия с лошадкой на закате;
- Зажигательная вечеринка;
- Песни у костра под гитару до самого утра;
- Запуск светящихся шаров в небо на рассвете и загадывание желания.
Специалисты «Барской усадьбы» организуют трансфер из Твери и для родителей, помогут с координацией праздника. В этот день вы насладитесь отдыхом и отправите своих чад во взрослую жизнь.
Планировать отдых, конечно, нужно заранее. Вот, к примеру, майские праздники уже не за горами. И забронировав именно сейчас номер в «Барской усадьбе» можно существенно сэкономить: ранняя бронь даст скидку в 10% по предоплате -50%!
Программа с 1 по 10 мая очень насыщенная, скучать точно не придётся:
- Праздничная патриотика;
- Барбекю-вечеринка;
- Душевные песни у костра;
- Прогулки по живописной природе;
- Вкусные угощения на «Шведском столе»
- Игры, конкурсы, песни и пляски.
Бронируйте отдых на сайте: https://Барская.рф или по тел.: 8 920 188 88 10
Фото: Мария Зуева
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