Страховые представители филиала ООО «Капитал МС» в Тверской области напоминают о важности своевременного диспансерного наблюдения

Здоровье — бесценное богатство каждого человека! Фото: Евгения ГУСЕВА

В нашей области много жителей, имеющих серьезные заболевания, и все они включены в определенный список пациентов - список лиц, подлежащих диспансерному наблюдению (не путать с диспансеризацией!). Диспансерное наблюдение представляет собой проводимое с определенной периодичностью необходимое обследование лиц, страдающих хроническими заболеваниями, функциональными расстройствами, иными состояниями, в целях своевременного выявления, предупреждения осложнений, обострений заболеваний, иных состояний, их профилактики и осуществления медицинской реабилитации указанных лиц. Осуществляется в медицинской организации по месту прикрепления врачом-терапевтом, кроме того, врачами-специалистами: невролог, кардиолог, гастроэнтеролог, ревматолог, пульмонолог и др., а также фельдшером отделения медицинской профилактики или центра здоровья, фельдшером или акушером фельдшерско-акушерского пункта. Диспансерное наблюдение онкологических пациентов осуществляется в первичном онкологическом кабинете медицинской организации, в центре амбулаторной онкологической помощи, либо в онкологическом диспансере.

Диспансерное наблюдение снижает смертность, позволяет снизить риск развития осложнений и обострения заболеваний!

Наличие оснований для проведения диспансерного наблюдения определяется врачом. В случае наличия таких оснований врач информирует об этом пациента, а также о периодичности и объёме лечебно-диагностических, профилактических и реабилитационных мероприятий. Периодичность диспансерных приёмов зависит от заболевания, которым страдает пациент. В среднем необходимо обращаться к специалистам два — три раза в год. В большинстве случаев пациент находится под диспансерным наблюдением пожизненно. Например, пожизненное наблюдение устанавливается при сердечно-сосудистых заболеваниях (периодичность приёма не реже двух раз в год), при бронхиальной астме (один — три раза в год). Врач, который проводит диспансерное наблюдение за пациентом, назначает все необходимые обследования и оценивает их результаты, устанавливает или уточняет диагноз, назначает лечение, а также оценивает эффективность уже проводимого лечения и при необходимости проводит его коррекцию, в том числе с учётом рекомендаций узких специалистов и рекомендаций, данных после оказания медицинской помощи в стационарных условиях. В случае если пациент нуждается в диспансерном наблюдении врачом-специалистом по отдельным заболеваниям или состояниям, а такой специалист отсутствует в медицинской организации, в которой пациент получает первичную медико-санитарную помощь, врач-терапевт организует консультацию пациента соответствующим врачом-специалистом другой медицинской организации, в том числе с применением телемедицинских технологий. Кроме того, врач проводит краткое профилактическое консультирование и обучает пациента навыкам контроля за своим состоянием и действиям, которые необходимо предпринять в случае возникновения угрожающего жизни состояния.

Стоит отметить, что страховая медицинская организация тоже принимает участие в работе по диспансерному наблюдению. Страховые представители отслеживают ведение диспансерного наблюдения, и, в случае наличия у застрахованного лица онкологических, сердечно-сосудистых и других хронических заболеваний, напоминают рассылкой смс-сообщений, почтовым сообщением или звонком по телефону, о необходимости прийти на приём к врачу. Необходимо помнить, что достичь высокой эффективности лечения можно только совместными усилиями врача и пациента. Приверженность к лечению и регулярное посещение пациентом поликлиники для прохождения диспансерных приёмов позволяют значительно снизить риск развития осложнений и обострений заболеваний и добиться поддержания хорошего самочувствия.

Чтобы не допустить ухудшения сопутствующих и развития новых заболеваний, следует доверить наблюдение за своим состоянием специалистам. Диспансерное наблюдение проводится для пациентов бесплатно по полису обязательного медицинского страхования.

По всем вопросам организации и оказания медицинской помощи, Вы можете обратиться в свою страховую медицинскую организацию и получить помощью страхового представителя. Уточнить место и график работы страховых представителей «Капитал МС» в Тверской области можно по телефону 8 (800) 350-13-26 или на сайте www.kapmed.ru. Звонок бесплатный.

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