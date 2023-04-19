Глава парламента Тверской области и омбудсмен по правам предпринимателей обсудили, как совершенствовать законы в сфере бизнеса

На встрече. Фото: ЗСТО

Основной темой рабочей встречи председателя Законодательного Собрания региона Сергея Голубева с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Тверской области Антоном Стамплевским, состоявшейся 19 апреля, стало обсуждение вопросов, связанных с совершенствованием регионального законодательства в сфере, касающейся деятельности бизнеса.

Открывая встречу, Сергей Голубев подчеркнул, что Законодательное Собрание всегда с большим вниманием относится к деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Тверской области, а его позиция очень важна для областного парламента.

- У депутатского корпуса сложились довольно тесные рабочие отношения с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Тверской области. Связано это как с реализацией регионального и федерального законодательства, так и с активным участием тверского бизнес-омбудсмена в заседаниях постоянных комитетов, в частности, комитета по экономической политике и предпринимательству, - сказал председатель областного парламента.

Сергей Голубев подчеркнул, что регион заинтересован в том, чтобы институт малого и среднего предпринимательства динамично развивался, учитывая тот факт, что в настоящее время наша страна находится в условиях беспрецедентного санкционного давления.

- Напомню, что в 2020-2021 годах наш регион успешно прошел период специфической пандемийной ситуации. Безусловно, свою роль сыграла политика Губернатора и те законы по поддержке предпринимательства, которые принимались на федеральном и региональном уровне и являлись своевременной реакцией на негативные тенденции в экономике. Эту линию мы будем продолжать и в нынешних условиях, - отметил Сергей Голубев.

Антон Стамплевский, в свою очередь, пояснил, что у него сложилось конструктивное взаимодействие с депутатским корпусом, и то внимание, с которым парламентарии относятся к проблемам бизнеса, позволяет рассчитывать на серьезное продвижение в развитии благоприятного делового климата.

Региональный Уполномоченный проинформировал председателя областного парламента о завершении исследования по оценке условий для ведения предпринимательской деятельности в Тверской области.

- Мы ежегодно проводим такую оценку совместно с нашими университетами. Отмечу, что 2022 год стал первым за пятилетку, когда остановилась негативная динамика и предпринимателей было больше, чем в 2021 году. Еще один вывод, к которому мы пришли – к тем новым вызовам в экономике, которые сформировались в 2022 году, тверской бизнес в целом адаптировался. Естественно, были различные по тематике обращения представителей бизнес-сообщества в адрес аппарата Уполномоченного. Среди них - конкретные предложения, которые были доработаны и направлены, в том числе, на федеральный уровень. Часть этих предложений услышана и вошла в итоговые решения, касающиеся предпринимательства, - отметил Антон Стамплевский.

Антон Стамплевский и Сергей Голубев обсудили ряд системных проблем в сфере малого и среднего бизнеса. Также речь шла о предложениях Уполномоченного по снижению кадастровой стоимости земельных участков и предоставлению их без торгов, облегчению налогового бремени, развитию нестационарной торговли, совершенствованию процедур оценки регулирующего воздействия и государственных закупок и других.

Бизнес-омбудсмен поблагодарил Законодательное Собрание за внимательное отношение к инициативам регионального Уполномоченного, в том числе касающихся развития федерального законодательства и взаимодействия с Государственной Думой.

Спикер парламента Тверской области Сергей Голубев. Фото: ЗСТО

Сергей Голубев отметил, что в ближайшее время будет реализована одна из инициатив, которые ранее уже озвучивал региональный бизнес-омбудсмен – относительно участия Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Тверской области в тех проверках, которые будут проходить по линии бизнеса.

Соответствующий законопроект «О внесении изменений в закон Тверской области «Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Тверской области» уже внесен в Законодательное Собрание. Документ, в частности, расширяет возможность участия в проверках с письменного согласия предпринимателей по семи основным видам контроля.

Также стороны обсудили основные параметры ежегодного доклада «О результатах деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Тверской области за 2022 год», который бизнес-омбудсмен представит на ближайшем заседании областного парламента 28 апреля. Кроме того, поднимались вопросы дальнейшего взаимодействия Законодательного Собрания с институтом регионального Уполномоченного.