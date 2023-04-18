Фестиваль средневековой реконструкции «Новоторжский рубеж-2023»: в память о богатырях славных с верой в будущее

Фото: Фонд «Новый Торжок»

«Новоторжский рубеж» - большой культовый фестиваль средневековой реконструкции, тысячи гостей каждый год приезжают под Торжок из разных уголков страны. Здешние массовые сражения реконструкторы считают одними из лучших в России.

Каждый ищет и находит на «Рубеже» что-то свое: одни - встречу с добрыми друзьями, другие - возможность посоревноваться и показать свою силу и удаль молодецкую, третьи - пощеголять нарядами, четвёртые - поделиться творчеством, пятые - посмотреть, поудивляться, потанцевать и отдохнуть.

Но все же самое главное - это атмосфера: музей «Василёво» - невероятно живописное место, которому к лицу средневековые одежды и шатры.

«На ваших глазах время повернётся назад. Вы прогуляетесь по огромному палаточному лагерю и увидите жаркие бугурты - бои, в которых сразятся сотни рыцарей. Реконструкторы проведут мастер-классы по кузнечному делу, стрельбе из лука и даже игре на старинных музыкальных инструментах» - это лишь очень краткая ремарка о предстоящем событии от организаторов.

«Рубеж» уникален и многослоен, память о посещении фестиваля, будет жива в сердцах участников весь последующий год.

ВО СЛАВУ КОСТИ НОВОТОРЖАНИНА

- Мы решили добавить к привычному формату фестиваля немного театрализации. За основу сюжета мы взяли текст тверского писателя Владимира Захаровича Исакова «Былина о Косте Новоторжанине», которую тот стилизовал под красивую былину с элементами художественного вымысла: в этом году организаторы фестиваля решили отдать дань памяти одному из славных защитников новоторжских.

Костя Новоторжанин станет главным героем первого дня фестиваля «Новоторжский рубеж».

Персонаж Кости не выдуманный, такой богатырь-молодец действительно жил в Торжке, бился с татарским ханом и братался с новгородским бунтарём Василием Буслаевым. По мотивам былины о Косте Новоторжанине возникло предание о святом Константине, который был родом из Торжка, жил во времена царя Ивана Грозного, обладал недюжинной физической силой, находился на военной службе, а затем вернулся в родной город. Имя Константина помещено в перечень святых города Торжка XVIII века.

ПРОГРАММА «НОВОТОРЖСКОГО РУБЕЖА - 2023»

30 апреля театрализованная программа «Легенда о Косте Новоторжанине и птице Гамаюн»

Программа дня

11.00 Начало работы средневековой ярмарки

11.30 Выступление группы «НАваждение» (г. Ковров)

12.00 Открытие первого дня фестиваля

12.15 Парад участников, представление клубов

12.30 Выступление группы «НАваждение» (г. Ковров)

13.00 Конкурс показательных выступлений

13.30 Вольный бугурт

14.15 Мастер-класс по средневековым танцам: студия исторического танца «Гельвеция» (г. Великий Новгород)

15.00 Выступление фолк-группы «Загадки Евы» (г. Москва)

15.30 Похитовый бугурт

16.00 Мастер-класс по средневековым танцам: студия исторического танца «Гельвеция»

16.30 саунд-чек

17.00 Концерт группы «Загадки Евы»

18.00 — 18.30 Вечернее шоу

18.30 Стальной Бугурт (массовые сражения)

18.00 — 19.30 Турнир лучников

1 мая

11.00 Открытие второго дня фестиваля

11.45 Выступление семейной этностудии «Матица» (г. Тверь)

12.15 Массовые сражения

12.45 Конкурс костюма и доспеха

13.15 Массовые сражения - завершение боевой программы

13.45 Выступление и мастер-класс от студии исторического танца «Гельвеция» (г. Великий Новгород)

14.00 Выступление семейной этностудии «Матица» (г. Тверь)

14.30 Концерт фолк-группы «Хольда» (г. Санкт-Петербург)

15:30 – 16:00 Закрытие фестиваля

ИЗ ГЛУБИНЫ ВЕКОВ

Почему «Новоторжский рубеж»?

Фестиваль «Новоторжский рубеж» абсолютно обоснованно проводится именно в Торжке: город многие столетия был защитным рубежом. Стоит вспомнить хотя бы период зависимости русских земель от Орды.

В XIII веке войска хана Батыя захватили Рязань, Коломну, Москву, Владимир, Суздаль, Юрьев, Переславль, Дмитров, Волок Ламский, Тверь.

И вот 21 февраля 1238 года первые конные разъезды основного войска Батыя появились около Торжка. Торжок был тогда южным форпостом Новгородской республики. В нём не было своего князя и хоть сколько-нибудь значимого военного гарнизона.

Новгородцы подмоги не прислали, предпочитая выжидать.

