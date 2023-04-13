У Солженицына проблемы: В центре Твери начинает разрушаться дом XIX века, на котором красуется портрет писателя

Вид со стороны двора удручает. Фото: Александр ЖМУЛИН

Областное Следственное управление СК РФ отреагировало на жалобу жительницы дома № 29 на бульваре Радищева в самом центре Твери в соцсети: женщина обратила внимание на то, что в этом доме есть проблемы с кровлей, оголяя стену, обрушается штукатурка на стенах фасада со двора, а также было подтопление квартир, расположенных на верхнем этаже.

ДОМ С ИСТОРИЕЙ

Этот трехэтажный кирпичный дом известен в Твери многим. На его боковой стене изображен писатель Солженицын с надписью «Жить не по лжи». Много споров по поводу этого портрета было несколько лет назад: похож - непохож, надо рисовать - не надо рисовать. К тому же там ведь раньше был клевый стрит-арт...

Сам дом старинный: построен аж в 1830 году.

Корреспондент «КП»-Тверь» побывал на месте и убедился, что здание действительно выглядит, мягко говоря, печально. Во многих местах, если смотреть со двора, оголились кирпичи, причем они и сами, похоже, крошатся. В некоторых местах, правда, где отвалилась штукатурка, оголившиеся кирпичи грубовато замазаны чем-то серым вроде цемента. Видимо, УК постаралась.

Картина маслом... Фото: Александр ЖМУЛИН

Оценить состояние кровли с земли трудно. Заметно, что под козырьком крыши также пообваливалась штукатурка.

Взгляд также зацепился за почему-то кривую вентиляционную трубу на крыше, а также, видимо, потрепанную ветром и сильно накренившуюся антенну.

Антенну покоребило. Фото: Александр ЖМУЛИН

Вентиляционная труба тоже почему-то кривовата. Фото: Александр ЖМУЛИН

Сам двор также выглядит неухоженным, сильно заставлен машинами, никакой детской площадки или просто лавочек для отдыха и в помине нет.

С главного фасада, выходящего непосредственно на бульвар Радищева, дом выглядит куда более прилично. Однако и тут заметны изъяны над аркой, ведущей во двор. В одном месте под самой крышей обваливается штукатурка, а еще повыше даже видно опалубку под кровлей.

Фасад непосредственно с бульвара гораздо более в приличном состоянии. Хотя и тут можно заметить изъяны. Фото: Александр ЖМУЛИН

КОПАЕМ ВГЛУБЬ

На первом этаже здания, помимо прочих контор и магазинчика, расположена парочка кафе. Сотрудники одного из них рассказали, что проблемы крышей и стеной не ограничиваются. Как выяснилось, у них подтапливается подвал - там действительно стоит вода, которую приходится откачивать.

Вода в подвале дома. Фото: Александр ЖМУЛИН

Кстати, проблемы с потоплением подвала есть и у соседнего дома № 28, который смотрит фасадом на Трехсвятскую. Один его жильцов, увидев, как я снимаю соседа № 29, показал мне, что рядом с крайним подъездом на бульвар сбоку по дороге из трубы стекает вода. А в расположенном там же в подвале магазинчике подтвердили, что уже лет пять, как весной начинаются подтопления. В общем, им также приходится воду откачивать регулярно.

Но вернемся к дому № 29. Объявление на потрепанной бумажке рядом с дверью одного из подъездов гласит, что управляющая компания дома - ООО УК «Пример». Такая УК действительно есть в Твери. Получить от нее комментарии по поводу состояния дома нам пока не удалось: на звонки днем 13 апреля никто не ответил.

Ракурс - на обломки со стены. Фото: Александр ЖМУЛИН

На сайте Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Тверской области мы это здание нашли. Там про дом № 29 на бульваре Радищева написано, что жильцами на капремонт собрано 619,7 тыс. рублей. Есть задолженность чуть больше 80 тыс. рублей.

Из ближайших планов - ремонт крыши в 2023 году и фундамента в 2026-м. Также прописано, что на 2029 год запланированы ремонт и утепление фасада.

Пока же СУ СК РФ сообщает, что следователем проведен осмотр дома и опрос его жильцов. Организовано проведение доследственной проверки. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

А то некрасиво как-то... центр, туристы, Солженицын - и дома 19 века в ужасном состоянии. Пусть и заметно это со двора.