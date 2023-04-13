Спорт, сон, секс, стресс: Доктор Шахнович в Твери рассказал, какой образ жизни противостоит деменции

Бороться с деменцией нужно ещё до её наступления. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как жить, чтобы не допустить деменции, - об этом в тверском эфире радио «Комсомольская правда» (99,3 FM) состоялся очередной разговор с профессором, доктором медицинских наук, руководителем кабинета когнитивного здоровья на базе клиники Тверского медуниверситета Виктором Шахновичем.

МОЗГ СТАРЕЕТ, НО ЭТО ЕЩЁ НЕ ДЕМЕНЦИЯ

- Мозг в двадцать лет весит 1 килограмм 350 граммов. А в восемьдесят лет - девятьсот граммов, - говорит Виктор Шахнович. - Мозг в любом случае усыхает, стареет. Поэтому мы обязательно должны заботиться о кровообращении мозга. Тогда мы и будем говорить о когнитивном здоровье, а не о деменции.

- Но раз мозг усыхает, значит, в итоге так или иначе всё идёт к деменции?

- Всё идёт к снижению активности мозга, а не к деменции, - объясняет профессор. - Деменция обратима. Конечно, есть наследственные заболевания: болезнь Альцгеймера, болезнь Пика - которые нельзя повернуть вспять. Но процент этих заболеваний достаточно мал.

ОБРАЗ ЖИЗНИ ПРОТИВ ДЕМЕНЦИИ

- Так как же нужно жить, чтобы в финале не прийти к старческому слабоумию?

- Нужно постоянно, а не только в детстве, развивать свой мозг, давать ему новую нагрузку. Кроме того, здоровый мозг - это: не допускать стресса, заниматься спортом, иметь здоровый сон и здоровый секс. Каждые 36 часов необходимо, чтобы простата у мужчин работала. Женщинам тоже важна такая периодичность. Это вырабатывает определённый гормональный профиль, - подчёркивает доктор Шахнович. - Когда отсутствует половая жизнь, нарушается гормональный профиль. Отсутствие сна истощает гормональный профиль. Стрессы опять-таки истощают дофаминовые рецепторы (дофамин - гормон и нейромедиатор, влияющий на процессы мотивации, обучения. - Ред.). Спорт улучшает кровоток, увеличивает выработку аминокислот и гормонов.

Конечно, стоит помнить и о здоровом питании, о чём доктор Шахнович уже рассказывал ранее (читайте на нашем сайте).

КАК ПРАВИЛЬНО ЗАНИМАТЬСЯ СПОРТОМ

- При правильной нагрузке артериальное давление должно вырасти на 20-30 единиц выше вашей нормы. Пульс должен ускориться не более чем на 30 единиц. Если давление и пульс растут слишком сильно, надо отрегулировать нагрузку, плавно подготовить себя к ней, - советует Виктор Шахнович. - Если же давление или пульс падают, значит, ваша сердечно-сосудистая система не справляется - нужно обратиться к врачу.

КАК ПОПАСТЬ НА ПРИЁМ

Кабинет когнитивного здоровья находится по адресу: Тверь, Петербургское шоссе, д. 115, корп. 1. Остановка «Медицинский колледж» (автобусы № 3, 108) или «Областная больница» (автобусы № 31, 114, 117, 118, 127, 138, 154, 204, 233).

Запись по телефону: (4822) 57-11-11.

Сайт Виктора Шахновича: vashvash.ru