Новый год-2023 в Твери: Готовим блюдо за 830 рублей, которое задобрит символы года - Кота и Кролика

Чем задобрить символ года? Не гадайте - почитайте! Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Наступающий 2023 год по китайскому календарю, к которому мы в России относимся очень тепло, считается годом Кота или Кролика. Что ж, очевидно, крольчатину на новогодний стол мы подавать не будем. Чем же задобрить символ наступающего года, чтобы он принёс нам удачу?

Предлагаем ублажить обоих: и ласкового Котика, и шустрого Крольчишку. Первый, как известно, любит рыбку, а второй - зелень и любые овощи. В качестве главного блюда мы предлагаем приготовить белую рыбу в сливочном соусе с петрушкой. А к ней - овощной гарнир и салаты на ваш вкус. Делимся рецептом и, конечно, считаем, во сколько блюдо обойдётся семейному бюджету.

Запечённое в сливочном соусе филе белой рыбки - просто и вкусно! Да и готовится быстро: в полчаса уложитесь.

Вот список ингредиентов (цены мы записали в одном из сетевых магазинов, что есть в Твери):

Филе трески охлаждённое (800 г) - 530 руб.

Сливочное масло (50 г) - 95 руб. (190 руб. за кусок)

Сливки 20%-ные (250 г) - 143 руб.

Горчица дижонская (1 ст. ложка, или 20 г) - 12,5 руб. (105 руб. за банку горчицы, 170 г)

Чеснок (два крупных зубчика) - до 3 руб. (22 рубля за 100 г чеснока)

Белая часть зелёного лука (от упаковки в 50 г) - до 10 руб. (26 руб. со скидкой за упаковку)

Петрушка (3 веточки, или 20 г) - до 13,5 руб. (20 руб. со скидкой за пучок в 30 г)

Лимон - 23,8 руб. (цена за 1 кг лимонов - 190 руб.)

Перец и соль по вкусу, считать не будем.

Итого: рыбка обойдётся нам в 830,8 рубля. Остатки зелени, чеснока и масла наверняка пригодятся.

Как же приготовить чудо-блюдо?

Рыбку будем запекать в духовке.

Выложите филе одним слоем в жаропрочную форму подходящего размера. Присыпьте перцем и немного солью.

Растопите сливочное масло. Добавьте в него сливки, чеснок, дижонскую горчицу и половину чайной ложки соли. Всё хорошенько перемешайте.

Посыпьте рыбку нарезанным луком. Залейте соусом и поставьте на 15 минут в разогретую до 180 градусов духовку.

Готовое блюдо посыпьте петрушкой и украсьте дольками лимона. Его соком гурманы смогут сбрызнуть свои порции. Мммм… Рыбка - сама нежность!

Ну а Кролика в новогодний вечер удовлетворят любые овощи и зелень. Если из них приготовить гарнир и салаты - все будут довольны. Да хоть морковки обычной на стол нарежьте - весело похрумкать, как в детстве!

Приятного аппетита вам новогодней ночью! И пусть 2023-й будет пушистыми и ласковым, как его символы!