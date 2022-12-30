Что изменится в Тверской области с 1 января 2023 года: Подорожание электричек, рост прожиточного минимума, новые муниципальные округа

С Новым годом! Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

С нового, 2023 года в Тверской области вступает в силу ряд изменений в разных сферах.

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ

Прожиточный минимум в 2023 году будет проиндексирован на 3,28% и составит в Тверской области:

- на душу населения - 13 803,98 руб.

- для взрослого трудоспособного населения - 15 045,65 руб.

- для пенсионеров - 11 871,24 руб.

- для детей - 14 055,00 руб.

Напомним, величина прожиточного минимума влияет на установление размера различных социальных пособий и выплат, а также на определение нуждаемости человека или семьи в этих выплатах.

ПОДОРОЖАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕК

Стоимость проезда в пригородных поездах Московско-Тверской пригородной пассажирской компании изменится с 1 и 2 января.

Повышение цен на билеты коснется как обычных электричек, так и скоростных «Ласточек».

Билеты будут стоить:

«Ласточка» Тверь - Москва - 675 рублей (было 640 рублей).

Обычная электричка Тверь - Москва - 505 рублей (был 481 рубль).

«Ласточка» Тверь - Бологое - 728 рублей (было 674 рубля).

Обычная электричка Тверь - Бологое - 485 рублей (было 449 рублей).

«Ласточка» Тверь - Торжок - 333 рубля (было 308 рублей).

Обычная электричка Тверь - Торжок - 222 рубля (было 206 рублей).

ПОДОРОЖАНИЕ ТРУДОВОГО ПАТЕНТА ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ

С 1 января 2023 года в Тверской области стоимость трудового патента для иностранцев составит 8081 рубль в месяц (ранее было 6756 рублей).

ДЕВЯТЬ НОВЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОКРУГОВ

С 1 января в Тверской области официально станет на девять муниципальных округов больше. В муниципальные округа будут преобразованы районы: Максатихинский, Сонковский, Кимрский, Кесовогорский, Бельский, Жарковский, Зубцовский, Ржевский, Старицкий.

Преобразование в округ сводится к слиянию главных администраций района и его центрального населенного пункта с ликвидацией мелких локальных администраций и депутатских корпусов. То есть речь идет о централизации управления территорией (подробнее об этом уже писала «КП»-Тверь»).

ОБЩЕРОССИЙСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ

НЕРАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ ПРОИНДЕКСИРУЮТ ПЕНСИИ

С 1 января пенсии неработающих пенсионеров вырастут на 4,8%. Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии составит 7567 рублей. Рассчитать новый размер пенсии в 2023 году можно самостоятельно: нужно умножить сумму до прибавки на 1,048. Пенсии для работающих пенсионеров останутся без изменений.

ЕДИНОЕ ПОСОБИЕ НА ДЕТЕЙ И БЕРЕМЕННЫХ

Единое пособие детям и беременным женщинам с 2023 года будут выплачивать в Тверской области. Предполагается, что получателями пособия в регионе станут свыше 49,8 тысячи человек.

Единое пособие объединит действующие меры социальной поддержки нуждающимся семьям с детьми и беременным женщинам (ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 и от 8 до 17 лет, ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого, а также третьего и последующих детей, выплаты беременным). Таким образом, выплату смогут получить женщины, вставшие на учёт по беременности в ранние сроки, а также родители детей до 17 лет включительно.

Осуществлять выплату будет Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Тверской области, которое начнёт работу с января 2023 года (фонд объединит Пенсионный фонд и Фонд соцстрахования).

Единое пособие будет назначаться семьям с доходами ниже регионального прожиточного минимума на человека. Размер пособия составит 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума на взрослого или ребёнка - в зависимости от того, по какому основанию установлено пособие.

При введении единого пособия предусмотрен переходный период. Семьи вправе сохранить прежние выплаты до окончания периода их назначения или перейти на новое пособие. Родители детей до трёх лет, рождённых до 2023 года, вправе получать выплаты по старым правилам до трёхлетия ребёнка.

ВЫРАСТУТ ЗАРПЛАТЫ МЕДИКОВ

Для отдельных категорий медицинских работников с 1 января 2023 года введут дополнительные выплаты.

Как сообщала вице-премьер Татьяна Голикова, надбавки будут следующими:

врачам центральных районных больниц - 18,5 тыс. рублей;

врачам первичного звена - 14,5 тыс. рублей;

врачам «Скорой» - 11,5 тыс. рублей;

среднему медперсоналу ЦРБ - 8 тыс. рублей;

среднему медперсоналу первичного звена - 6,5 тыс. рублей;

фельдшерам и медсёстрам «Скорой» - 7 тыс. рублей;

младшему медперсоналу - 4 тыс. рублей;

фельдшерам «Скорой», принимающим вызовы, - 4,5 тыс. рублей.

Выплаты охватят около 379 тыс. врачей, 725 тыс. среднего медицинского персонала и порядка 65 тыс. младшего медицинского персонала. На эти цели в Фонде ОМС предусмотрено 152,4 млрд рублей.