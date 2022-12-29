Не успели в срок: В Твери затянули с ремонтом крыши многоквартирного дома

Снег покрыл крышу, ремонт которой еще не завершен. Фото: Виктория ТУШКОВА

В ноябре покатую крышу старого кирпичного четырехэтажного дома № 22/15 на проспекте Победы в Твери закрыли огромным лоскутом некой ткани. Оказалось, в доме, построенном в 1959 году, начат капремонт кровли. Завершить его в заявленный срок - до 21 декабря - не получилось.

Еще на старте ремонтных работ, 10 ноября, корреспондент «КП»-Тверь» увидел, что со стороны фасада, выходящего на автобусную остановку с ларьком «Волоколамский проспект», участок тротуара огородили типичными сигнальными красно-белыми лентами.

Сейчас, за пару дней до Нового года, там можно наблюдать уже металлический забор вместо этих лент. Прохожие, скользя на обледенелом тротуаре, протискиваются между ним и задней стеной ларька.

Между забором и задней стенкой ларька узкий проход. Фото: Виктория ТУШКОВА

На заборе висит объявление: «Внимание!!! Производится ремонт кровли (крыши). Будьте предельно внимательны и осторожны!!!»

А ведь 10 ноября одна из жительниц дома рассказала нам, что в их подъезде в начале работ было вывешено объявление о том, что капремонт крыши проведут до 17 декабря.

Объявление на заборе. Фото: Виктория ТУШКОВА

В областном Фонде капремонта многоквартирных домов (ФКМД. - Ред.) «КП»-Тверь» позже удалось уточнить, что капремонт все-таки был рассчитан до 21 декабря.

Однако работы не завершены. Это видно по крыше, хоть она сейчас и присыпана снегом. Там, вроде бы, сделана опалубка. Мало того, сбоку дома за ограждениями, судя по всему, лежат стройматериалы для ремонта - доски.

Картина маслом рядом с домом. Фото: Виктория ТУШКОВА

Получается: жителей дома обманули со сроками капремонта.

Попытки узнать в ФКМД региона, когда же все-таки завершится ремонт крыши и почему он затянулся, днем 29 декабря успехом не увенчались.

Один телефон горячей линии там по-прежнему не работает. Другой издает бесконечную мелодию: трубку никто не берет. Дозвониться в разгар рабочего дня в отдел по связям с общественностью (в том числе и для СМИ) также не удалось.

Удалось, правда, дозвониться в областной ФКМД по общему телефону с добавочным номером для ответа от оператора линии «По вопросам текущего капитального ремонта». Однако ответившая сотрудница отказалась предоставить информацию по дому № 22/15 на проспекте Победы.

На сайте фонда данные по этому дому не обновлялись - они все те же, что были и в ноябре: размер ежемесячного взноса на капремонт равен 5,6 руб./кв. м, сумма собранных средств составляет 643,4 тыс. рублей, задолженность по оплате - 342 тыс. рублей. То есть, похоже, половина жильцов взносы на капремонт не платит. Также в графе «Количество выполненных работ» по-прежнему написано: «в стадии заполнения».