Захватчики атаковали городские стены со всех сторон, вели непрерывный штурм. Однако неожиданно для них сравнительно небольшой городок, защищённый лишь земляным валом и деревянными стенами, сумел дать отпор. Лишь через две недели осады монголы смогли взять город.

Героический Торжок стал последним городом, взятым войском Батыя по пути на север. До Новгорода оно так и не дошло. Батый не смог пополнить здесь свои запасы: город сгорел дотла. Пока монголы осаждали Торжок, наступила весна - развезло все дороги, на реке начался ледоход. И, не дойдя ста вёрст до Новгорода, кочевники повернули обратно на юг.

ЗАЧЕМ ЕХАТЬ НА «РУБЕЖ»

Красочные бои

На фестивале сражаются воины разных эпох и национальностей. Поединки в разных форматах: дуэли, турниры лучников, бугурты и манёвры - массовые сражения, в которых участвуют десятки рыцарей сразу.

Встреча с героями прошлого

Вся территория усадьбы - рыцарский стан. Прогуляйтесь между шатрами - и вы повстречаете оживших исторических персонажей самых разных сословий и занятий: принцесс, шутов, торговцев и ремесленников. Каждый расскажет о себе, своём времени и государстве.

Фото: Фонд «Новый Торжок»

Старинная ярмарка

В лавках на «Рубеже» вы найдёте все атрибуты средневекового быта - от глиняных горшков до масок чумного доктора. Вам подадут старинные угощения и напитки - от яблок в карамели до крепкой медовухи, от каши с травами до пожарских котлет.

Фото: Фонд «Новый Торжок»

Фото: Фонд «Новый Торжок»

Живая история

Реконструкторы живо и красочно поведают о крепостях и сражениях, вооружении, доспехах и даже дамских платьях. Вы узнаете, как в Средневековье проводили операции, разводили огонь и собирались с духом перед боем.

Мастер-классы

Вы научитесь обращаться с луком, побываете в кузнице и попробуете приёмы художественной ковки, освоите гончарное ремесло. Сделаете старинные свечи для освещения дома, создадите уникальный узор на ткани и скрутите милую тряпичную куклу.

Атмосфера Средневековья

В палаточном лагере вы перенесётесь в средневековый быт. Вот повариха варит похлёбку в котелке над огнём. Барды на ходу слагают песни, а рыцари возвращаются на отдых. И везде можно присоединиться и самому стать участником действ.

Музыка и танцы

Артисты-реконструкторы сыграют на забытых инструментах, споют древние баллады.

Два дня живого звука от музыкантов Москвы, Санкт-Петербурга, Твери и Коврова.

Музыкальный коллектив «Наваждение» отправит нас в мир старинных сказок, великих богов и отважных героев.

Скрипка «Загадок Евы» заведёт в миры яви и нави, задурманит голову многозвучием и оставит сидеть у костра до самого рассвета.

Ветер из северной столицы принесёт развесёлые мотивы и танцы от «Хольды», а тёплая «Матица» согреет теплом русских наигрышей.

Активности для детей

На «Рубеже» рады детям. Реконструкторы дадут ребятам подержать деревянное оружие, подробно и понятно о нём расскажут. На мастер-классе по лепке можно будет слепить себе средневековую свистульку, а массовые танцы и игры объединят всю семью.

ГДЕ ПРОХОДИТ ФЕСТИВАЛЬ

Архитектурно-этнографический музей «Василёво»

Василёво - это старинная усадьба в 20 минутах от Торжка. Сюда свезли деревянные постройки со всей Тверской области: избы, храмы, часовенки и даже старинное пожарное депо.

В Василёво находится Чёртов мост - уникальная конструкция из валунов, которая держится без раствора. На этом мосту снимали битву Тьмы и Света в «Ночном дозоре» - и его мощь точно стоит увидеть своими глазами.

НА ЗАМЕТКУ

Как добраться до Василёво из Москвы

На машине вы доедете за три часа. Выезжайте на трассу М-11, отправляйтесь по навигатору до Торжка и там сворачивайте в Василёво. Парковка возле музея бесплатная.

Своим ходом можно добраться до Торжка. Вам понадобится ехать на «Ласточке» с Ленинградского вокзала с пересадкой в Твери. Вместе с переходом и ожиданием путь займёт 3 часа. Чтобы успеть на фестиваль, выезжайте на «Ласточке» в 6:58. В Твери она будет в 8:40, а в 8:53 уходит «Ласточка» в Торжок. В Торжке вы будете в 9:55.

От вокзала до Василёво вызовите такси за 200 рублей или садитесь на площади Ильинка в маршрутку с красной табличкой «Василёво». Такие же маршрутки будут вечером в сторону Торжка.

Обратно «Ласточка» из Торжка уходит в 19:11. В Тверь приходит в 20:15, а на Москву уходит в 20:40. Вы будете на Ленинградском вокзале в 22:32.

Вход в музей-заповедник стоит 200 рублей, для детей до 16 лет - бесплатно.

Знаменитый Чертов мост под Торжком

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