Более 70% обращений клиентов поступило в АтомЭнергоСбыт через цифровые сервисы с начала года

Фото: АО «АтомЭнергоСбыт»

Сегодня для жителей регионов присутствия компании создана современная экосистема как цифровых, так и очных каналов взаимодействия с энергетиками. За первые три месяца текущего года в компанию суммарно обратилось более 2 млн человек, из них свыше 70% обращений были в заочной форме.

Несмотря на то, что многие клиенты выбирают цифровые сервисы как главный канал коммуникации, компания продолжает активно модернизировать и свои очные офисы обслуживания, которые остаются популярными. С начала года уже открыты три офиса по новым стандартам в различных регионах.

Кроме того, центры обслуживания клиентов приобретают новые функции, в том числе как единые расчетно-кассовые центры, где теперь можно решать вопросы не только по электроэнергии, но и иным коммунальным услугам. На сегодняшний день АтомЭнергоСбыт в рамках этой концепции сотрудничает с более чем 80 поставщиками ресурсов.

Клиенты в разных муниципальных образованиях могут оплачивать холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, содержание и ремонт жилья, социальный найм, техническое обслуживание, отопление, домофон, ТКО и даже услуги капитального ремонта. Причем сделать это можно как очно, так и через цифровые сервисы, которые все более популярны среди жителей, что подтверждают и цифры. За три месяца 2023 года в компанию всего обратилось более 2 млн человек, а 72% обращений были в заочной форме. Часть этих вопросов поступила через единый контакт-центр. Кстати, в марте 2023 года он получил статус «Лучший небольшой контакт-центр» на международном конкурсе «Хрустальная гарнитура» за высокое качество работы с клиентами.

Эксперты также отметили успех компании в I квартале 2023 года в связи с тем, что в феврале АтомЭнергоСбыт стал победителем всероссийского конкурса «Лучшая энергосбытовая компания России» в номинации «Максимально клиентоориентированная энергосбытовая компания».

Сегодня Россия по праву считается одной из наиболее прогрессивных стран в части цифровизации услуг и сервисов, предоставляемых населению. Со своей стороны Росатом оказывает меры поддержки для качественного внедрения российских отраслевых решений и программного обеспечения по всем приоритетным направлениям экономики страны и социальных сервисов для населения.

АО «АтомЭнергоСбыт»

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