Книговик, вязаные кролики и рыбная елка: Самые оригинальные поделки к Новому году от жителей Тверской области

Праздничного всем настроения от деревянного Дедка Морозца! Ну и от настоящего зимнего волшебника, конечно. Фото: VK/Тверская областная картинная галерея

Привычные традиционные атрибуты Нового года известны всем: нарядные ёлки, фигурки Деда Мороза и т.д. Однако при создании праздничной атрибутики и атмосферы можно проявить творческий и нестандартный подход. В Верхневолжье нашлись те, кто отличился в этот раз.

Так, областную картинную галерею в Тверском императорском дворце в целом украсили традиционно, но не без оригинальной изюминки. К примеру, возле одного из входов разместили комбинированную (назовем ее так) елку - сборную из настоящего деревца с добавлением искусственных лап. А рядом - внимание! - притулился милый Дедок Морозец (ну маленький же), сделанный из раскрашенного бревнышка.

Елка и Дедок Морозец из полена. Фото: VK/Тверская областная картинная галерея

То ли он же. то ли его брат близнец был замечен и на еловых ветках на одном окне дворца. А внутри бывшей резиденции монаршей семьи среди украшений выделился некто похожий на снеговика в шляпе... В общем отлично получилось.

Видимо, снеговик... Но это не точно. Фото: VK/Тверская областная картинная галерея

В библиотеке в Вышнем Волочке к делу подошли по-своему, по-библиотечному. Сотрудники соорудили новогоднего снеговика из книг с соответствующими аппликационными элементами: красным бумажным носом, рукавицами, валенками и т.д. Его в комментариях в соцсети даже креативно назвали книговиком. А что, весьма симпатичный библиотечный снеговик.

Книговик - библиотечный снеговик. Фото: VK/Вышний Волочек

Творчески и креативно подошли к созданию новогодней елки для оранжереи в Ботаническом саду ТвГУ в Твери. Там на треногу из сучьев надели несколько картонных конусов, сверху немного задрапировали сине-белой тканью, добавили несколько кусочков коры настоящих деревьев, шишек и елочных шаров. Получились мило и красиво. Можно сказать, что сделали настоящую дизайнерскую новогоднюю ель.

Красавица в Ботаническом саду. Фото: VK/Ботанический сад Тверь

Народ оценил. Вот лишь некоторые комментарии к посту в паблике сада:

«Фантазёрки. Рукодельницы и очень весёлые люди. Спасибо!»

«Какие вы молодцы! Ёлка шикарная! И вы красавицы! Жизнь была бы так скучна без фантазии и творчества! Спасибо за настроение!»

«Очень оригинально и красиво!!! И ёлку в лесу рубить не надо».

Заготовка выглядела так. Фото: VK/Ботанический сад Тверь

Отличились выдумкой и энтузиасты из движения по воссозданию исторического вида старинных домов «ТомСойер Фест Кимры». Они соорудили новогоднюю елку из стремянки, украсив ее шарами с изображениями домов, которым вернули былую красу, и увенчав оранжевым строительным шлемом со снежинкой. Концептуально, что сказать.

Концептуальная новогодняя "ёлка" от кимрских том сойеров. Фото: VK/Том Сойер Фест Кимры

В шаре - изображение одного из старинных особняков, которому в Кимрах вернули былую красу. Фото: VK/Том Сойер Фест Кимры

И немного юмора.

Его проявили творческие пациенты кардиологического отделения с палатой интенсивной терапии Тверской ОКБ. В соцсети показали, какие елки они сдали после ужина накануне Нового года. Вашему вниманию представляется ёлка больничная. На тарелке - вертикально стоящий остов рыбы на горке из остатков перловки (подавали рыбу, перловку и салат).

Рыбная ёлка от пациентов с юмором. Фото: VK/Наталья Сергеева

И немного о символе наступающего года также с медицинским уклоном.

В паблике Тверской скорой помощи выложили пост о том, каких очаровательных и милых игрушек-кроликов вяжет одна из сотрудниц - фельдшер подстанции № 1 в областной столице Дарья Лоткова.

Сообщается, что вдохновляет на творчество Дарью ее сын, он же главный консультант в деле создания мягких игрушек.

- Идей очень много, жаль, что в сутках 24 часа и руки всего две, - улыбается Дарья.

Связанные ею кролики эксклюзивны: не такие, как в магазинах. А одеты некоторые из них в синие футболки с номером скорой помощи - 03. Вот так.

Милые вязаные кролики. VK/Тверская скорая медицинская помощь

А мы желаем вам в новом году не болеть, креативить и пусть исполнится все задуманное.

С Новым годом!!!