Досуг в Твери с 28 декабря по 4 января: Предпраздничная разминка, новогодние представления и экскурсии, а также театр клоунов

Рассказываем об интересных событиях в культурной жизни областной столицы в ближайшие дни. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

КОНЦЕРТЫ

Салют, праздник

Наступает Новый год! Тверская филармония готова радовать публику праздничными концертами.

29 декабря в 18:30, а также уже после встречи Нового года 3 и 4 декабря в 18:00 там представят музыкальный калейдоскоп под названием "Новогодний фейерверк".

Солисты и коллективы филармонии будут исполнять лучшие песни и мелодии отечественной и зарубежной эстрады разных эпох.

Режиссер - заслуженная артистка России Галина Петрова.

Стоимость: 800 - 900 - 1000 рублей.

6+

2,3 и 4 декабря в 11:00 и 14:00 филармония приглашает на музыкальный театрализованный спектакль "Золушка" по по мотивам знаменитой сказки Шарля Перро. Над спектаклем работали член союза композиторов России Константин Тушинок, балетмейстер Светлана Алексеева, дизайнер Оксана Анисимова, художник по свету Татьяна Вальберг, звукорежиссер – Евгений Пушкин. Автор режиссуры и либретто - заслуженная артистка России Галина Петрова.

Это время отрешиться от проблем и погрузиться в сказку. Отличная возможность хорошо провести время родителям вместе со своими детьми. Стоимость билета: 500 рублей. 0+

Предновогодний разогрев

28 декабря в 19:00 клуб BIGBEN зовет в гости размяться перед Новым годом на концерт от студии звукозаписи "Pantera Records" и репетиционной базы "СОВА" при поддержке Underground Club Big Ben. Как всегда Вашему вниманию будут представлены музыкальные коллективы разной направленности.

Программа разнообразная - от собственных сочинений до классического блюз-рока.

Стоимость билета: 150-200 рублей.

16+

Теплая атмосфера

3 января в 18:00 ДК "Металлист" приглашает на концерт Заслуженного артиста России Сергея Трофимова.

- Артист приглашает отметить новогодние праздники и провести вечер в теплой дружеской атмосфере под любимые хиты, которые уже давно стали народными! - написано в анонсе.

Цена билета от 2000 - 4300 рублей.

6+

ВЫСТАВКИ

Добро пожаловать во дворец

Тверская картинная галерея приглашает жителей и гостей Верхневолжья в новогодние праздники в императорский дворец. В преддверии Нового года - 25, 28, 30 декабря - в Дворцовой оранжерее в 13:00 пройдет череда экскурсий «История Рождественского дерева» (12+). 3 и 4 января в 10:30 в Белом зале состоится музыкальная экскурсия «Новогоднее путешествие по Дворцу» (по предварительной записи, 6+). 4 января в 14:00 всех желающих приглашают на авторскую экскурсию от известного тверского актера Тараса Кузьмина (16+), а 6 января в 16:00 - от художницы и психолога Дины Вальберг (16+). В «Башне искусств» со 2 по 8 января будет представлена инсталляция «Рождественский вечер» (0+), 2 и 5 января в 10:00 состоится представление Теневого театра «Принцесса Фике» (по предварительной записи, 12+), Традиционно, во время каникул сотрудники Тверского императорского дворца проведут сборные экскурсии по открывшимся выставкам (подробности здесь). Билеты необходимо приобрести заранее в интернете. Количество мест на все мероприятия ограничено. Справки и запись по телефону: +7 (4822) 34-31-56, 34-62-43.

СПЕКТАКЛИ

Чокнутая семья в мире абсурда

4 января в 19:00 в ДК "Пролетарка" свой легендарный спектакль представит Петербургский театр драматической клоунады "Семьянюки".

Публика сможет увидеть уникальное клоунское представление, в котором все события и персонажи закручены в карусель одной семьи. Это весело, тонко и абсурдно. Ни слова, только каскад коротких сцен, спецэффектов и катастроф, которые складываются в обыденную жизнь причудливых персонажей - членов одной чокнутой семьи.

"Семьянюки" - это театр, основанный в 2002 году в Санкт-Петербурге первыми выпускниками студии «Лицедей - Лицей», набранной «Клоун-мим театром «Лицедеи». В 2008 году театр отправился в свободное плавание и стал работать обособленно от своих учителей.

Цена билетов: 1000 рублей.

6+