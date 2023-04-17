Спикер Заксобрания Тверской области и его заместитель посетили с рабочей поездкой Селижаровский муниципальный округ

Во время рабочей поездки в Селижарово. Фото: ЗСТО

Председатель Законодательного Собрания Тверской области Сергей Голубева и заместитель председателя постоянного комитета по бюджету и налогам областного парламента Константин Антонов во время рабочей поездки в Селижаровский муниципальный округ побывали в окружном Доме культуры и на деревообрабатывающем предприятии «Тверьинтерлес», провели личный прием граждан.

На встрече с руководством окружного Дома культуры обсуждались вопросы косметического ремонта здания. Как отметила директор Дома культуры Елена Соколова, два года назад Сергей Голубев уже помог отремонтировать танцевальный зал и теперь руководство ДК надеется, что он окажет необходимую поддержку в продолжении ремонта.

- Хотим заменить пластик, который идет по периметру здания, поскольку со временем и в связи с погодными условиями он пришел в негодность. Входная группа – здесь планируем заменить плитку. Также хотелось бы частично освежить штукатурку и полностью покрасить здание, - говорит Елена Соколова.

Сергей Голубев и Константин Антонов просьбу выслушали и обещали оказать содействие в ремонте здания ДК за счет средств своих депутатских фондов. Местный бюджет в стороне тоже не останется.

Далее парламентарии провели прием граждан по личным вопросам. Большая часть обращений касалась сферы ЖКХ, в частности, ремонта фасадов и кровли многоквартирных домов.

- Многие планы местных муниципальных властей в области ремонта многоквартирных домов в поселке Селижарово в 2021-2022 годах по известным причинам поменялись. То есть, произошли сдвиги на более поздние сроки. Теперь приходится включаться в такие моменты, связанные с ремонтом фасадов или неотремонтированными крышами. Будем работать по этим вопросам, в том числе, с Фондом капитального ремонта, - отметил Сергей Голубев.

Впрочем, жителей поселка волнуют не только вопросы ЖКХ. Родители детей, которые посещают детский сад «Солнышко», попросили депутатов оказать содействие в приобретении спортивно-игровой площадки для дошколят.

- Родители своими силами помогают детскому саду, чем могут: песочницы поставили, песок каждый год завозим своими силами, заборы красим, детские веранды помогли построить. Но хочется, конечно, иметь современную площадку для ребятишек, потому что садик у нас большой – его посещают сто малышей, - говорит мама одного из воспитанников детского сада «Солнышко» Татьяна Юлдашева.

Сергей Голубев и Константин Антонов пообещали помочь решить вопрос с детской площадкой.

На деревообрабатывающем предприятии «Тверьинтерлес». Фото: ЗСТО

Посещение ООО «Тверьинтерлес» началось с вручения благодарственного письма старейшему сотруднику предприятия – Татьяне Вашуриной, которая работает на предприятии с начала семидесятых годов прошлого века. Теперь это не просто лесозаготовительное предприятие с первичной обработкой брёвен, а целый технологичный комплекс глубокой переработки древесины. Тут весь цикл – от колки дров до выпуска плинтусов и «вагонки». На рынке предприятие уже четырнадцать лет. На производстве заняты 33 человека. Сейчас предприятие занимается, в том числе, обработкой осины, которая является отделочным материалом для бань и жилых домов. Лесозаготовители отмечают, что этот материал весьма сложен в обработке, но на него есть хороший спрос.

- Мы поставляем отделочную доску из осины как в магазины, так и в небольшие частные строительные компании - они поняли качество нашей «вагонки». К тому же, мы находимся в курортной зоне Селигерского края, где ведется достаточно активное строительство, а такой ниши, как осиновая «вагонка», раньше не было. Продукцию заказчикам возим сами – есть собственный транспорт. Разработали специальную упаковку - чтобы при перегрузке продукция не теряла товарный вид, - говорит финансовый директор ООО «Тверьинтерлес» Артем Грац.

- Это очень серьезное предприятие, где работают с таким сложным материалом, как осина, пользующимся спросом. Отмечу, что Селижарово, помимо того, что это один из туристических центров нашей области, является еще и населенным пунктом, где довольно много промышленных предприятий, таких как консервный завод «Ратибор», где внедряются корпоративные стандарты и выпускается качественная продукция. Такие предприятия являются примером ответственного бизнеса. Все это говорит о том, что в Селижарово идет развитие экономики, - отметил Сергей Голубев.

По словам председателя областного парламента, такие рабочие поездки всегда помогают лучше понять социальные и экономические процессы, происходящие в муниципальных образованиях региона. А это, в свою очередь, позволяет оперативно и грамотно реагировать на любые вызовы сегодняшнего дня, которые касаются как отдельных территорий, так и всей Тверской области.