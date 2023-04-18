Председатель Заксобрания Тверской области побывал с рабочей поездкой в Старицком муниципальном округе

Депутаты Заксобрания побывали на Старицком механическом заводе – филиале ОАО НПО «Родина». Фото: ЗСТО

Спикер регионального парламента Сергей Голубев вместе с депутатом Константином Антоновым провёл приём граждан в Старице, осмотрел площадку капитального ремонта моста через реку Старчонка и встретился с руководством и коллективом Старицкого механического завода – филиала научно-производственного объединения «Родина». В мероприятиях принял участие сенатор РФ Андрей Епишин.

Приём граждан занимает довольно значительную часть каждой рабочей поездки, причем люди обращаются с вопросами на самые разные темы: от тех, что касаются всего муниципального округа до исключительно личных просьб.

- Сегодня у нас на приеме были вопросы, связанные с развитием социальных учреждений Старицкого муниципального округа, в частности, детского сада №3. Также были обращения по улучшению электроснабжения. И здесь мы будем взаимодействовать с «Горэлектро» - чтобы вместе искать пути и возможности решения проблем, - пояснил Сергей Голубев.

Далее депутаты побывали на Старицком механическом заводе – филиале ОАО НПО «Родина». Основной вид деятельности предприятия – изготовление изделий для авиационной техники. Завод выпускает гидравлические агрегаты для самолетов и вертолётов различных типов и модификаций. На предприятии шесть цехов, работает более 500 человек, которые трудятся в три смены.

На встрече с руководством предприятия обсуждались вопросы субсидирования аренды жилья - когда предприятие сможет строить и покупать жильё, чтобы федеральный бюджет поддерживал предоставление его работникам. Также участники встречи подняли тему налоговых вычетов в случае, когда предприятие частично дотирует затраты на питание сотрудников. Кроме того, обсуждались кадровые вопросы и многое другое.

- Сегодня есть решения, принятые на федеральном уровне, о привлечении кадров не только из других регионов, но и из других муниципалитетов. Это особенно важно, поскольку теперь, если сотрудник предприятия ОПК приехал на работу из соседнего района, то из федерального бюджета он может получить соответствующие компенсации и стимулирующие выплаты, - отметил сенатор Российской Федерации, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Андрей Епишин.

- Мы показали наше предприятие со всеми его возможностями, со всем его потенциалом, включая развитие совместных проектов, которые реализуются в настоящее время. Это касается и подготовки кадрового состава, и вопросов социального обеспечения работников, и многого другого, что обсуждалось в рамках сегодняшнего диалога, - подчеркнул генеральный директор ОАО НПО «Родина» Дмитрий Масленников.

Приём граждан. Фото: ЗСТО

Затем депутаты побывали в основной общеобразовательной школе в деревне Паньково. В прошлом году здесь был отремонтирован спортивный зал, средства выделены из областного и окружного бюджетов.

- У нас работает секция баскетбола, секция волейбола, проводятся занятия по мини-футболу. Также идет подготовка и сдача норм ГТО, различные спортивные мероприятия, - рассказала директор МБОУ «Паньковская основная общеобразовательная школа» Елена Иванова.

Ещё одна школа - в деревне Васильевское. Здесь Сергей Голубев и Константин Антонов возложили цветы к мемориальной доске выпускнику школы Владиславу Саблину, который погиб в ходе СВО и посмертно награждён медалью «За отвагу». Затем парламентарии оценили качество работ по замене школьных окон, которые были проведены в этом году.

- Мы поменяли все 30 окон. Работы выполнены очень качественно, в срок, и сейчас с новыми окнами у нас очень тепло и уютно, - пояснила директор МБОУ «Васильевская основная общеобразовательная школа» Наталья Иванова.

Кроме того, в школе должен начать работу центр «Точка роста». Сейчас здесь делают ремонт помещений, получают оборудование. Планируется, что с 1 сентября центр начнёт работать. Отдельный пункт рабочей поездки - мост через реку Старчонка. Он построен 60 лет назад, причем, капитального ремонта не было ни разу.

- Мост стратегически важный: он соединяет город и четыре сельских поселения. В общей сложности здесь проживают порядка 8,5 тысяч человек. Кроме того, на пути находится и такой важный объект, как музей в Берново. В 2011-м и в 2016-м годах провели обследование моста, которое показало, что он находится в неудовлетворительном состоянии и требует ремонта, - отметил заместитель главы администрации Старицкого муниципального округа Алексей Капитонов.

В прошлом году был определён подрядчик для проведения работ по капитальному ремонту моста. Сейчас он приступил к сооружению временной дороги и временного моста для обеспечения движения во время проведения ремонта.

- На данный момент отсыпана дорога к временному мосту, строительная площадка. Также отсыпаны площадки с двух сторон для демонтажа моста и для дальнейшего монтажа балок, - пояснил генеральный директор компании-подрядчика Сергей Решетников.

Планируется замена опор и пролётов моста. К тому же он станет шире, с полутораметровым тротуаром. Средства в размере 147 млн рублей предусмотрены в рамках софинансирования: 80 процентов из областного бюджета, остальное - из окружного.

За время подготовки и утверждения проекта произошло подорожание строительных и расходных материалов. Учитывая важность объекта, есть надежда, что необходимые средства будут выделены, и к концу текущего года капитально отремонтированный мост будет сдан в эксплуатацию.

- Проект придётся уточнять и, скорее всего, будут нужны дополнительные возможности для финансирования данного объекта, в том числе из областного бюджета. Поэтому объект вскоре будет вынесен на рассмотрение областной Бюджетной комиссии, - отметил председатель Законодательного Собрания Тверской области Сергей Голубев.