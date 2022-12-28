Из-за старой печи отец может потерять сына

Фото: БФ "Константа"

Настолько он маленький – всего лишь комнатка и кухня.

Сергей сам построил его из бруса. Построил не от хорошей жизни – старый дом держался на честном слове, и избу легче было разобрать, чем отремонтировать.

«Уже лет шесть здесь живем… Да вы проходите!» - приглашает хозяин.

Пройти не так просто – сотрудники фонда приехали вчетвером, а места внутри совсем мало. К тому же почти треть кухоньки занимает натопленная печка. Ее хозяин тоже сложил своими руками. Домик она отапливает хорошо, но сама уже в плохом состоянии.

«Менять надо, - вздыхает Сергей. – Нам бы железную, TMF. Я бы ее в угол поставил, и место освободилось на кухне. Например, для дивана».

Вот только покупку такую просто не потянуть. Мужчина работает в бане истопником и получает на руки 14 тысяч рублей. Если и есть в работе несомненный плюс, то, пожалуй, такой: начальство разрешает стирать там вещи и брать воду для хозяйственных нужд. Потому что собственной стиральной машины у семьи нет. Да и вообще быт очень аскетичный – две кровати, тумбочка, одноконфорочная плитка, кухонный, он же письменный, стол…

Все старое и требует замены. В первую очередь – окна. По словам Сергея, их он постарается заменить самостоятельно. Работать мужчина умеет, были бы только силы, чтобы заниматься домом:

«Целый день колуном намашешься и хочешь только одного – рухнуть на кровать. Но нужно и еду приготовить, и с Юркой поговорить».

В этом простом обращении «Юрка» много настоящей нежности. У отца с сыном замечательные отношения. Сергей с гордостью рассказывает, как мальчик помогал ему в строительстве. И вообще парня не нужно просить помочь по дому.

Тепла и любви в этом мужском жилище много. Вот только женской руки явно не хватает. Так сложилось, что мама Юры не живет с семьей и особо в его воспитании не участвует. Но отец о бывшей супруге говорит спокойно: «Общаемся. Зла не держу».

Сейчас главная его забота – поставить на ноги сына. Жаловаться на обиды и здоровье некогда, хоть возраст и дает о себе знать – как-никак 60. Самое, может быть, трудное – вспоминать школьную программу, чтобы помочь мальчику с уроками. Лично Юре, помимо физкультуры, больше всего нравятся труд, история и русский язык.

«Ну, русский понятно почему, - улыбается Сергей. – Его моя сестра преподает. Она учитель строгий, но к Юрке хорошо относится».

Но с уроками разобраться можно. А вот как с маленькой зарплатой, экономя на всем, решать неотложные вопросы? Печка совсем в плохом состоянии, но не топить невозможно, зима на дворе. И топить страшно – вдруг случится пожар? Это главная проблема, решить которую самостоятельно не получается. И есть реальная опасность, что опека поместит мальчика в социально-реабилитационный центр. Да, условия в доме не лучшие. Но Юру любят, здесь он рядом с папой. А в СРЦ, даже очень хорошем, ребенка окружают казенные стены и чужие люди.

В каком настроении отец и сын встретят Новый год? Им нужна наша помощь!

«Константа» объявляет сбор средств для семьи. Присоединиться к нему можно здесь

БФ «Константа»

Реклама