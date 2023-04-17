В Твери проверяют 480 синих автобусов «Транспорта Верхневолжья», готовя их к лету

На автобазе "Верхневоложского АТП" проводятся проверки и техобслуживание пассажирских автобусов. Фото: Александр ЖМУЛИН

Днем 17 апреля на автобазе на улице Шишкова было тихо и пустынно: большинство автобусов, естественно, находились на своих маршрутах.

В огромном боксе для ремонта и техосблуживания стояли лишь несколько синих автобусов, единичные машины выезжали в город…

На прошлой неделе появилась информация, что на автобазе «Верхневолжского АТП» на улице Шишкова в Твери начата подготовка синих пассажирских автобусов к теплому времени года. До лета уже не так долго осталось. 17 апреля на базу пригласили представителей СМИ, чтобы рассказать, как продвигается эта работа и в чем она заключается.

На автобазе днем было пустынно, большинство автобусов - на маршрутах. Фото: Александр ЖМУЛИН

Как ранее сообщала пресс-служба «Транспорта Верхневолжья» (регионального оператора автобусного общественного транспорта), над подготовкой автопарка к летнему сезону сейчас работают 35 специалистов различного профиля. До конца апреля все автобусы не только в Твери, но и в Калининском, Ржевском, Зубцовском, Кимрском, Старицком и Конаковском районах, где они также курсируют, должны пройти техобслуживание.

Про то, как идет подготовка к теплому сезону, рассказал слесарь-ремонтник Николай Макаров. Он работает на предприятии уже почти год.

Николай отметил, что главная особенность этой подготовки заключается в проверке исправности систем кондиционирования, а также внутренних фильтров (для предотвращения попадания пыли в салон) в автобусах.

Автобусы на техобслуживании. Фото: Александр ЖМУЛИН

- Мы чистим внутренние фильтры, то есть снимаем и продуваем их, - сообщил слесарь-ремонтник. - Всего в автобусе три внутренних фильтра, еще один фильтр есть на крыше. Конечно же, проверяем систему кондиционирования, в том числе ее герметичность, чтобы не было утечек. Полностью менять систему кондиционеров в каком-либо автобусе пока не приходилось. Но компрессоры приходится обновлять из-за того, что система большая. Поясню: у нас три килограмма фреона, это марка хладагента, который нагнетает холод, циркулируя в системах охлаждения кондиционера в автобусе. В легковых машинах, например, всего 300-400 граммов. Иногда шланги лопаются. Вот и проверяем все. Если надо, меняем компрессоры или шланги, делаем дозаправку фреоном.

Николай рассказал, что необходимые компрессоры и шланги для кондиционеров предприятие закупило еще в январе:

- Это для того, чтобы оперативно их менять в случае неисправности. Добавлю, что, если от граждан будут поступать жалобы на неисправность кондиционеров, нам поступит заявка, мы тут в парке все проверим и починим.

Кстати, интересная деталь: оказывается, для водителей синих автобусов есть рекомендация включать кондиционер, когда температура в салоне доходит до 25 градусов тепла.

Николай пояснил заодно, почему нельзя открывать окна при работающем кондиционере в автобусе:

- Окна не стоит открывать во избежание образования конденсата на проводке и коротких замыканий вследствие этого.

Проверка закончена, пора на маршрут. Фото: Александр ЖМУЛИН

Слесарь добавил, что проверяются, конечно, не только системы кондиционирования и фильтры:

- Мы выполняем и обычное техобслуживание: заменяем масло, ремонтируем подвески и т.д. Стараемся примерно по 10 автобусов в день проверять.

Всего, как отметил Николай Макаров, нужно проверить 480 автобусов в Твери и еще примерно по 40-50 автобусов в тех городах и районах, где они уже есть:

- Они сюда к нам приезжают на техобслуживание.

Полная диагностика одного автобуса занимает в среднем до восьми часов.

Николай в ответ на расспросы журналистов также сообщил, что самое сложное время в плане эксплуатации автобусов - это межсезонье, когда дороги сырые и грязные.

- А в целом самые частные проблемы - это поломки тормозной системы, потому что там есть особенность конструкции: песок попадает и в итоге подклинивает тормоза, - добавил слесарь-ремонтник.