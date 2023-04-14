Несвоевременная диагностика: COVID-19 спровоцировал рост тяжёлых случаев рака

Позаботьтесь о своем здоровье сегодня Фото: Виктор Гусейнов

Из-за пандемии коронавируса, бушевавшей на планете два предыдущих года, может возрасти число запущенных онкологических случаев – таково сегодня мнение большинства экспертов. Нет, ковид не провоцирует развитие злокачественных новообразований, об этом нет речи. Но на деле COVID-19 снизил диагностирование злокачественных новообразований.

КАК КОВИД ПОВЛИЯЛ НА ОНКОДИАГНОСТИКУ

Согласно статистике, за 2020 год на территории Российской Федерации было зафиксировано на 100 000 меньше случаев раковых опухолей, чем на год раньше. Но к 2021 году стала просматриваться тенденция к тому, что количество подтвержденных диагнозов возрастает.

Как отмечают специалисты компании «МАКС-М» рост числа онкологических больных с запущенными формами рака имеет связь с пандемией. Это происходит из-за снижения объема профилактических осмотров. Люди, боясь заразиться коронавирусной инфекцией, откладывали диагностику даже при наличии первичной клинической картины рака. Попросту, оставались дома, когда нужно было срочно обращаться к врачу.

- Медорганизациями были созданы все необходимые условия для системного лечения рака. Но люди перестали посещать поликлиники для проведения плановых медосмотров, боялись заразиться коронавирусом. Это печально, ведь раковые опухоли, которые имеют ненаружную локализацию, на начальных этапах прогрессирования протекают бессимптомно, - замечают в «МАКС-М».

В итоге, своевременно диагноз поставить не удавалось. Пациент узнавал о том, что болен уже слишком поздно – когда попадал больницу в тяжелом состоянии.

РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА - ЗАЛОГ УСПЕШНОГО ЛЕЧЕНИЯ

Когда же ставится диагноз «онкология»? Безусловно, такой непростой диагноз должен опираться на ряд исследований, клиническую картину и основанных на вышеуказанном заключениях специалистов. Ранняя диагностика заболевания позволит улучшить прогноз лечения, поэтому тянуть с началом терапии ни в коем случае не стоит.

Несмотря на безусловные успехи медицины в лечении онкологических заболеваний, диагноз «злокачественное новообразование» пугает людей сильнее, чем любой другой. Справиться с первым шоком помогут рекомендации, подготовленные совместно со специалистами страховой медицинской компании «МАКС-М».

Как ставят диагноз «онкология»?

Диагноз устанавливается с учетом клинической картины, инструментальных и лабораторных исследований. Обычно диагностика начинается с кабинета врача-специалиста в поликлинике.

Все нужные для установления диагноза исследования входят в программу ОМС (полный перечень в каждом конкретном случае определяет лечащий врач). Среди них:

• анализы крови: общий и биохимический, исследование на онкомаркеры, АСТ и АЛТ, содержание калия;

• анализы мочи на определение уровня содержания белков, креатинина, мочевины, фосфатазы и другие;

• эндоскопия – например, ЖКТ, органов брюшной полости;

• сканирование: МРТ, КТ, УЗИ;

• гистологическое и цитологическое исследование образцов тканей – например, слизистой шейки матки или исследование образцов тканей плевральной и брюшной полости;

• другие специализированные исследования – например, анализ кала на скрытую кровь при подозрении на колоректальный рак или маммография при подозрении на опухоль молочной железы.

При подозрении на злокачественное новообразование пациент направляется из поликлиники в первичный онкологический центр, центр амбулаторной онкологической помощи или онкологический диспансер. Дальше с больным работает врач-онколог: он в течение одного дня проводит забор биопсийного материала в амбулаторных условиях или, при необходимости, в специализированном стационаре, а также назначает дополнительные исследования. А после подтверждения диагноза, назначает лечение и диспансерное наблюдение.

Все исследования занимают много времени. Можно ли все пройти быстро?

Как мы уже говорили, в случае с онкологией медлить очень опасно, поэтому с 2020 года Минздрав сократил предельные сроки проведения диагностики и лечения для пациентов с подозрением на онкологические заболевания.

• Прием врачом-специалистом – 3 рабочих дня с момента обращения.

