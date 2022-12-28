Экстренные телефоны и график работы дежурных служб в новогодние праздники в Тверской области

Желаем вам спокойных, благополучных и весёлых выходных! Но справочник сохранить себе лишним не будет.
Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
Новогодние каникулы в этом году официально начинаются с 1 января, но, поскольку 31 декабря - суббота, для большинства отдых стартует уже в этот день. Продлятся праздники до 8 января.
Чтобы отдых не омрачили неприятности, «КП»-Тверь» традиционно подготовила для вас исчерпывающий справочник, который содержит все необходимые экстренные телефоны, график работы больниц и поликлиник, информацию о работе транспорта и различных учреждений.
Главный телефон, который всегда нужно помнить, - 112. Позвонив по нему, можно вызвать «скорую», полицию и пожарных.
Желаем вам спокойных, благополучных и весёлых выходных!
112 (единый номер вызова экстренных служб) и 101.
Телефон доверия МЧС: 8 (4822) 39-99-99.
Объединённая диспетчерская служба Твери: 8 (4822) 34-87-07, 32-05-74.
МУП «Тверьгорэлектро»: 8-800-450-02-77 (горячая линия), аварийная служба: (4822) 66-60-80.
«Тверь Водоканал»: 8 (4822) 48-11-00, 62-01-02.
«Тверская генерация»: 8 (4822) 78-00-00, 50-62-60.
«Газпром межрегионгаз Тверь»: 8 (4822) 33-35-55.
Аварийная газовая - 04.
112 (единый номер вызова экстренных служб) и 102.
Телефон доверия УМВД по Тверской области: 8 (4822) 32-95-52.
Дежурная часть УМВД по Тверской области: 8 (4822) 52-26-00.
Справочная служба УМВД по Тверской области: 8 (4822) 32-92-00.
Дежурная часть УВД по городу Твери: 8 (4822) 42-23-10.
Дежурная часть УГИБДД по Тверской области: 8 (4822) 58-04-00, 58-59-00.
По вопросам ДТП: 8 (4822) 58-04-00, 8 (4822) 58-59-00.
Бюро регистрации несчастных случаев при УМВД: (4822) 32-95-18.
Городская служба перевозки умершего из дома в морг: 8-980-628-02-88.
Скорая помощь - 112, 103.
Горячая линия областного Минздрава - 122;
Горячая линия Росздравнадзора по соблюдению прав граждан в сфере охраны здоровья: 8-800-550-99-03, 8 (4822) 33-96-38.
Учреждения первичной медико-санитарной помощи (поликлиники, врачебные амбулатории, ФАПы, ВОПы) работают по графику:
31 декабря, 3, 5, 6 января - по графику субботнего дня;
1, 2, 4, 7, 8 января - по графику выходного и праздничного дней.
31 декабря, 3, 5, 6 января - врачебные обходы, приём и выписка пациентов по графику субботнего дня;
1, 2, 4, 7, 8 января - по графику выходного и праздничного дней.
Специализированные поликлиники и женские консультации, вакцинальные кабинеты осуществляют приём:
31 декабря, 3, 5, 6 января с 9:00 до 15:00 работают дежурные врачи (терапевты, педиатры, неврологи, хирурги, гинекологи, стоматологи), а также центры выписки лекарств (при наличии) - по графику субботнего дня;
1, 2, 4, 7, 8 января - по графику выходного и праздничного дней.
Принимают пациентов круглосуточно, с 8:00 до 8:00:
- травмпункт в горбольнице № 1 - 2, 4 и 6 января;
- травмпункт в горбольнице № 6 - 1, 5 и 8 января, а также 3 января с 8:00 до 15:00;
- травмпункт в горбольнице № 7 - 31 декабря, 3 и 7 января.
Медицинская помощь в стоматологических поликлиниках оказывается с 9:00 до 15:00:
стоматологические поликлиники № 1 и № 2 - 4, 5 января;
стоматологическая поликлиника № 3 и стоматологический кабинет городской клинической больницы № 6 - 3, 6 января;
областная стоматологическая поликлиника - 4, 6 января;
детская стоматологическая поликлиника - 3, 6 января.
Круглосуточная экстренная стоматологическая помощь взрослым и детям с 31 декабря по 8 января - в челюстно-лицевом отделении городской больницы № 1 (ул. С. Перовской, д. 48а).
Автобусы «Транспорта Верхневолжья» в Твери, Калининском, Ржевском, Зубцовском, Кимрском и Конаковском районах будут курсировать по графику выходного дня в течение всех каникул.
С 9 января общественный транспорт в этих районах будет работать в привычном режиме: в будние дни - по графику рабочего дня, в выходные - по графику выходного дня.
Пригородные автобусы в Кимрском, Ржевском, Зубцовском и Старицком районах 31 декабря и 1 января, а также 7 и 8 января будут курсировать по графику выходного дня, со 2 по 6 января - по графику рабочего дня.
31 декабря все отделения Почты России будут работать на час меньше.
1, 2 и 7 января - выходные.
С 3-го по 6-е, а также 8 и 9 января почтовые отделения будут работать.
Уточнить актуальное расписание работы или найти на карте ближайший открытый почтовый офис можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении «Почты России».
Пенсии и другие выплаты, которые доставляет «Почта России», будут выплачиваться по следующему графику.
Городские отделения почтовой связи:
3 января - за 3 января;
4 января - за 3 января, а также за 4 января для отделений с выходным днём во вторник;
4 января - за 4 января;
5 января - за 5 и 6 января;
6 января - за 7 и 8 января, а также за 9 января для отделений с выходным днём в понедельник.
6 января - за 7, 8 и 9 января для ОПС с выходным днем в понедельник.
Для почтовых отделений с режимом работы «понедельник, среда, пятница»:
4 января - за 3, 4 и 5 января;
6 января - за 6,7 и 8 января.
Для почтовых отделений с режимом работы «вторник, четверг, суббота»:
3 января - за 3, 4, 5 и в отдельных отделениях за 6 января;
5 января - за 6, 7, 8 и 9 января.
Для граждан, получающих выплаты через кредитные организации, пенсии и социальные выплаты будут перечислены, как обычно, в два потока: 11 и 20 января 2023 года.
Библиотека имени Горького: 31 декабря, 1, 2, 7 января - выходной день. С 3-го по 6-е, 8 января - с 11:00 до 19:00.
Библиотека имени Герцена: 31 декабря, 1, и 7 января - выходной день. Со 2-го по 6-е и 8 января - с 11:00 до 19:00.