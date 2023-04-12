Досуг в Твери с 12 по 19 апреля: Премьера в ТЮЗе, виртуоз гитары и прекрасная музыка, символизм в картинах

Культурная жизнь в Твери не замирает. Готовится очередная театральная премьера. Фото: Александр ЖМУЛИН

СПЕКТАКЛИ

"Мультивселенная Заходера"

14 и 15 апреля в 11:00 и 14:00, а также 16 апреля в 11:00 Тверской театр юного зрителя приглашает на премьеру - постановку "Мультивселенная Заходера".

Автор инсценировки Ольга Потапова и режиссер Тимур Шарафутдинов бережно собрали лучшие образцы творчества знаменитого детского писателя и переводчика Бориса Заходера.

- За время спектакля зритель «побывает» в разных типах театра: в условном, психологическом, теневом, современном, - сказано в анонсе.

Если вкратце канва постановки такова:

"Мультивселенная Заходера в опасности: Волшебный лес куда-то исчез, а герои сказок оказываются в странных и непривычных обстоятельствах реальной жизни. Театральный режиссер Миша вместе с зайцем Русачком отправляются в путешествие по сказкам, восстанавливая части волшебного мира..."

Цена билетов: 250-300 рублей.

6+

КОНЦЕРТЫ

Музыкальные миры

Тверская филармония в ближайшие дни приглашает на пару концертов.

15 апреля в 18:00 меломанов ждет "Западноевропейская и русская музыка".

В концерте участвуют один из лучших российских классических гитаристов современности Евгений Финкельштейн и его ученики Алексей Корбанов, Алексей Соколов и Дмитрий Притула.

Отметим, что манеру игры Финкельштейна отличает удивительная красота звука и яркая экспрессия.

В программе: М. Маре, Форкре, Л. Леньяни, К. Доменикони, Н. Кошкин, Г. Беляев, С. Руднев, В. Гаврилин, Ю. Финкельштейн.

Стоимость: 300 - 400 - 500 рублей.

6+

16 апреля в 14:00 и 18:00 филармония приглашает погрузиться в волшебную атмосферу миров гениального создателя анимационных фильмов Хаяо Миядзаки с ансамблем ClassicaPlus.

ClassicaPlus - классическая музыка для современного мегаполиса. Проект существует с 2012 года Проект ClassicaPlus собрал волшебную по звучанию программу музыки из мультфильмов Хаяо Миядзаки и музыки, вдохновленной его творениями.

Стоимость: 400 рублей.

6+

18 апреля в 18:30 состоится юбилейный концерт ансамбля солистов Тверской филармонии "Ad libitum" "10 лет вместе".

Прозвучат одни из самых популярных произведений разных эпох, направлений и жанров. От Вивальди к Массне и Равелю, от Чайковского к Шостаковичу и Шнитке, от Манчини и Пьяццоллы до творчества Стинга и группы "Queen".

Стоимость: 300 - 400 - 500 рублей

6+

ВЫСТАВКИ

«Дух времени»

Так называется выставка, которая открылась в Оранжерее Тверского императорского дворца. В экспозиции представлены работы заслуженного художника России, член-корреспондента Российской академии художеств, искусствоведа Надежды Цикулиной.

Выставка «Дух времени» призывает зрителя погрузиться в атмосферу размышлений на вечные темы, отраженные через философский символизм в картинах художницы.

Экспозиция открыта до 14 мая.

Справки и заказ экскурсий по телефонам: (4822) 34-31-56, 34-62-43

Цена билетов: 50-150 рублей.

6+