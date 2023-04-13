Пасхальная ночь в Твери будет ясной и морозной

Собираясь на пасхальную службу, одевайтесь теплее. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Приласкать нас солнышко успело, зарядило бледных горожан витамином D - пора и честь знать.

- Облака идут. Мы находимся на границе антициклона, дуют восточные и северо-восточные ветра, которые подпортят картинку, - объясняет капризы погоды доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова.

В субботу +8. Облачность плотная. Хорошо хоть ветер не сильный: 3 м/с. А вот в пасхальную ночь облака разойдутся. Но это нам не на руку - будет морозно, до -3. Собираясь в храм, одевайтесь теплее!

День Воскресения порадует редкими лучами солнца: облачно с прояснениями. И в честь праздника теплее: +12.

В понедельник и вторник днём уже +14, ночи тоже переходят в плюс. Но солнышко опять скроется. В понедельник к вечеру на западе Тверской области даже могут побрызгать небольшие дождики. До Твери они вряд ли доберутся.

- Как видно сейчас, в среду вообще может наступить жара до +18. И солнца станет больше. Но это пока бабушка надвое сказала, поживём - увидим, - улыбается Наталья Сердитова.

Кстати, пасхальный прогноз погоды сулит нам летнюю жару. Встарь говорили, что, если холодный ветер остудил воздух до нуля и ниже, - это к сухому и жаркому лету. А ещё присмотритесь к закату в день Воскресения. Увидите его красочным и разноцветным - значит, год ваш станет удачным.

А всем, кто собирается в храмы на службу, напомним. Автобусы, следующие мимо главных городских храмов, будут работать в пасхальную ночь до 3:30.

Вот расписание пасхальных богослужений, которые совершит митрополит Тверской и Кашинский Амвросий в Воскресенском кафедральном соборе Твери (на улице Баррикадной, 1):

в субботу, 15 апреля

23:10 - Встреча архиерея. Пасхальная Полунощница.

23:45 - Пасхальный крестный ход

В Христово Воскресение, 16 апреля

00:00 - Пасхальная утреня и Божественная литургия.

17:00 - Великая Царская Пасхальная вечерня.