Импортозамещение в помощь: Тверской завод хлебопекарного оборудования наращивает объемы производства

Генеральный директор ТвЗХО Андрей Галаев представляет оборудование завода министру промышленности и торговли РФ Д.В. Мантурову на выставке Агропродмаш

Успешно работающий с 2014 года Тверской завод хлебопекарного оборудования в 2019 году вошел в ТОП-3 крупнейших производителей хлебопекарного оборудования России и СНГ. В непростых условиях санкций и импортозамещения здесь не только не сократили объемы, но и расширили производство и нацелены на развитие ассортимента и реализацию нестандартных идей.

КРИЗИС В ПОМОЩЬ

- К 2021 году предприятие, производящее оборудование для хлебозаводов и пекарен, показало прирост производства на 27%. Если еще в 2019 году, до пандемии, мы занимали 16% доли рынка хлебопекарных печей в стране, то сегодня уже 30%, - рассказывает генеральный директор ТвЗХО Андрей Галаев. - В нынешней непростой ситуации на рынке предприятие устояло и не только утвердилось на своих позициях, но и показало прирост производства и заказчиков.

Награды за лучшее хлебопекарное оборудование

Последовательная политика по улучшению технологических, технико-экономических и качественных параметров оборудования вывела предприятие на ведущие позиции в своём сегменте рынка. Российские пекари и кондитеры получили достойное и надежное, полностью импортозамещающее оборудование для своих производств.

Среди заказчиков в основном крупные и средние хлебопекарные предприятия, в том числе известный многим в России мощный хлебозавод «Волжский пекарь», на котором есть несколько десятков печей ТвЗХО. Заказывают оборудование и малые пекарни.

Также одни из самых заметных клиентов ТвЗХО - ритейлеры «Лента» и «Глобус», у которых есть свои пекарни.

МЕНЯЕМ ИМПОРТНОЕ НА ОТЕЧЕСТВЕННОЕ

На заводе в Твери производят несколько линеек разного хлебопекарного оборудования, но бренд, которым он знаменит, - это ротационные печи Ротор-Агро. Они могут быть с газовым, жидкотопливным и электрическим обогревом.

Еще в 2017 году эти печи вошли в десятку самых востребованных печей, представленных на рынке России и СНГ. Находясь в одном ряду с европейскими брендами «Miwe», Forni Fiorini», «Bongard», «Revent», «SvebaDalhen», печи Ротор-Агро не уступили им по качеству, более того, даже смогли опередить по экономическим показателям. В настоящее время, когда комплектующие из Европы все сложнее получить даже по альтернативным каналам, завод продолжает развивать и наращивать производственный процесс. - Практически завершилась модернизация выпускаемого оборудования, перейдя на доступные и, что важно, не менее качественные комплектующие российского производства и производства азиатских партнеров. Это, в частности, коснулось электрических и электронных компонентов, контроллеров управления, приводной техники, - отмечает гендиректор. Однако завод столкнулся с проблемой: долгое время не удавалось найти высококачественную замену комплектующих на отдельных узлах. Например, основной узел привода поворотного стола ротационной печи. - Эту проблему блестяще решили технические специалисты завода. Они разработали и внедрили принципиально новую конструкцию, которая позволила не только сохранить функционал, но и обеспечить более высокую степень надежности изделия в целом, - рассказывает Андрей Галаев. Таким же образом был внедрен ряд новых узловых разработок. Теперь блоки газовых печей получили универсальность для широкой линейки горелок разных производителей, а в тепловых блоках электрических печей вместо гладких тэнов стали применяться более надежные - оребреные.

РАБОТА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Делает в Твери, возможно, лучшие печи в России устоявшийся крепкий коллектив специалистов. Некоторые работают тут десятилетие, есть и такие, кто пришел на завод после прохождения на его производстве практики студентами. Здесь не только изготавливают новое оборудование, но и занимаются его последующим обслуживанием и ремонтом. А также ремонтируют отдельные узлы для импортного оборудования. В свое время многие российские хлебопекарные предприятия в процессе модернизации собственных производств закупили линейки импортного оборудования. В 2022 году хлебопеки и владельцы импортных линий столкнулись с проблемой отсутствия запасных частей. - В Тверь хлынул поток обращений с заявками на ремонт, обслуживание и изготовление восстановительных узлов. Мы не в силах были принять их все, но землякам, пекарским предприятиям Твери и области, не отказали, организовав сверхурочные работы, - говорит гендиректор завода. Отрадно, что в текущем году поток заказов в производство ТвЗХО продолжает нарастать. В связи с этим завод заявил о расширении собственного производства. В настоящее время производится набор рабочих основных и вспомогательных производственных специальностей.

Тверской завод хлебопекарного оборудования ждёт на работу специалистов следующих специальностей:

- операторов механообрабатывающих станков,

- сварщиков,

- специалистов по сборке готовых изделий,

- наладчиков оборудования и других.

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