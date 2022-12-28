Экстренные телефоны и график работы дежурных служб в новогодние праздники в Тверской области

Желаем вам спокойных, благополучных и весёлых выходных! Но справочник сохранить себе лишним не будет. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Новогодние каникулы в этом году официально начинаются с 1 января, но, поскольку 31 декабря - суббота, для большинства отдых стартует уже в этот день. Продлятся праздники до 8 января.

Чтобы отдых не омрачили неприятности, «КП»-Тверь» традиционно подготовила для вас исчерпывающий справочник, который содержит все необходимые экстренные телефоны, график работы больниц и поликлиник, информацию о работе транспорта и различных учреждений.

Главный телефон, который всегда нужно помнить, - 112. Позвонив по нему, можно вызвать «скорую», полицию и пожарных.

Желаем вам спокойных, благополучных и весёлых выходных!

ЭКСТРЕННЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

МЧС

112 (единый номер вызова экстренных служб) и 101.

Телефон доверия МЧС: 8 (4822) 39-99-99.

АВАРИЙНЫЕ СЛУЖБЫ

Объединённая диспетчерская служба Твери: 8 (4822) 34-87-07, 32-05-74.

МУП «Тверьгорэлектро»: 8-800-450-02-77 (горячая линия), аварийная служба: (4822) 66-60-80.

«Тверь Водоканал»: 8 (4822) 48-11-00, 62-01-02.

«Тверская генерация»: 8 (4822) 78-00-00, 50-62-60.

«Газпром межрегионгаз Тверь»: 8 (4822) 33-35-55.

Аварийная газовая - 04.

ПОЛИЦИЯ

112 (единый номер вызова экстренных служб) и 102.

Телефон доверия УМВД по Тверской области: 8 (4822) 32-95-52.

Дежурная часть УМВД по Тверской области: 8 (4822) 52-26-00.

Справочная служба УМВД по Тверской области: 8 (4822) 32-92-00.

Дежурная часть УВД по городу Твери: 8 (4822) 42-23-10.

Дежурная часть УГИБДД по Тверской области: 8 (4822) 58-04-00, 58-59-00.

По вопросам ДТП: 8 (4822) 58-04-00, 8 (4822) 58-59-00.

НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ

Бюро регистрации несчастных случаев при УМВД: (4822) 32-95-18.

Городская служба перевозки умершего из дома в морг: 8-980-628-02-88.

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ

Скорая помощь - 112, 103.

Горячая линия областного Минздрава - 122;

Горячая линия Росздравнадзора по соблюдению прав граждан в сфере охраны здоровья: 8-800-550-99-03, 8 (4822) 33-96-38.

ГРАФИК РАБОТЫ МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ

ПОЛИКЛИНИКИ

Учреждения первичной медико-санитарной помощи (поликлиники, врачебные амбулатории, ФАПы, ВОПы) работают по графику:

31 декабря, 3, 5, 6 января - по графику субботнего дня;

1, 2, 4, 7, 8 января - по графику выходного и праздничного дней.

СТАЦИОНАРЫ БОЛЬНИЦ

31 декабря, 3, 5, 6 января - врачебные обходы, приём и выписка пациентов по графику субботнего дня;

1, 2, 4, 7, 8 января - по графику выходного и праздничного дней.

ЖЕНСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ И ВАКЦИНАЛЬНЫЕ КАБИНЕТЫ

Специализированные поликлиники и женские консультации, вакцинальные кабинеты осуществляют приём:

31 декабря, 3, 5, 6 января с 9:00 до 15:00 работают дежурные врачи (терапевты, педиатры, неврологи, хирурги, гинекологи, стоматологи), а также центры выписки лекарств (при наличии) - по графику субботнего дня;

1, 2, 4, 7, 8 января - по графику выходного и праздничного дней.

ТРАВМПУНКТЫ

Принимают пациентов круглосуточно, с 8:00 до 8:00:

- травмпункт в горбольнице № 1 - 2, 4 и 6 января;

- травмпункт в горбольнице № 6 - 1, 5 и 8 января, а также 3 января с 8:00 до 15:00;

- травмпункт в горбольнице № 7 - 31 декабря, 3 и 7 января.

СТОМАТОЛОГИЯ

Медицинская помощь в стоматологических поликлиниках оказывается с 9:00 до 15:00:

стоматологические поликлиники № 1 и № 2 - 4, 5 января;

стоматологическая поликлиника № 3 и стоматологический кабинет городской клинической больницы № 6 - 3, 6 января;

областная стоматологическая поликлиника - 4, 6 января;

детская стоматологическая поликлиника - 3, 6 января.

Круглосуточная экстренная стоматологическая помощь взрослым и детям с 31 декабря по 8 января - в челюстно-лицевом отделении городской больницы № 1 (ул. С. Перовской, д. 48а).

ГРАФИК РАБОТЫ ТРАНСПОРТА

Автобусы «Транспорта Верхневолжья» в Твери, Калининском, Ржевском, Зубцовском, Кимрском и Конаковском районах будут курсировать по графику выходного дня в течение всех каникул.

С 9 января общественный транспорт в этих районах будет работать в привычном режиме: в будние дни - по графику рабочего дня, в выходные - по графику выходного дня.

Пригородные автобусы в Кимрском, Ржевском, Зубцовском и Старицком районах 31 декабря и 1 января, а также 7 и 8 января будут курсировать по графику выходного дня, со 2 по 6 января - по графику рабочего дня.

ГРАФИК РАБОТЫ ПОЧТЫ

31 декабря все отделения Почты России будут работать на час меньше.

1, 2 и 7 января - выходные.

С 3-го по 6-е, а также 8 и 9 января почтовые отделения будут работать.

Уточнить актуальное расписание работы или найти на карте ближайший открытый почтовый офис можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении «Почты России».

ГРАФИК ВЫПЛАТЫ ПЕНСИЙ И СОЦВЫПЛАТ

Пенсии и другие выплаты, которые доставляет «Почта России», будут выплачиваться по следующему графику.

Городские отделения почтовой связи:

3 января - за 3 января;

4 января - за 3 января, а также за 4 января для отделений с выходным днём во вторник;

4 января - за 4 января;

5 января - за 5 и 6 января;

6 января - за 7 и 8 января, а также за 9 января для отделений с выходным днём в понедельник.

6 января - за 7, 8 и 9 января для ОПС с выходным днем в понедельник.

Для почтовых отделений с режимом работы «понедельник, среда, пятница»:

4 января - за 3, 4 и 5 января;

6 января - за 6,7 и 8 января.

Для почтовых отделений с режимом работы «вторник, четверг, суббота»:

3 января - за 3, 4, 5 и в отдельных отделениях за 6 января;

5 января - за 6, 7, 8 и 9 января.

Для граждан, получающих выплаты через кредитные организации, пенсии и социальные выплаты будут перечислены, как обычно, в два потока: 11 и 20 января 2023 года.

ГРАФИК РАБОТЫ БИБЛИОТЕК

Библиотека имени Горького: 31 декабря, 1, 2, 7 января - выходной день. С 3-го по 6-е, 8 января - с 11:00 до 19:00.

Библиотека имени Герцена: 31 декабря, 1, и 7 января - выходной день. Со 2-го по 6-е и 8 января - с 11:00 до 19:00.