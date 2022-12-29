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Общество29 декабря 2022 13:10

Не успели в срок: В Твери затянули с ремонтом крыши многоквартирного дома

Работы должны были завершить еще несколько дней назад
Алексей АНДРЕЕВ
Снег покрыл крышу, ремонт которой еще не завершен.

Снег покрыл крышу, ремонт которой еще не завершен.

Фото: Виктория ТУШКОВА

В ноябре покатую крышу старого кирпичного четырехэтажного дома № 22/15 на проспекте Победы в Твери закрыли огромным лоскутом некой ткани. Оказалось, в доме, построенном в 1959 году, начат капремонт кровли. Завершить его в заявленный срок - до 21 декабря - не получилось.

Еще на старте ремонтных работ, 10 ноября, корреспондент «КП»-Тверь» увидел, что со стороны фасада, выходящего на автобусную остановку с ларьком «Волоколамский проспект», участок тротуара огородили типичными сигнальными красно-белыми лентами.

Сейчас, за пару дней до Нового года, там можно наблюдать уже металлический забор вместо этих лент. Прохожие, скользя на обледенелом тротуаре, протискиваются между ним и задней стеной ларька.

Между забором и задней стенкой ларька узкий проход.

Между забором и задней стенкой ларька узкий проход.

Фото: Виктория ТУШКОВА

На заборе висит объявление: «Внимание!!! Производится ремонт кровли (крыши). Будьте предельно внимательны и осторожны!!!»

А ведь 10 ноября одна из жительниц дома рассказала нам, что в их подъезде в начале работ было вывешено объявление о том, что капремонт крыши проведут до 17 декабря.

Объявление на заборе.

Объявление на заборе.

Фото: Виктория ТУШКОВА

В областном Фонде капремонта многоквартирных домов (ФКМД. - Ред.) «КП»-Тверь» позже удалось уточнить, что капремонт все-таки был рассчитан до 21 декабря.

Однако работы не завершены. Это видно по крыше, хоть она сейчас и присыпана снегом. Там, вроде бы, сделана опалубка. Мало того, сбоку дома за ограждениями, судя по всему, лежат стройматериалы для ремонта - доски.

Картина маслом рядом с домом.

Картина маслом рядом с домом.

Фото: Виктория ТУШКОВА

Получается: жителей дома обманули со сроками капремонта.

Попытки узнать в ФКМД региона, когда же все-таки завершится ремонт крыши и почему он затянулся, днем 29 декабря успехом не увенчались.

Один телефон горячей линии там по-прежнему не работает. Другой издает бесконечную мелодию: трубку никто не берет. Дозвониться в разгар рабочего дня в отдел по связям с общественностью (в том числе и для СМИ) также не удалось.

Удалось, правда, дозвониться в областной ФКМД по общему телефону с добавочным номером для ответа от оператора линии «По вопросам текущего капитального ремонта». Однако ответившая сотрудница отказалась предоставить информацию по дому № 22/15 на проспекте Победы.

На сайте фонда данные по этому дому не обновлялись - они все те же, что были и в ноябре: размер ежемесячного взноса на капремонт равен 5,6 руб./кв. м, сумма собранных средств составляет 643,4 тыс. рублей, задолженность по оплате - 342 тыс. рублей. То есть, похоже, половина жильцов взносы на капремонт не платит. Также в графе «Количество выполненных работ» по-прежнему написано: «в стадии заполнения».

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