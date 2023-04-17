Сборная Калининской АЭС стала лидером по числу золотых медалей на чемпионате REASkills-2023

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

Всего же атомщики из Удомли получили восемь медалей, что позволило Калининской АЭС войти в число лидеров по общему количеству наград.

В этом году на чемпионате REASkills Калининскую АЭС представляло рекордное количество работников - 34 участника и 20 экспертов в 15 компетенциях. В семи из них у работников атомной станции призовые места. Кроме того, двое атомщиков выступали на чемпионате в качестве экспертов с особыми полномочиями и еще двое в роли главных дивизиональных экспертов.

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

По итогам чемпионата в копилке сборной Калининской АЭС золотые медали в компетенциях «Цифровое ПСР-предприятие», «Охрана труда», «Технологические системы энергетических объектов», «Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики». «Серебро» в компетенциях «Управление качеством», «Управление жизненным циклом» и «бронза» в «Технологических системах энергетических объектов» и «Инженерном мышлении. Каракури».

VII Дивизиональный чемпионат профессионального мастерства REASkills-2023 проходил на площадках пяти «атомных» городов. Одним из них стал город-спутник Калининской АЭС Удомля (Тверская область), где соревнования проводились сразу по 10 компетенциям. На торжественной церемонии закрытия чемпионата и награждения победителей к конкурсантам обратился директор Калининской АЭС Виктор Игнатов: «Вы не просто участники и победители, а лучшие в своих профессиях, будущее атомной отрасли России. За прошедшую неделю испытаний все вы стали еще профессиональней и сплочённей. Полученный здесь опыт бесценен».

Победители чемпионата REASkills-2023 войдут в сборную команду Концерна «Росэнергоатом» и будут защищать его честь на отраслевом чемпионате AtomSkills-2023.

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС