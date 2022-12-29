Новогодней ночью в Твери будет тепло и слякотно

С наступающим! Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Новогоднее настроение создаём сами - погода в этот раз нам не союзник.

- 31 декабря +1, облачно, но хоть без осадков - уже хорошо! - подбадривает доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова. - К вечеру температура понизится до нуля. В новогоднюю полночь 0…+1, под ногами будет хлюпать. Зато подгулявшие граждане особо не замёрзнут, хоть и рискуют промокнуть.

1 января, в воскресенье, ещё теплее: +3. За окном мокрый снег с дождём. Прекратятся осадки лишь к утру понедельника, 2 января. Днём +3…+5, плотная облачность. А к вечеру начнёт подмораживать - аккуратнее на улице!

Во вторник, 3 января, с утра снова зарядит мокрый снег, днём ноль, в ночь на среду - маленький минус.

- Ждём возвращения в климатическую норму, - обнадёживает Наталья Сердитова. - Со среды видится хорошая погода, лёгкий морозец. А к Рождеству, быть может, и солнышко выглянет!

И пару слов об атмосферном давлении, которое нынешней зимой тоже пошалить любит. Оно немного поплавает, но слишком далеко от нормы не отклонится. 31 декабря - 751-747 мм рт. ст., 1 января (в воскресенье) будет самое низкое давление - до 741 мм. А потом пойдёт в рост - к среде до 755 миллиметров.

С праздниками вас, дорогие читатели! Здоровья вам и, главное, отличной погоды в доме!