• Общие и специализированные исследования, специализированная (за исключением высокотехнологичной) медицинская помощь – 7 рабочих дней с момента направления.

• Первичный прием онкологом – 5 календарных дней с момента направления.

• Биопсия у онколога – 1 рабочий день после первичного приема.

• Установка диспансерного наблюдения – 3 рабочих дня с момента постановки диагноза.

Пациент может записаться на прием к врачу-онкологу любым удобным для себя способом. Запись на прием ко всем специалистам поликлиники ГБУЗ ТОКОД осуществляется по будням с 8.00 до 19.00 по короткому номеру Единой региональной информационно-справочной службы: 122.

Согласно Приказу МЗ ТО №847 от 13.11.2018 года запись на прием к врачам-онкологам осуществляется через сайт «Электронная регистратура Тверской области» , а также через портал ЕПГУ .

В дату и время электронной записи пациент приходит прямо к специалисту, ТАКИМ ОБРАЗОМ В РЕГИСТРАТУРУ ОБРАЩАТЬСЯ НЕ НУЖНО!

КАКИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ БЕСПЛАТНЫ ПО ОМС

Могут ли в государственном онкоцентре предложить оплатить диагностические обследования? Люди столкнувшиеся со столь серьезным диагнозом иногда финансово не в состоянии оплатить огромное количество предстоящих исследований - многие считают, что платить придётся из собственного кармана. Но это не так.

По каждому заболеванию есть свой перечень обследований. Он устанавливается стандартом медицинской помощи и клиническими рекомендациями (их можно найти на сайте Минздрава РФ). Если назначенное исследование предусмотрено этими документами, то провести его обязаны в рамках ОМС.

Узнать, входит ли тот или иной вид обследования в ОМС, вы всегда можете, обратившись в свою страховую медицинскую организацию.

Все обследования, предусмотренные стандартом лечения и клиническими рекомендациями, должны проводиться в рамках ОМС. Государственные медучреждения не вправе требовать их оплаты (статья 11 Федерального закона РФ от 21.11.2011 г. №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»).

Если вам не проводят обследование по ОМС, не оформляют направление на него и вместо этого предлагают платные услуги, можно обратиться в страховую медицинскую компанию с просьбой провести экспертизу качества медпомощи на основании статьи 64 Федерального закона №323-ФЗ от 21.11.2011 г. и Приказа Минздрава РФ от 19 марта 2021 г. №231н. Также можно обратиться в региональные органы здравоохранения и Территориальный фонд ОМС.

КАК ПОЛУЧИТЬ НАПРАВЛЕНИЕ НА ЛЕЧЕНИЕ В ФЕДЦЕНТР

Бесплатно пройти обследования в федеральном центре больной может только если у него есть направление от лечащего врача, оформленное по форме 057/у-04, которое можно получить при наличии определенных показаний — их определяет лечащий врач, он же и выписывает направление.

Среди этих ситуаций:

заболевание протекает нетипично или нет эффекта от проводимого лечения;

необходимо применить такие методы обследования или лечения, которые не доступны в регионе (нет специализированных клиник, профильных специалистов, оборудования и т.д.);

есть высокий риск хирургического вмешательства из-за осложнений болезни или сопутствующих заболеваний;

нужно провести дополнительное обследование в диагностически сложных случаях или для комплексной предоперационной подготовки пациентов с осложненными формами заболевания;

федеральный центр рекомендует повторную госпитализацию.

Важно: Лечиться по ОМС в другом регионе можно, но только если необходимую помощь нельзя получить по вашему постоянному месту проживания (регистрации).

ПАМЯТКА ЗАСТРАХОВАННОМУ

Если вам отказывают в медицинской помощи, незамедлительно обращайтесь к страховым представителям АО «МАКС-М»:

8-800-333-60-03 - федеральный контактный центр; 8-800-333-77-03 - региональный контактный центр; форма обратной связи на сайте www.makcm.ru электронная почта: makcm69@ makcm.ru

адрес: 170100, Тверь, ул. Советская, д. 28.

Страховые представители «МАКС-М» адресно разберутся в вашей ситуации и помогут получить необходимую медицинскую помощь!

Лицензия ОС № 2226-01 от 23.01.2017

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Филиал АО «МАКС-М» в г. Твери

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